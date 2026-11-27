ASIA FUTURE SUMMIT 2026

他强调，需要为泡沫破裂后可能带来的影响做好准备

印度政府首席经济顾问 Anantha Nageswaran 警告，不应将疫情后的经济韧性视为理所当然。 图片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】全球经济的整体增长数据或许看似强劲，但这在很大程度上是建立在人工智能的巅峰之上——而这个泡沫可能已经开始破裂。

印度政府首席经济顾问 Anantha Nageswaran 于周五（11月27日）在亚洲前瞻峰会上发言时警告，不应将疫情后的经济韧性视为理所当然。

他说：“这些增长数据带有脆弱性，因为它们在一定程度上过度依赖于某个特定行业以及与之相关的所有资本支出。”

他补充说：“（增长）未必已惠及广大民众……金融体系也累积了脆弱性。”他强调，需要为泡沫破裂后可能带来的影响做好准备。

他是在新报业媒体（SPH Media）年度思想领袖峰会的一场小组讨论中发表上述言论的。该峰会今年已是第五届。

今年，该峰会首次由新报业媒体旗下的主要新闻媒体联合呈献，包括《海峡时报》、《商业时报》、《联合早报》、《每日新闻》和《淡米尔之声》。

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华侨银行（OCBC）是峰会的呈献赞助商，滨海湾金沙（Marina Bay Sands）是官方场地合作伙伴，Amazon Web Services 是官方云合作伙伴。

左起：《商业时报》高级记者 Ben Paul、马来西亚经济部长 Akmal Nasir、胡同研究合伙人 Guo Shan、印度政府首席经济顾问 Anantha Nageswaran，以及新加坡交易所首席执行官 Loh Boon Chye。 图片：海峡时报

Nageswaran 参与的这场小组讨论由《商业时报》高级记者 Ben Paul 主持，主题为“我们是否正走向一场全球危机？亚洲经济体将如何应对？”。

另外三位小组成员是：马来西亚经济部长 Akmal Nasir、胡同研究合伙人 Guo Shan，以及新加坡交易所（SGX）首席执行官 Loh Boon Chye。

当被问及人工智能对生产力的长期影响时，Nageswaran 回答说，真正的问题不仅在于是否会产生这些收益，还在于这些收益归谁所有。

他说：“如果生产力增长的收益主要归资本所有者，而非劳动者所有，并且如果发生大规模的劳动力替代……那么这将不是一种持久的生产力增长。”

他指出，当今人工智能领域融资网络错综复杂，可能引发金融不稳定的风险。他补充说，一个更重要的问题是，如何计算经人工智能模型所释放的潜在风险调整后的生产力收益。

分散风险，而不只是投资组合

新交所的 Loh 也强调了过度集中的风险，他提醒说，一个多元化的投资组合并不一定意味着风险也实现了多元化。

新交所的 Loh Boon Chye 提醒说，一个多元化的投资组合并不一定意味着风险也实现了多元化。 图片：海峡时报

Loh 围绕三个问题阐述了他对人工智能辩论的看法：

它是否从根本上改变了经济和生活；

投资者的资本是否能产生足够的回报；以及

谁将从潜在回报中受益。

他承认美国仍然是最大且最持久的市场，但同时补充说，亚洲各地也充满机遇。

但他提醒说，机遇虽能创造经济价值，却不一定能带来投资回报，并指出随着地域的持续集中，风险可能会增加。

不过，他坚称并未看到迹象表明投资者没有意识到他们的整体人工智能风险敞口或其投资组合中的集中风险。

芯片与中国

谈到中国，Guo 表示，围绕美国对人工智能芯片的限制的最新进展可能会加速该行业的调整，将预期的供需再平衡从之前预计的2028年提前至明年。

胡同研究合伙人 Guo Shan 预计北京不会再推出一轮经济刺激措施。 图片：海峡时报

她说，由于中国的许多超大规模数据中心运营商依赖海外数据中心，这些限制可能影响芯片行业高达30%的需求。她补充说，这也将促使中国加速其国内生产。

Guo 预计北京不会再推出一轮经济刺激措施，并指出中国经济仍在实现其年度增长目标的轨道上。

她继续说道，目前没有推出任何刺激措施的紧迫性；相反，中国央行一直专注于财政风险的防范。

Guo 还指出，有迹象表明北京正寻求在稳定全球经济方面发挥更积极的作用，包括解决外界对其巨额贸易顺差的担忧。

她指出，中国已公开承诺推行其所谓的“国际大循环”——她说，这一转变可以说是中国首次认真审视其国际角色，以及如何在全球经济中扮演一个更负责任的参与者。

“北京认为全球市场必须是（一体化的）。我们必须稳定供应链，这样每个人都能享有更好的营商环境。”

她指出，这对中国来说将涉及三件事：增加进口、维持出口和鼓励本国企业向海外扩张。她补充说，这种做法让人想起日本在1980年代为实现贸易再平衡所做的努力。

Guo 补充说，推动这三方面发展的一个共同因素将是人民币的升值。

她说：“我预计人民币明年将趋于稳定，但从长远来看——我们说的是到2035年——我们可能看到人民币升值40%。”

马来西亚转向价值创造

Akmal 表示，与此同时，马来西亚正寻求通过向半导体供应链上游移动，从人工智能热潮中捕获更多价值。

马来西亚经济部长 Akmal Nasir 表示，政府在数据中心投资方面正变得更具选择性，并对其能源和水资源使用情况进行更严格的审查。 图片：海峡时报

虽然该国传统上以芯片测试和封装闻名，但现在正寻求发展供应链上游更高价值的能力。

政府在数据中心投资方面也变得更具选择性，并对其能源和水资源使用情况进行更严格的审查。

他补充说，此类投资的经济溢出效应应超越房地产和建筑业，延伸到帮助建立马来西亚乃至更广泛地区的人工智能能力。

这位马来西亚部长总结道：“我们不能将我们的经济实力建立在地缘政治对抗之上……我们希望在这个充满挑战的世界里成为解决方案的一部分，（而且）我们绝对需要维护我们的声誉。”

Nageswaran 表示，相比之下，印度在市场主导的人工智能热潮中的风险敞口相对较小。他指出，在这轮投资激增的主要受益者中，并没有印度的上市公司。

他是在回应一位观众就印度尽管拥有成熟的软件产业，但在人工智能领域的讨论中参与度有限的问题时作出上述表示的。

但他指出，这也可能使该国在潜在的市场回调中受到的影响较小。

他说：“这也意味着，因为印度没有参与这场派对，所以它也不会有派对后的‘后遗症’。”他认为这场派对“或多或少已经结束了”。