波罗的海交易所航运市场洞察

本周油轮和干散货市场综述（2026年9月25日）

海岬型船

海岬型船市场继续攀升，逼近本月早些时候的高点，但在本周最后一个交易日失去部分动力。尽管如此，其等价期租租金平均值周环比仍小幅上涨142美元，收于52,457美元。在大西洋市场，由于有报道称北大西洋可用运力趋紧且货运订单增加，市场预期持续一周升温后，跨大西洋和远程航线费率在周四大幅飙升。然而，周末市场出现疲软的租船交易，导致C8航线费率回落超过1,000美元至62,938美元。尽管有所回调，该航线费率仍处于去年12月初以来的最高水平。C9指数也呈现类似走势，在上涨后回落，本周收于91,494美元。在太平洋市场，西澳至青岛航线的活动保持稳定，但费率承压。受矿商和运营商接连报告的租船交易拖累，C5指数从16.685美元滑落至周五的15.625美元。

巴拿马型/卡姆萨尔型船

本周，在基本面改善和运费谈判走强的支撑下，两大洋的市场情绪均有所增强。大西洋市场领涨，北欧大陆和西地中海地区货运询盘增加，即期可用运力趋紧，推动了跨大西洋和远程航线市场情绪的走强。一艘82,000载重吨的船舶以21,300美元的价格成交一笔跨大西洋往返航次租约，另一艘类似航次的成交价为22,400美元。一艘在西班牙南部空船的82,000载重吨船舶以27,500美元的价格成交一笔经美国墨西哥湾的远程航次租约。南美东海岸的需求也有所改善，尽管买卖价差扩大，但这帮助船东推高了费率预期。据报道，一艘83,000载重吨的船舶以23,000美元外加1,300,000美元空放补贴的价格成交，凸显了市场的坚挺基调。在太平洋市场，市场情绪则较为复杂。尽管本周早些时候印尼的即期需求有所放缓，但澳大利亚和北太平洋市场提供了潜在支撑。一艘82,000载重吨的船舶以26,000美元的价格成交一笔澳大利亚东海岸往返航次租约，另一艘81,000载重吨的船舶以20,500美元的价格成交类似航次。随着印尼市场活动的恢复，本周晚些时候情况有所改善，一艘82,000载重吨的船舶以25,500美元的价格成交一笔经印尼至印度的航次租约，一艘74,000载重吨的船舶以15,500美元的价格成交一笔印尼至华南的航次租约。期租活动也表现活跃，一艘81,000载重吨的船舶以20,500美元的价格成交为期1年的租约，另一艘82,000载重吨的船舶以23,500美元的价格成交为期7至9个月的租约。

极限灵便型/超灵便型船

本周市场整体平淡，亚洲的假期对太平洋市场造成了干扰。北美市场的需求有所放缓，远程航线费率走软，但仍有一艘63,000载重吨的船舶以诺福克交船为条件，以34,500美元的价格成交一笔运输石油焦至中国的航次租约。南大西洋市场更为平衡，费率设法保持稳定，但地中海市场货源不足，船东现正考虑空放。大西洋市场的亮点是欧洲大陆，废钢需求将极限灵便型船运输至东地中海的航次费率推高至近40,000美元。在亚洲，北太平洋市场仍然交投活跃，一艘66,000载重吨的船舶以26,000美元的价格成交一笔经北太平洋至吉大港的航次租约，回程货运也很充足，一艘63,000载重吨的船舶以26,000美元的价格成交一笔从南沙经亚丁湾至地中海的航次租约。印尼市场继续为南部和孟加拉湾的运力提供支持，一艘64,000载重吨的船舶以22,000美元的价格成交一笔从哈尔迪亚经印尼返回印度的航次租约。南非费率本周小幅上涨，一艘63,000载重吨的船舶以28,000美元外加280,000美元空放补贴的价格成交一笔从理查兹湾到斯里兰卡的航次租约。尽管即期市场横盘整理，但期租意向依然存在，一艘在越南的64,000载重吨船舶以24,500美元的价格成交为期5至7个月的租约，另一艘在孟买的60,000载重吨船舶以18,000美元的价格成交为期19至21个月的较长租约。

