The Business Times
business-time-50

马来西亚发生车轴故障事件后，奇瑞在中国召回约5.4万辆汽车

该汽车制造商已申请召回部分生产于2022年至2023年底之间的欧萌达和瑞虎品牌汽车

Derryn Wong

Derryn Wong

Published Tue, Nov 10, 2026 · 06:09 PM
    • 奇瑞将通知车主是否需要更换受影响车辆的后轴，并将免费进行更换。
    • 奇瑞将通知车主是否需要更换受影响车辆的后轴，并将免费进行更换。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】中国汽车制造商奇瑞汽车（Chery Automobile）因后轴存在缺陷，已召回旗下欧萌达（Omoda）和瑞虎（Tiggo）品牌的约5.4万辆汽车。 在此之前，奇瑞已在马来西亚对欧萌达汽车进行过召回，其中一次召回的起因是新山（Johor Bahru）发生了一起备受关注的事件，当时一辆欧萌达5（Omoda 5）的后轮完全脱落。

    中国国家市场监督管理总局于周五（11月6日）发布的公告指出，此次召回共涉及5万3882辆汽车，生产日期在2022年6月6日至2023年12月31日之间。

    召回范围包括瑞虎5x（Tiggo 5x）运动型多用途车以及欧萌达旗下的车型，但公告未具体说明涉及哪些欧萌达车型。

    公告称，由于后轴的制造业产业群过程中存在问题，车辆的焊接点可能存在缺陷。在极端情况下，焊接点可能失效并导致车辆失控。制造商将通知车主是否需要更换，并免费进行更换。

    《商业时报》（The Business Times）已向奇瑞查询，包括新加坡在内的亚太市场车辆是否受到影响。

    召回历史

    社交媒体上的一张照片显示，2026年10月在马来西亚新山，一辆奇瑞欧萌达5的后轴脱落。 照片：PANGGIL AKU NAZ

    在此之前，奇瑞已于2024年和2026年在马来西亚对欧萌达5（Omoda 5）车型进行过两次召回，累计影响约9500辆汽车。两次召回均涉及后轴缺陷，但奇瑞尚未说明这三次召回是否与同一问题有关。

    BT Short Logo

    THE BUSINESS TIMES INSIGHTS

    Powering Asean's Future 2026

    Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets

    ACCESS THE INSIGHTS

    最近一次是在今年10月，当时马来西亚陆路交通局（Jabatan Pengangkutan Jalan）暂停了欧萌达5的销售，并展开技术调查。据了解，这批车辆涉及在马来西亚组装的欧萌达车型。

    该调查的起因是10月6日在新山发生的一起广为报道的事件。当时，一辆欧萌达5在Tebrau City永旺购物中心（Aeon Mall Tebrau City）附近行驶时，其整个后悬挂、车轴和车轮完全脱落。奇瑞随后在马来西亚召回了8878辆欧萌达5汽车。

    正如《商业时报》所报道，欧萌达的新加坡代理商汇达汽车（Vertex Automobile）表示，在新加坡销售的所有汽车均在中国制造，不受10月份召回事件的影响。

    2024年的召回问题经查是由于设备校准失误，导致零部件焊接不完整，最终有60辆汽车更换了相关部件。

    欧萌达于2023年7月进入马来西亚市场，并于2024年5月进入新加坡市场。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    CheryAutomotiveCarsChina

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Chan will relinquish his MHA and HTX appointments and will succeed LTA chief executive Ng Lang on May 1, 2027.

    MHA deputy secretary Chan Tsan to succeed Ng Lang as LTA chief executive

    Japan introduced temporary petrol price subsidies in response to spikes in energy costs.

    Protect people, not prices: How Asean+3 can build resilience to energy shocks

    The Philippine economy has expanded by only 2.3% in Q2, its fourth consecutive quarter of deceleration.

    Higher rates, weaker spending: Is the Philippines entering stagflation?

    Alice Huang (right) attending a dinner with Nvidia CEO Jensen Huang (centre) at a restaurant in Taipei, Taiwan, May 22, 2025.

    Nvidia intervened in US probe of Megaspeed chip smuggling

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More