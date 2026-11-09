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Food Innovators怀疑一员工从子公司及客户处挪用35万9000新元

此事预计不会对集团2026财年或2027财年的财务状况产生重大影响

Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Mon, Nov 9, 2026 · 10:39 PM
    • Food Innovators在一份交易所公告中表示，作为调查的一部分，公司正在委任顾问并评估可采取的法律选项。
    • Food Innovators在一份交易所公告中表示，作为调查的一部分，公司正在委任顾问并评估可采取的法律选项。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡讯】凯利板上市公司 Food Innovators 于周一（11月9日）报告，一名员工可能从其全资子公司挪用了3万5000新元，并从两名客户处挪用了32万4000新元。

    该集团在一份交易所公告中称，已接获通报，其子公司 F Innovators Singapore 以及该子公司提供服务的两家未具名公司可能发生了资金挪用事件。

    Food Innovators未透露该员工的姓名或职位。

    根据初步调查，截至11月9日，疑似被挪用的总金额为35万9000新元。

    然而，Food Innovators表示，此事预计不会对集团截至2026年2月28日的2026财年或2027财年的财务状况或业绩产生重大影响。

    该集团表示，这一初步评估可能会根据调查的进展和结果进行调整。该集团主要经营房地产转租和餐饮业务。

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    与此同时，该公司正在委任顾问并评估其法律选项。

    Food Innovators的股价上周五收盘报0.175新元，保持不变。由于屠妖节公共假日，市场于本周一休市。

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