灵便型船

本周市场基调不一，大西洋市场坚挺，太平洋市场稳定。欧洲大陆和地中海市场开局平淡，随后在强劲的废钢需求支撑下势头增强，费率随之改善。一艘将于10月2日至4日在鹿特丹空船的36,000载重吨船舶，以26,000美元的价格成交一笔经波罗的海运输废钢至东地中海的航次租约。南大西洋市场保持稳定，而美国墨西哥湾则因需求旺盛和即期运力短缺而持续受到良好支撑。值得注意的租船交易包括：一艘于9月21日在科罗内尔空船的38,000载重吨船舶，以29,500美元的价格成交一笔从雷卡拉达运输谷物至南美西海岸的航次租约；另一艘于9月22日至25日在布朗斯维尔空船的34,000载重吨船舶，以25,000美元的价格成交一笔从西南水道运输谷物至西班牙的航次租约。在亚洲，假期限制了市场活动，使市场基本持平，但健康的询盘和逐渐收紧的运力列表提供了一些支撑。一艘在中日韩地区即期空船的39,000载重吨船舶，以21,500美元的价格成交一笔至中美洲西海岸的航次租约。

成品油轮

LR2型油轮

TC1航线（7.5万吨中东湾/日本）指数本周上涨41.67点至WS875.56，相应的波罗的海往返航程等价期租租金（TCE）从237,000美元/天升至252,100美元/天。在西行航线上，TC20航线（9万吨中东湾/英国-欧洲大陆）指数上涨662,500美元至1,727万美元。TC15航线（8万吨地中海/东方）指数上涨336,000美元至773万美元，相应的波罗的海往返航程TCE从53,400美元/天升至59,600美元/天。

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LR1型油轮

TC5航线（5.5万吨中东湾/日本）指数本周上涨40.31点至WS890，相应的波罗的海往返航程TCE从171,700美元/天升至182,300美元/天。在前往欧洲的航线上，TC8航线（6.5万吨中东湾/英国-欧洲大陆）指数上涨约829,000美元至1,203万美元。

MR型油轮

TC17航线（3.5万吨中东湾/东非）指数本周上涨99.29点至WS847.86，相应的波罗的海往返航程TCE从91,700美元/天升至107,500美元/天。在英国-欧洲大陆，TC2航线（3.7万吨阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区/美国大西洋沿岸）指数本周小幅上涨11.67点至WS161.11。相应的波罗的海往返航程TCE从1,350美元/天升至4,202美元/天。在美国墨西哥湾，TC14航线（3.8万吨美国墨西哥湾/英国-欧洲大陆）指数攀升22.86点至WS254.29。相应的波罗的海往返航程TCE从20,600美元/天升至25,800美元/天。在前往加勒比海的航线上，TC21航线（3.8万吨美国墨西哥湾/加勒比海）指数上涨110,700美元至785,700美元，相应的波罗的海TCE从14,100美元/天升至21,100美元/天。

MR型油轮大西洋三角航线篮子TCE从28,400美元/天增至34,800美元/天。

灵便型油轮

在地中海，TC6航线（3万吨跨地中海）指数上涨64.83点至WS250。相应的波罗的海往返航程TCE从10,400美元/天升至29,100美元/天。TC23航线（3万吨跨英国-欧洲大陆）指数上涨22.78点至WS251.11。相应的波罗的海往返航程TCE从18,800美元/天升至26,000美元/天。

超大型油轮 (VLCC)

本周，中东市场的超大型油轮（VLCC）费率略有走软。TD3C航线（27万吨中东湾至中国）费率从上周五的WS1,165放缓至本周四的WS1,157.5。这使得标准波罗的海VLCC的每日往返航程等价期租租金（TCE）为1,235,414美元。同期，TD34航线（阿曼湾至中国）下跌约6点至WS797.86，意味着往返航程TCE为864,698美元/天。

在大西洋市场，TD15航线（26万吨西非至中国）费率下跌22点至WS511.88，往返航程TCE为507,060美元/天；而TD22航线（美国墨西哥湾至中国）再上涨50万美元至略高于52,500,000美元，每日往返航程TCE为407,100美元。

苏伊士型油轮

在苏伊士型油轮领域，所有波罗的海航线的市场也同样走软。TD20航线（13万吨尼日利亚/英国-欧洲大陆）费率下跌18点至WS435，折合每日往返航程等价期租租金（TCE）约为228,400美元。TD27航线（13万吨圭亚那至英国-欧洲大陆）跌幅稍大，下跌27点至略低于WS437，每日往返航程TCE约为232,800美元。TD33航线（14.5万吨美国墨西哥湾/英国-欧洲大陆）同样下跌26点至WS365.83，往返航程TCE略高于225,700美元/天。在黑海，TD6航线（13.5万吨里海管道联盟/奥古斯塔）市场费率保持在WS500左右，每日往返航程TCE约为368,000美元。

阿芙拉型油轮

在北海，TD7航线（8万吨跨英国-欧洲大陆）费率大幅上涨，飙升112.5点至WS416.67，以Hound Point至Wilhelmshaven航线为基准的每日往返航程等价期租租金（TCE）接近306,600美元。

