亚洲老龄化：消费经济潜力巨大

预计到2030年，医疗保健和旅游观光将成为60岁及以上人群的两大主要消费领域。

许多年长者的收入过高，无法获得补贴式护理的资格，但又难以长期承担自费护理的费用。 照片：BT档案照片

【新加坡】近期一份报告预测，到2030年，在14个亚太市场中，60岁及以上的人口将达到7.33亿，其储蓄总额将达7.1万亿美元。

该报告的主要作者兼Ageing Asia创办人Janice Chia写道：“我们能活多久以及我们能多好地活着，这既是该地区最大的人道主义挑战，也是其最大的商业机遇。”

第五版《亚太银发经济商业机遇2026-2030：构建长寿生态系统》报告于8月发布。该报告由行业联盟Ageing Asia与新加坡管理大学 (SMU) 合作完成。

报告中包含一项行业现状调查，访问了来自15个国家和地区的110位行业领袖，其中包括发明家、临床医生、学者、运营商和决策者。

该调查的一项主要发现是，传统的老龄化产业实际上由两个市场组成。

第一个市场已经相当成熟，报告将其称为“护理经济”。这指的是医疗保健、居家护理、辅助生活和失智症服务等领域，主要服务于75岁及以上的人群。

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然而，在“护理经济”之外，还存在着尚未开发的市场机遇。调查发现，到2030年，医疗保健以及旅游观光将是60岁及以上人群的两大主要消费领域。这表明银发经济的范围已超越了护理服务。

这意味着存在第二个市场，即所谓的“消费经济”，涵盖旅游、健康、生活服务产业群、体验式服务和银发旅游等领域。60至75岁的人群有时间、有健康、也有金钱。

报告指出，目前老龄化产业的参与者并未关注消费经济。这意味着60至75岁年龄段的市场被留给了酒店、旅游和生活服务产业群品牌，而这些品牌可能并不认为自己是“银发经济”的参与者。

报告认为，那些能够连接这两个市场，既为活跃的年长者提供生活服务产业群服务，又能随着他们需求的变化将其过渡到护理服务的企业，将在亚太地区拥有最长的客户生命周期价值和最稳固的市场地位。

报告的另一项主要发现指出，“制胜的商业模式”不是某项单一服务，而是一个“一体化的运营系统”。

报告认为，这意味着单一垂直领域的运营商不太可能成功，而构建一体化生态系统才是未来方向。能够经受住时间考验的创新是那些“模糊了住房、健康、社区和经济参与之间界限”的模式。

能够在平台上提供这些元素，并将其部署于各种居住环境中的企业，将掌握银发经济的主导商业模式。

另一项主要发现指出，中等收入群体的可负担性是一个市场优先事项。许多年长者的收入过高，无法获得补贴式护理的资格，但又难以长期承担自费护理的费用。报告称，弥合这一差距不应依靠更廉价的护理服务，而应更多地通过金融创新。

报告指出，能够将护理服务模式与融资机制——例如长期护理保险、反向抵押贷款、与雇主挂钩的乐龄关怀福利以及基于经济状况审查的共同负担机制——相结合的运营商，将比那些只提供服务的运营商拥有结构性优势。

总体而言，受访者对银发经济持积极看法。大多数受访者（85%）预计，在2026年至2030年间，亚太地区的银发经济将实现强劲或稳步增长。

然而，在当前服务交付方面，其加权平均充足性得分仅为2.8分（满分5分）。Ageing Asia的Chia表示，在需求信心和供应满意度之间存在如此大的差距，预示着一个决定性的商业机遇。

报告指出，弥合这一差距需要运营基础设施、资本投资、劳动力发展和商业模式创新，仅有意识或意图是不足够的。

在亚太地区，报告将新加坡、日本、香港、澳大利亚和新西兰归类为拥有雄厚资本、成熟运营商和可出口模式的市场。

对于韩国和台湾等技术先进的经济体，市场机遇则来自护理机器人、可穿戴设备、智能家居传感器和数字健康硬件。

在关于新加坡的章节中，与Ageing Asia合作的新加坡管理大学长寿社会与经济研究所临时联合主任Dr Cheong Wei Yang表示，该研究所设想了一个这样的社会：在繁荣的银发经济中，年长者拥有充实的追求，并愿意为自己的健康和福祉消费。

他补充道，在这样的社会里，老龄化人士会感到“他们仍在做出贡献，而绝不是社会或亲人的负担”。