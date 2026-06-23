欧洲央行首席经济学家Lane：即使达成和平协议，欧元区通胀也可能保持高位

他表示，欧洲央行将采取“经过审慎校准的应对措施”

欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，上月通胀率升至3%以上后，通胀水平可能在2027年上半年之前都远高于目标。 图片来源：路透社

【法兰克福路透电】欧洲中央银行（ECB，简称欧洲央行）首席经济学家Philip Lane周二（6月23日）表示，即使中东地区维持和平，欧元区通胀也可能在一段时间内保持在欧洲央行2%的目标之上，但这一冲击目前仅需采取审慎的政策回应。

欧洲央行本月上调了利率，以防止能源价格上涨推高长期通胀预期。尽管能源价格已远低于近期高点，但金融市场预计年底前至少还会有一次加息。

Lane在布鲁塞尔对欧洲议员发表讲话时表示，上月通胀率升至3%以上后，通胀水平可能在2027年上半年之前都将远高于目标。

Lane表示：“虽然近期中东冲突的解决取得了可喜的进展，但不确定性依然很高，通胀在相当长一段时间内持续高于我们2%中期目标的风险仍然存在。”

他告诉欧洲议会经济与货币事务委员会（ECON）：“我们正在采取一种审慎的方法。这不是一种巨大、猛烈的回应，而是针对我们所观察到情况的、经过审慎校准的回应。”

然而，与Lane的演讲一同发布的图表也显示，近期的价格下跌使得石油价格更明确地处于欧洲央行的‘基准情景’和‘温和情景’之间。

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尽管这些情景并不直接预示下一次的政策决定，但向温和情景发展降低了欧洲央行在下个月就紧随6月加息的紧迫性。

事实上，市场认为7月份加息的可能性仅为五分之一，而下一次加息的预期已完全体现在12月份的定价中。

尽管如此，斯洛伐克央行行长、欧洲央行管理委员会中最鹰派的成员之一Peter Kazimir表示，欧洲央行的工作尚未完成，因为和平不会立即扭转通胀造成的损害。

他在斯洛伐克央行的新闻发布会上说：“我认为方向是明确的，我们还有工作要做。”

支持尽早采取行动的一个论点是，除非通胀被扼杀在萌芽状态，否则它有可能引发自我强化的工资-物价螺旋式上升，而这在后期将更难扑灭。

Lane补充说，高通胀和昂贵的能源将对经济活动构成压力，但鉴于劳动力市场稳固、人工智能（AI）领域的大量投资以及国防和基础设施方面的公共支出，其影响将会减弱。

Lane说：“经济增长低于我们的预期，但这远非经济停滞。经济中仍有相当大的动力。” 路透社