在地中海，TD19航线（8万吨跨地中海）费率再次大幅上涨，飙升132点至WS557.78，以杰伊汉至拉瓦拉航线为基准的每日往返航程TCE约为289,400美元。

在大西洋两岸，市场再度上演过山车行情，在已然坚挺的市场基础上实现了显著增长。TD26航线（7万吨墨西哥东海岸/美国墨西哥湾）上涨64点至WS505水平左右（每日往返航程TCE略高于160,800美元）。TD9航线（7万吨科韦尼亚斯/美国墨西哥湾）同样上涨64点至WS495，折合每日往返航程TCE约为147,800美元。

跨大西洋航线TD25（7万吨美国墨西哥湾/英国-欧洲大陆）的费率涨幅超过短途航线，上涨113点至超过WS557.5，以休斯顿/鹿特丹为基准的往返航程TCE接近165,100美元。

在温哥华出口航线方面，TD28航线（8万吨原油从温哥华至中国）上涨超过10万美元至略高于7,800,000美元（往返航程TCE略低于151,800美元/天），而TD29航线（8万吨原油从温哥华至美国西海岸附近的太平洋区域减载点）再上涨15点至WS467.5。

液化天然气 (LNG)

本周液化天然气（LNG）运输船费率持续走强，所有三条波罗的海LNG基准航线均收高，原因是租船活动改善和季节性需求预期支撑了市场情绪。涨幅最大的是美国墨西哥湾出口航线，反映了货运需求走强和船舶可用性趋紧。BLNG1航线从周初的28,050美元/天增至周五的33,200美元/天，而BLNG2航线从24,700美元/天升至32,400美元/天。BLNG3航线涨幅最大，同期从51,900美元/天攀升至66,000美元/天。

市场情绪有所改善，大西洋海盆的活动最为显著。随着欧洲和亚洲在供暖季来临前争夺LNG供应，冬季天然气需求继续提供支撑。美国强劲的出口流量以及其他出口地区健康的生产水平也有助于维持货物供应和贸易机会。

期租评估表现不一。六个月期租评估价走软至42,500美元/天，表明市场对短期前景持谨慎态度；而一年期和三年期租评估价分别增至55,167美元/天和73,000美元/天，反映出市场对LNG航运长期基本面仍有信心。

液化石油气 (LPG)

本周液化石油气（LPG）市场走强，美国墨西哥湾的运费涨幅尤为显著，据报道可用运力正在减少。这得益于中东地区利润丰厚的短期租约将船舶留在当地，从而提振了市场。

在BLPG1航线（拉斯塔努拉-千叶）上，本周费率稳定在242美元，相应的等价期租租金（TCE）收益从231,500美元/天升至234,700美元/天。

BLPG2航线（休斯顿-弗拉兴）周环比上涨2.17美元，收于174.00美元。相应的TCE上涨5,300美元/天至202,700美元/天。

BLPG3航线（休斯顿-千叶）上涨3.29美元，收于324.00美元，而TCE回报则上涨5,700美元/天至199,200美元/天。

集装箱

本周，由于亚欧航线的疲软与跨太平洋市场的坚挺形成对比，FBX指数下跌2.3%至3,367点。中国/东亚-北欧航线跌幅最大，下跌9.7%至3,293美元/FEU（40英尺标准箱），而中国/东亚-地中海航线则下跌8.7%至3,571美元/FEU。这些下跌正值有迹象表明亚欧航线的有效运力正在增加，因为有更多船舶经苏伊士运河过境，同时船公司继续利用空航来管理可用运力。随着中国黄金周的临近，预计短期内费率将面临进一步的下行压力。

跨太平洋航线相对坚挺，随着船公司继续管理运力，中国/东亚-美国西海岸航线上涨1.2%至8,446美元/FEU，而美国东海岸航线则维持在9,606美元/FEU不变。

欧洲-南美东海岸航线上涨8.1%至1,205美元/FEU，而欧洲-南美西海岸航线则下跌3.5%至2,372美元/FEU。更广泛的市场继续反映出不同航线之间的分化，可用运力及其部署在费率走向中扮演着越来越重要的角色，而庞大的集装箱船订单量仍然是影响供需平衡的长期因素。

本报告由波罗的海交易所提供。（所有货币单位均为美元。）

波罗的海交易所是新加坡交易所 (Singapore Exchange) 的全资子公司，是全球唯一独立的航运市场信息来源，为实物和衍生品合约的交易和结算提供信息。其国际社群由超过650名成员组成，涵盖了全球主要的航运利益相关方，并共同遵守由波罗的海交易所监管的商业行为准则。

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