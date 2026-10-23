受法国动荡影响 欧元区商业活动放缓

然而，综合采购经理人指数（PMI）报51.9，高于50这一区分增长与收缩的荣枯线

市场普遍预计欧洲中央银行将在10月28日至29日的会议上维持借贷成本不变。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

10月份，欧元区私营部门的增长放缓幅度超出预期，主要受到法国的拖累。作为该地区的第二大经济体，法国正努力应对财政和政治紧张局势。

由S&P Global编制的综合采购经理人指数（PMI）从9月份的53.1降至51.9，但仍远高于50这一区分增长与收缩的荣枯线。

接受Bloomberg调查的分析师此前预计该指数会小幅下降至52.7。

尽管法国的表现远逊于预期，但德国则连续第四个月保持在50以上，这得益于制造业强于预期的表现。

S&P Global Market Intelligence的首席商业经济学家Chris Williamson在周五（10月23日）表示：“增长的一个主要拖累因素是法国服务业商业活动的再次下滑。”他补充说，这“可能与罢工和动乱扰乱了一些地方经济有关”。

他补充道，即便如此，整个欧元区10月份的活动“仍是过去三年来表现最好的时期之一”。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

面对伊朗战争及随之而来的能源价格冲击，欧元区经济已表现出韧性。这些因素加上高于目标的通胀率，已促使欧洲中央银行（ECB）两次加息，并暗示可能仍需进一步收紧政策。

然而，市场也担忧，中东地区持续的冲突以及近期债券收益率的飙升将对经济活动构成压力。

市场普遍预计，官员们将在10月28日至29日的会议上维持借贷成本不变。

资深欧元区经济学家David Powell表示：“欧元区综合PMI调查显示，在商品价格上涨和金融条件收紧的双重压力下，该区域的经济正开始走弱。

“我们认为，这种双重打击几乎肯定会导致欧洲央行在10月份维持利率不变，并在12月进行最后一次加息后结束本轮加息周期。”

一些投资者和经济学家甚至认为，法国债券的暴跌存在升级为另一场欧元区债务危机的风险。Franklin Templeton的固定收益投资主管周三警告称，其后果可能比十多年前的那次危机更为严重。

在通胀方面，Williamson表示，投入成本再次急剧上升，导致企业为保护利润率而推高销售价格。

Williamson说：“10月PMI初值数据显示的持续增长和通胀顽固高企的景象，可能会进一步引发市场对欧洲央行将采取更激进紧缩政策的猜测。”他补充说，更高的借贷成本已经开始通过抑制需求产生负面影响。

采购经理人指数（PMI）受到市场密切关注，因为它们在月初发布，并且能够很好地揭示经济的趋势和转折点。

作为衡量产出变化广度而非深度的指标，商业调查有时难以直接与季度国内生产总值（GDP）挂钩。来源：彭博社