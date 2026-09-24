中国的概括性边境法：是威慑还是造成不必要的焦虑症？
该国新的出入境管理条例缺乏明确标准，引发了外界对执法自由裁量权将如何行使的担忧。
- 上海虹桥国际机场（图）。中国网民想知道，边境官员的盘问是否会成为常态。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
去年10月，在我从厦门飞回新加坡之前，我听到一名边检人员问排在我前面的一位旅客：“你要去哪里？是出差还是旅游？”
当那名旅客回答说他要去缅甸工作时，该官员接着追问了更多问题：你到那里做什么工作？住在哪里？有家人在那边吗？这次要去多久？
之后，该旅客的两名同伴也被叫到一个柜台接受盘问，大约十分钟后才被放行。
在我以往离开中国的经历中，这种盘问并不常见。鉴于在缅甸北部运作的在线诈骗活动是当局的一个主要打击目标，官员们对前往那里工作的居民进行严格审查是可以理解的。
但随着中国于9月15日生效的新出入境管理规定的出台，网民们开始思考，边境官员的这种盘问是否会成为常态。
令人紧张的边境管制
自新规生效以来，许多中国社交媒体用户发帖讲述了他们注意到的变化。
一位从北京首都国际机场出发的网民说，边境官员问了一系列问题，包括他上的是哪所学校、行程多长、是否与朋友同行以及父母是否知情。
他还被要求出示与父母的聊天记录。“整个过程大约六七分钟，我一直在出汗，”他分享道。
另一位从北京大兴国际机场出发的旅客说，他以前经常使用的自助通道已经关闭，所有旅客都被引导到人工柜台。官员们也询问了他的目的地、旅行目的、停留时间以及同行人。
另一位网民发布了一份当局签发的禁止某人离境的文件。这份日期为9月16日的“不准出境决定书”文件称，广州白云出入境边防检查站禁止此人离境，理由是“提供虚假材料、作出虚假陈述”。
这张图片在网上广为流传。一些人猜测此人提供了什么虚假材料，是否涉及伪造护照或其他文件。
另一些人则质疑该文件的真实性，因为它声称，任何对该决定不服的人都可以向广州铁路运输法院提起诉讼。“为什么出入境事务会由铁路运输法院管辖？”
与这些未经证实的信息一同出现的，还有关于富裕的中国家庭在新规生效前已逃离该国的谣言。
虽然此类说法毫无根据且极不可信，但它们的病毒式传播反映了公众对更严格出入境管制的担忧。与此同时，这种焦虑症在网上的传播本身就在加剧恐慌。
在某种程度上，这些猜测和谣言源于新规措辞的模糊性。
灰色地带与模糊边界
中国国务院于7月底发布的《出境入境管理条例》加强了出入境管制，并扩大了受限制人员的范围。
例如，新规第四条规定，有关部门可对违反出口管制或技术进出口管理条例，“可能危害国家产业安全、科技安全”的中国公民采取不准出境措施。但它没有具体说明何种行为构成此类危害。
边境管制的执行是另一个缺乏清晰度的领域。
对于“可能影响国家安全或刑事调查”的个人，当局可以不告知其已被禁止离境，也不告知决定的理由和法律依据。但目前尚不清楚何种情况可能影响国家安全或刑事调查，以及由谁来决定。
新规还规定，移民管理机构在核实身份时，可要求旅客提供相关文件、材料和电子数据。
但新规并未详细说明电子数据应包括哪些内容，是否涉及私人信息，或拒绝提供会产生何种后果。
规定公布后，这些模棱两可的条款引发了公众辩论。
中国当局在9月7日那一周发布了两篇网文，强调该规定并非旨在限制普通民众的出行，而是为了预先劝阻那些前往高风险目的地或进行不寻常旅程的人。
旅游、探亲、留学和商务旅行等正常活动不会受到影响。文章还澄清说，声称海外旅行将全面收紧、普通人出行将更加困难的说法是一种误读。
但除了强调正常海外旅行不受影响外，这些文章并未进一步澄清可能引起误解的条款。
因此，即使在新规生效后，网上的猜测仍然持续不断。那些比较焦虑的人仍然感到不安，只能在过边检时随机应变。
概括性法律与公众恐惧
正如中国古语所云：“刑不可知，则威不可测”。
当人们无法预测自己可能面临的惩罚时，他们可能会感到恐惧。从官方文章来看，更宽泛的措辞可能会对那些被骗到海外、从事跨境赌博和网络诈骗等非法活动，或非法向境外转移技术的人起到威慑作用。
与此同时，模糊的定义可能会让公众担心出现“口袋罪”。
缺乏明确标准也引发了对执法自由裁量权将如何行使、规定是否可能被滥用，甚至是否会为寻租创造机会的担忧。
大多数正常出境旅行的人不太可能担心自己的计划会受到影响。然而，法规的模糊性已经为无意和故意的误读，以及别有用心者散布的谣言创造了空间。
对于中国这样一个人口大国来说，在当前的国际环境下加强出入境管理并非不合理。
- 本文在人工智能的协助下翻译，并由Bai Kelei编辑和完善，首发于《联合早报》旗下的英文线上杂志ThinkChina。
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