一位不受欢迎的美国总统能否拯救其政党？

Trump的支持率暴跌令共和党人感到不安，他们担心其选民会缺席即将到来的选举

政治分析家 Ruy Teixeira 指出，总的来说，选民对Trump的热情下降，但这并未转化为对民主党日益增长的热情。 图片来源：《纽约时报》

一位不受欢迎的美国总统通常会成为其所在政党的拖累。同一旗帜下的候选人会明智地与他保持距离。

毕竟，邀请选民去认可一个他们已经开始讨厌的白宫政绩，不会有什么好结果。更好的策略是专注于地方事务，谈论修复道路、翻新学校以及候选人与社区的深厚联系。

与这一传统观念相反，在美国总统Donald Trump领导下的共和党似乎并不担心，要求选民将11月3日的中期选举视为对一个他们已渐生反感的人物的全民公投，会带来负面影响。

这个看似违反直觉的赌注是：现在正是将Trump置于首位的最佳时机。

正如Trump在9月9日至10日于达拉斯举行的非同寻常的共和党中期选举大会上所说，告诉共和党人“就当我的名字在选票上”，是一项高风险策略。

但在一个高度两极分化的国家，这并非非理性的策略。如果这场博弈的关键在于动员而非说服，那么这一策略就显得更为合理。

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在美国，投票并非强制性的。数十年来的数据显示，参加中期选举的美国人远少于参加总统选举的人。两者投票率的差距通常在15个百分点左右徘徊。

最近有两个值得注意的例外。2018年中期选举，在Trump的第一个任期内，选民对他的政策产生了强烈反弹，民主党人受益于前所未有的高投票率，创下一个多世纪以来的最高水平。

2022年的投票率也很高；在Trump声称2020年总统选举“被窃取”以及 美国最高法院推翻“罗诉韦德案”的裁决之后，选民已经被异常地动员起来，堕胎权成为了一个关键的投票动员议题。

近半数选民通过提前投票或邮寄方式投票，这是另一个提高参与度的因素。

在两极分化不那么严重的环境中，高投票率是说服摇摆选民的机会。但在当前环境下，改变立场的选民相对较少。竞选活动通常通过煽动愤怒或恐惧，或诉诸种族或其他身份认同方面，来确保自己的联盟成员回来投票，从而获得更多收益。

Trump的支持率暴跌令共和党人感到不安，他们担心他的选民会缺席即将到来的选举。

根据你信任的民调，他的支持率在30%多（偏低到偏高）的范围内徘徊。这与他的前任Joe Biden卸任时的支持率大致相同，并且比Biden的任期平均支持率至少低五个百分点。

凸显民众对Trump总统任期不看好的是，只有36%的美国人认为国家正朝着正确的方向发展。这几乎保证了11月3日的投票将是一场反对在任者的投票。

Trump几乎没有理由相信他能赢回曾助他第二次当选总统的数百万年轻、非裔和西班牙裔选民。同样，在2024年曾支持过Trump的独立选民——他们不隶属于任何政党，约占美国成年人的45%——也已对他失去信心。

在这种情况下，说服变得更难，而动员的成本更低。

白人工薪阶层选民构成了Trump“让美国再次伟大”（Make America Great Again）运动的最大群体——一些调查显示，高达62%的共和党人认同这个标签。

尽管他们对“永久的战争”和皮卡车的油费感到不满，但他们对Trump并未失去忠诚。

但他们通常不愿意在中期选举中投票。“就当我在选票上，”这是Trump对这些选民的战斗口号。

如果共和党能保住国会的控制权，5000美元的“Trump红利”就是额外的甜头，尽管这笔承诺给每位美国成年人的钱，其成本高达逾1万亿美元，令人咋舌。

为了克服传统保守派对政府救济的厌恶，这项激励措施被包装为将财富返还给劳动人民。

Trump也寄望于“温和派共和党人”能够回归。这些中右翼选民对党的忠诚度较低。

他们可能不会投票给民主党，但他们可能会待在家里不投票，从而使共和党的结果变得更糟。因此，在Trump准备动用其约10亿美元竞选资金中的多达一半用于广告宣传之际，他们也是一个关键的动员目标。

共和党的宣传信息旨在将即将到来的选举描绘成一场“主流常识”与“疯狂、共产、极端”之间的选择，其中民主党被讽刺为激进、经济上鲁莽且在文化上不符合美国价值观。

“每个政党都有自己的疯子。区别在于，民主党正在提名他们的疯子竞选国会议员，”得克萨斯州共和党众议员 Brandon Gill 在达拉斯的大会上说道，引来阵阵笑声。

在这样的对比下，投票给一个不受欢迎的政府就变得更容易了。

该策略的延伸是要求选民假装 Hasan Piker 也在选票上。

这位衣着时髦、观点激进的35岁网络主播，并不寻求竞选公职。

但他为几位民主党候选人站台，包括密歇根州的进步派政治家 Abdul El-Sayed。共和党觊觎El-Sayed正在争夺的参议院席位。在达拉斯的集会上，演讲者们反复提及Piker的名字。

共和党人还期望选民能认可他们的一些实际成就：减税、减少浪费和欺诈、降低处方药成本、减少非法越境人数以及降低暴力犯罪率。

Trump能创造历史吗？

传统观点认为，总统所在的政党必将付出代价。自1934年以来的22次中期选举中，有20次执政党都失去了席位。

在众议院尤其如此，所有435个席位同时进行选举，使得全国性的政治情绪能够席卷各个选区。

打破这一模式的两位总统是 George W Bush 和 Bill Clinton。前者是乘着2001年9月11日恐怖袭击后全国团结的浪潮，后者则是因为1998年经济形势大好，选民原谅了他在莫妮卡·莱温斯基事件中的个人行为。

