中国资本监管收紧：香港为何能保持对新加坡及其他亚洲市场的优势

分析师称，中国的举措对香港影响有限，甚至可能提振其市场地位

中国近期打击离岸券商和跨境资本流动，此举迫使市场重新评估区域资本的流动性。 图片来源：路透社

【新加坡】分析师认为，尽管中国近期采取行动打击非法海外交易，但与新加坡等亚洲其他交易所相比，香港仍将被视为更具吸引力的上市地点。

Morningstar股票研究部主管 Lorraine Tan 指出，资本正持续通过官方渠道顺畅流动，例如香港的“股票通”（Stock Connect）。

因此，有关关闭非官方渠道将引发即时流动性危机或对香港的首次公开募股（IPO）项目构成压力的担忧，似乎有些言过其实。

在这次打击行动后，中信证券的分析师估计，这可能会影响到香港高达2500亿港元（约合410亿新元）的资产。

然而，Morningstar预计“未来几个月将有强劲的IPO项目”，并以小红书和宇树科技等即将上市的公司为例。

在香港，仅6月份就有至少17家公司计划上市，预计总共筹集高达46亿美元，这是自去年12月以来的最高纪录。

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中国监管机构近期对非法跨境股票交易展开打击，旨在防止资本外流。然而，这一举措正值内地投资者投资海外股票的需求日益增长之时。

打击目标是未经批准渠道进行的海外交易，以及未经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）及其他监管机构批准的交易活动。

DBS高级经济师 Samuel Tse 指出，这些举措“不应对资本流动构成重大的负面影响”。

华侨银行（OCBC）亚洲宏观研究主管 Tommy Xie 补充说，鉴于香港作为“中国流动性主要门户”的结构性优势，其市场受到的影响将是有限的。

据《南华早报》报道，本周在大连举行的世界经济论坛上，经济学家们表示，这次打击行动非但不会削弱，反而会加强香港的金融角色。

在消息公布后，在美国上市的中概股一度下跌。然而，许多中国巨头企业同样在香港交易，并且可以通过“股票通”等获批计划进行投资。这可能会推动更多中国公司赴港上市。

“股票通”和“债券通”（Bond Connect）等计划实现了市场双向互联互通，通过香港将中国内地与全球金融市场连接起来。

法国外贸银行（Natixis）高级经济师 Gary Ng 表示，从历史上看，香港在股票和债务资本市场方面提供了更大的深度，这是新加坡因其较小的投资范围而无法比拟的。

专家指出，香港还扮演着通往中国内地市场的“国际门户”角色。这些渠道允许投资者直接交易符合条件的中国在岸股票（A股）和固定收益证券，而无需申请特殊配额或在岸牌照。

Morningstar董事总经理兼大中华区主管 Nick Cheung 表示，投资者并不认为在这两个中心之间必须做出“二选一”的决定。

例如，一位中国内地企业家可能会因为香港能提供更强的融资能力、对中国风险的定价功能、首次公开募股承销以及主经纪商服务支持，而更倾向于在香港上市。

大华继显（UOB KayHian）私人财富管理总监 Kenneth Goh 说：“同一个人在资产变现后，可能会选择在新加坡设立家族办公室，以进行财富保值、构建投资组合，并寻求在外汇、另类投资和跨司法管辖区规划方面的更强支持。”

他补充说，两个城市之间唯一真正的竞争点在于各自所吸引人才的类型和数量。

“对亚洲而言，双中心模式比赢家通吃的竞争更有利……如今客户会在财富旅程的不同阶段同时使用这两个中心。”

更广泛的趋势与资本外逃

随着合规环境收紧，企业搬迁策略的驱动力更多地来自宏观经济大趋势，而非单纯的资本外逃。

DBS的 Tse 强调，“中国+1”战略和亚细安供应链回流是对外直接投资的关键催化剂，这使新加坡定位为一个战略渠道，即“中国资本在投资亚细安之前……首先到达的地方”。

新加坡交易所（Singapore Exchange）的市场策略师 Geoff Howie 指出，虽然区域监管的变化会影响公司的上市地点选择，但通常“不会立即促使企业搬迁”。

他表示，资本会集中在那些流动性深度、投资者准入和政策与可扩展商业模式相符的司法管辖区。

Howie 补充说：“整个亚太地区都有可行的替代选择，但每个市场各有优势，并非直接的替代品。国际资本会流向最适合它的地方，而这种契合度由多种因素决定。

“如果企业在公司治理标准、盈利可见度和资本纪律方面表现出色，新加坡将继续从中受益，因为这些是企业准备上市和维持投资者参与度的基础。”

尽管机构基金的投资布局覆盖整个亚太地区，但华侨银行的 Xie 指出，新加坡交易所（SGX）的流动性和估值仍显著落后于香港。

中国的监管收紧与其最新正式化的对外投资框架相一致，该框架对战略性行业和跨境并购建立了更强的国家监督。

关键在于，新规引入了“具备撤销权的国安审查机制”，并明确将个人居民纳入监管范围。华侨银行的 Xie 指出，这些举措将严重影响对外财富流动和离岸创始人架构。

新交所的 Howie 补充说，加强对战略性科技领域的监管是意料之中的举措，旨在确保其与国家优先事项保持一致。但他同时指出，这并不会消除企业对海外市场的兴趣。

他表示，那些能够在治理、数据考量和监管条例方面展现出高度一致性的公司，依然有能力探索包括在新加坡上市在内的海外上市机会。

美国存托凭证会受影响吗？

随着传统交易路径的转变，这种严格的监管也正在加速国际资产发行的模式转变。

华侨银行的 Xie 预计，随着中国发行人转向香港进行首次上市或A+H股两地上市，允许美国投资者在美国证交所交易海外公司股票的美国存托凭证（American Depository Receipts），将日益成为一个“不断贬值的资产类别”。

A+H股两地上市是指一家中国内地公司同时在中国内地交易所（发行A股）和香港联合交易所（发行H股）发行并交易其股票的公司结构。

另一方面，市场对另类投资工具的主题性兴趣也在增长。

新交所的 Howie 指出，在以新元计价的细分单位交易和相关基础股票的全球影响力的推动下，香港交易的新加坡存托凭证（SDR）在2026年第二季度的交易额同比增长166%，创下超过1300万新元的历史新高。

SDR的总管理资产规模也翻了一倍多，超过了2.75亿新元。