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凯德印度信托宣布在金奈投资2.032亿美元新建数据中心

这座53兆瓦的设施预计将于2026年底完工

Renald Yeo

Renald Yeo

Published Thu, Oct 15, 2026 · 07:07 PM
    • 凯德印度信托在新孟买开发的数据中心，该中心已全部出租给一家全球领先的超大规模云服务商。
    • 凯德印度信托在新孟买开发的数据中心，该中心已全部出租给一家全球领先的超大规模云服务商。 图片来源：凯德印度信托

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】凯德印度信托（CapitaLand India Trust，简称CLINT）在金奈启动了一个新的数据中心项目，投资额约194亿卢比（2.032亿美元）。与此同时，其发起人兼管理人凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）也在扩大其在印度的数码基础设施版图。

    凯德金奈01号数据中心是CLINT在泰米尔纳德邦的首个数据中心开发项目，预计于2026年底完工，届时总电力容量将达到53兆瓦（MW）。

    该项目于周四（10月15日）由新加坡副总理兼能源、贸易与工业部（贸易）部长 Gan Kim Yong 和泰米尔纳德邦首席部长 C. Joseph Vijay 共同启动。

    该项目位于金奈成熟的数据中心走廊安巴图尔（Ambattur），由CLINT和凯德印度数据中心基金共同持有。

    该设施将在13个数据大厅为信息技术设备提供34兆瓦的电力容量。其设计旨在支持包括液体冷却系统在内的高密度计算系统，并为客户提供多种网络供应商选择。

    CLINT首席执行官 Gauri Shankar Nagabhushanam 表示：「该开发项目反映了我们对印度数据中心行业长期增长的信心，旨在满足超大规模云服务商和企业客户不断变化的需求。」

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    在此金奈项目之前，CLINT已在新孟买开发了一个数据中心，并已将其全部出租给一家全球领先的超大规模云服务商。

    凯德投资表示，计划通过其上市和私募基金平台，继续扩大其在泰米尔纳德邦的数据中心、物流和工业投资组合。

    该集团已在该邦运营22年，并已向七个运营中的资产投资超过600亿卢比。

    其在泰米尔纳德邦的投资组合包括商业园、工业和物流设施、住宿和数码基础设施。凯德投资于2004年通过金奈国际科技园首次进入该邦。

    凯德投资印度公司首席执行官 Quaiser Parvez 表示，凭借其投资、开发和基金管理能力，该集团有能力支持泰米尔纳德邦发展成为一个技术、制造业产业群和数码经济中心。

    印度是凯德投资的核心市场之一。截至6月30日，其在该国的管理资产规模已超过80亿新元。

    其印度投资组合包括九个商业园、14处工业和物流地产、四个在建数据中心和三个共享办公空间。

    其住宿业务部门雅诗阁（The Ascott Limited）在印度管理着约6,300个单元，分布于24家已开业和筹建中的酒店及服务式公寓。

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