欧洲央行维持利率不变，Lagarde将离任加剧石油与法国局势担忧
该行与Federal Reserve本周均维持利率稳定
Sudeshna Dhar
- 在借贷成本方面，欧洲央行正静待时机。自伊朗战争冲击能源市场以来，该行已两次加息。 图片：REUTERS
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
欧洲央行 (ECB) 维持利率不变，行长 Christine Lagarde 将提前卸任的消息加剧了外界对能源成本和法国局势的担忧。
存款利率维持在2.5%，与Bloomberg调查的几乎所有经济学家的预测一致。在该消息宣布的几小时前，Lagarde 刚表示她将于二月离职，这比她的任期结束提前了数月，目的是为了能更自由地就包括其祖国动荡在内的问题发表看法。
欧洲央行表示：“能源冲击的幅度和持续时间的增加，及其对间接和第二轮效应的影响，可能会推高通胀并拉低增长。”该行再次拒绝就未来举措做出预先承诺。
“自管理委员会上次会议以来，融资条件已经收紧，这可能会对通胀和增长构成压力。”
Lagarde的离任为周四（10月29日）的议程蒙上了阴影，并引发了西班牙和荷兰前央行行长之间的竞争，以接替她执掌欧元区的货币政策。
在借贷成本方面，欧洲央行正静待时机。自伊朗战争冲击能源市场以来，该行已加息两次。尽管官员们担心通胀率正朝着2%目标的两倍迈进，但他们并未看到石油和天然气价格的上涨向其他领域蔓延的迹象。
然而，欧洲经济出人意料的韧性正在减弱。
欧洲央行表示：“尽管能源冲击的全部影响仍在显现，但迄今为止，核心通胀基本保持稳定，且工资在现阶段并未表现出实质性反应。”
Lagarde将于下午2点45分在法兰克福举行新闻发布会。除了她个人的去向，她还将被问及利率路径、不断上升的全球债券收益率，以及困扰法国的市场、预算和政治紧张局势所带来的影响。
交易员小幅削减了对欧洲央行进一步加息的押注，预计到2027年底将收紧70个基点，而此前的预期为72个基点。欧元延续跌势，跌至1.1111美元，创17个月新低。
欧洲央行本周维持利率不变，与Federal Reserve的步调一致。预计Bank of Japan也将在周五跟进。
市场普遍预计，法兰克福的决策者们将在12月再次加息，届时更新的经济预测将揭示通胀压力的严重程度。因法国局势而加剧的更紧缩的融资条件正在抑制需求。
分析师认为，年底的这次加息将是欧洲央行本轮周期的最后一次。
然而，投资者押注还会有更多加息，他们的关注点在于油价的再度上涨。自欧洲央行上次设定利率以来，油价已上涨超过6%。与此同时，天然气价格则触及近四年来的最高水平。
能源价格的再度上涨推动9月份的消费价格上涨了3.8%，同时通胀预期指标也在悄然走高。经济可能已开始感受到压力：商业势头和市场情绪正在减弱。
根据Bloomberg在欧盟统计局 (Eurostat) 周五公布数据前对分析师进行的一项调查，第三季度增长率可能已放缓至0.2%。
加息导致该时期贷款需求下降，而对风险日益警惕的银行则继续收紧信贷标准。BLOOMBERG
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