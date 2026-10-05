七成亚洲家族将进行财富传承，但仅半数认为下一代已为家族办公室做好准备

除了规划资产的未来所有权，家族也需要投入同样多的精力来培养未来的管理者

【新加坡】约七成高净值家族将向后代进行财富传承，但其中仅约半数认为下一代已准备好参与家族办公室的事务。

因此，财富管理学院 (Wealth Management Institute, WMI) 在周一（10月5日）发布的报告中指出，家族在构建资产未来所有权的同时，也需要投入同样多的精力来培养未来的管理者。这是因为制定继承计划，并不等同于培养出准备好履行管理职责的下一代。

事实上，有跨代成员参与战略或运营决策的家族办公室，其认为下一代已准备就绪的可能性，是没有此类参与的家族办公室的6.5倍。

这份题为《精心培养管理者：为亚洲下一代领导力和影响力做好准备》的报告称：“继承计划可以决定财富的去向，而管理者的培养则决定了财富传承下去之后会发生什么。”

该报告的数据来自 WMI 在2026年上半年收集的146份调查问卷，受访者主要是来自亚太地区的家族办公室负责人和专业人士，其中以新加坡为主要中心。

培养下一代

WMI 指出，有待继承的家族企业版图可能已不同于创始人所建立的，并且可能需要不止一位继承人。

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WMI 表示，并非每个下一代成员都会去领导运营业务。那些已经出售了运营公司的家族，也不再需要下一代具备运营该特定业务的能力。

因此，家族应该为下一代将要拥有的企业版图做好准备，而不仅仅是为创始人碰巧建立的那个企业。

报告称：“家族可能需要的是有能力的拥有者、治理者、领导者、投资者、慈善家和召集人，而不是一个被期望复制上一代模式的继承人。”

要做到这一点，下一代家族成员必须有机会去做出决策、解释决策背后的理由、承担决策带来的后果，并证明他们可以被逐渐委以更大的责任。

WMI 指出，其建议的管理者培养框架包含四个关键要素：

身份认同

责任

问责

合法性

“身份认同”将个人动机与家族目标联系起来。“责任”为这种动机提供了实践的途径。“问责”要求决策经得起审视。“合法性”则随着贡献的显现而建立。

尽管如此，WMI 表示并非所有形式的参与都具有同等价值。例如，与参与运营或监督相比，参与战略决策和下一代的准备程度有着更强的关联性。

在教育和发展方面，接触董事会和公司治理事务也与准备程度表现出最明确的关联。

此外，WMI 表示，培养未来的管理者需要现任管理者转变自身角色，因为传承的连续性应建立在人与人之间，而不是围绕某个替代者。

寻求几代人基业长青的家族也需要建立一个能让今天的管理者培养明天管理者的体系。

WMI 也提醒，鉴于没有通用的发展模式，应避免将一个非正式的、以关系为主导的家族转变为一个专业化、以规则为基础的家族。

相反，家族应该保留那些让培养过程富有意义的人际关系和做法，同时增加必要的清晰度。

寻求外部建议是一个关键，尽管在 WMI 的受访者中，只有约三分之一（32%）的人将外部建议列为指导家族办公室决策最常见的三大因素之一。

因此，家族有机会引入外部专业知识，以增强其跨代做出重大决策的能力。

与此同时，WMI 表示，家族需要明白，革新有时意味着决定不再重复继承下来的做法。

报告指出：“即使环境变化指向了不同的应对方式，早期贡献背后的价值观依然可以延续。管理者的任务是理解过往做法背后的目的，并确定该目的在当下如何保持其现实意义。”