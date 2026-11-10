马来西亚发生车轴故障事件后，奇瑞在中国召回约5.4万辆汽车

该汽车制造商已申请召回部分生产于2022年至2023年底之间的欧萌达和瑞虎品牌汽车

【新加坡】中国汽车制造商奇瑞汽车（Chery Automobile）因后轴存在缺陷，已召回旗下欧萌达（Omoda）和瑞虎（Tiggo）品牌的约5.4万辆汽车。 在此之前，奇瑞已在马来西亚对欧萌达汽车进行过召回，其中一次召回的起因是新山（Johor Bahru）发生了一起备受关注的事件，当时一辆欧萌达5（Omoda 5）的后轮完全脱落。

中国国家市场监督管理总局于周五（11月6日）发布的公告指出，此次召回共涉及5万3882辆汽车，生产日期在2022年6月6日至2023年12月31日之间。

召回范围包括瑞虎5x（Tiggo 5x）运动型多用途车以及欧萌达旗下的车型，但公告未具体说明涉及哪些欧萌达车型。

公告称，由于后轴的制造业产业群过程中存在问题，车辆的焊接点可能存在缺陷。在极端情况下，焊接点可能失效并导致车辆失控。制造商将通知车主是否需要更换，并免费进行更换。

《商业时报》（The Business Times）已向奇瑞查询，包括新加坡在内的亚太市场车辆是否受到影响。

召回历史

社交媒体上的一张照片显示，2026年10月在马来西亚新山，一辆奇瑞欧萌达5的后轴脱落。 照片：PANGGIL AKU NAZ

在此之前，奇瑞已于2024年和2026年在马来西亚对欧萌达5（Omoda 5）车型进行过两次召回，累计影响约9500辆汽车。两次召回均涉及后轴缺陷，但奇瑞尚未说明这三次召回是否与同一问题有关。

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最近一次是在今年10月，当时马来西亚陆路交通局（Jabatan Pengangkutan Jalan）暂停了欧萌达5的销售，并展开技术调查。据了解，这批车辆涉及在马来西亚组装的欧萌达车型。

该调查的起因是10月6日在新山发生的一起广为报道的事件。当时，一辆欧萌达5在Tebrau City永旺购物中心（Aeon Mall Tebrau City）附近行驶时，其整个后悬挂、车轴和车轮完全脱落。奇瑞随后在马来西亚召回了8878辆欧萌达5汽车。

正如《商业时报》所报道，欧萌达的新加坡代理商汇达汽车（Vertex Automobile）表示，在新加坡销售的所有汽车均在中国制造，不受10月份召回事件的影响。

2024年的召回问题经查是由于设备校准失误，导致零部件焊接不完整，最终有60辆汽车更换了相关部件。

欧萌达于2023年7月进入马来西亚市场，并于2024年5月进入新加坡市场。