Trump会成为他们中的一员吗？

民调并非预言，但它们显示，在11月3日中期选举前的七周，民主党有望拿下众议院，而参议院的选情则趋于势均力敌。

Trump试图通过敦促共和党执政的州重新划分选区，来策划一场众议院的胜利。这减少了竞争性选区的数量，并旨在为Trump的政党多保护八个众议院席位。

这比表面上看起来要重要得多。

大多数众议院选区都由现任政党赢得，根据无党派的《库克政治报告》（Cook Political Report），在2026年，只有21场竞选被评为“势均力敌”——即任何一方都有可能获胜。这一现实也凸显了投票率为何如此重要。

要获得218个席位的多数，民主党需要在目前倾向于他们的206个席位之外，再赢得12个“势均力敌”的席位。为阻止这种情况发生，共和党需要在保住倾向他们的208个席位的同时，赢得10个“势均力敌”的席位。

事实上，几十年来，众议院的微弱多数优势一直是常态。共和党目前在拥有435个席位的众议院中仅有四票的多数优势。2022年，他们有10个席位的优势，而2020年民主党则有11个席位的优势。

当然，政治上鲜有铁律，“蓝色浪潮”可能会冲破这些常规。

在拥有100个席位的参议院，每个选举周期只有三分之一的席位进行改选。

共和党人原本指望轻松过关，因为他们要捍卫的22个席位中，大多数位于Trump轻松获胜的州。但情况已今非昔比。《库克政治报告》现在只将16个席位评为稳属共和党，五个被评为“势均力敌”，一个则倾向于民主党。

但要达到51个席位的多数，民主党需要保住目前属于他们的13个席位，并在阿拉斯加、爱荷华、俄亥俄和得克萨斯等共和党传统地盘上再拿下四个席位。他们还必须守住已变为“势均力敌”的密歇根州。这是一项艰巨的任务。

民主党能否利用Trump的不受欢迎之势？

无论设计得多么巧妙，面对民众对Trump政府的普遍失望情绪，以及在州初选中人数超过共和党人的民主党选民日益高涨的热情，Trump的动员策略可能会显得力不从心。这对反对党的投票率来说是个好兆头。

生活成本问题，即对伊朗的战争和关税的直接后果，仍然是选民最关心的问题，而Trump却称其为“捏造的”。

因牛肉、汽油、电力和育儿费用而恼怒的选民不太可能善罢甘休。

这些必需品中的每一项都比Trump在2025年1月上任时要昂贵得多。

宏观经济形势也不容乐观。Trump执政的18个月里，总体经济增长率仅略高于2%，低于Biden执政最后三年录得的2.75%的平均水平。

自Trump宣誓就职以来，制造业产业群的就业岗位减少了约9万个。商品和服务贸易逆差没有显著下降，而预算赤字和国债却有所增长。

但民主党是否已准备好从中获利？

“普通国会选票”（generic congressional vote）调查反映了选民对政党的广泛偏好而非对具体候选人的支持，该调查显示民主党在众议院和参议院选举中均领先约七个百分点。但分析人士称这还不够，他们认为需要大约8.5个百分点的优势才能获得显著多数。

民主党的一大问题是，美国人对两党的负面看法几乎相同。他们党内的“内战”无异于自摆乌龙。

在击败几位温和派在任者后，充满活力的进步派翼已无心听取像众议员Hakeem Jeffries和参议员Chuck Schumer这样的建制派高层领导人的意见。

挑战尤其来自美国民主社会主义者（Democratic Socialists of America, DSA），这是一个党内的政治和活动团体，主张反对企业经济，寻求全民医疗保健、免费高等教育和反犹太复国主义的外交政策。

其一些更极端的立场，如希望废除参议院和削减警察经费，并未得到包括众议员Alexandria Ocasio-Cortez、Rashida Tlaib和纽约市长Zohran Mamdani在内的知名成员的完全认同。

民主党选民也焦躁不安，他们对该党传统的中间派或倾向于妥协的策略在过去几次选举中未能果断击退右翼民粹主义感到不满。

目前，两党都明显缺乏向政治中心靠拢的意愿和党内团结的意识。这种想法与Trump分裂、对抗的政治风格格格不入。在进步派取得耀眼胜利的深蓝城市地区，几乎没有选举动机去吸引中间派或独立选民。

研究政党联盟转型、专精民主党政治的政治分析家Ruy Teixeira指出，总的来说，对Trump日益减退的热情并未转化为对民主党日益增长的热情。

“有很多人表示不赞成Trump，但这是一种温和的不赞成。看起来他们不会全都投票给民主党。我想说，对共和党人而言，这是一个缓解因素，情况并不像看上去那么糟糕，”他说道。

例如，选民可能对Trump的驱逐政策感到不安，但进步派的文化立场可能更让他们害怕。

随着选举临近，美国民主社会主义者（DSA）可能会成为民主党更大的负累。

Teixeira说，目前，该运动正在搭反对Trump的乱局的便车。

“他们能够利用这样一个事实，即现在有一个开放的场域，任何人都可以随心所欲地疯狂，而这并不会对民主党的整体胜算产生太大影响。”

一旦共和党发起数百万美元的攻击性广告，针对美国民主社会主义者（DSA）的极端立场，公众舆论会否急剧转变？我们将拭目以待。

但是，当少数几个选区和州就能决定国会的权力平衡时，最大的悬而未决的问题是，将中期选举变成对Trump的全民公投，究竟是会激励更多的共和党支持者，还是会吓到更多的民主党选民出来投票。《海峡时报》