Apple 2026财年在新加坡缴纳33亿美元所得税，受益于当地较低税率

新加坡的税率和激励措施使这家科技巨头的税务开支减少了55亿美元

Apple于2026财年发布了其Siri人工智能和新产品，包括iPhone Duo和MacBook Neo。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Apple在2026财年向新加坡缴纳了33亿美元的所得税，这得益于新加坡共和国较低的税率和激励措施。

这家iPhone制造商在截至9月26日的年度报告中披露，这笔付款约占其全球346亿美元现金所得税支付总额的9.4%。

Apple的年度报告还显示，与采用美国21%的联邦法定税率相比，新加坡的税率和激励措施使其税务开支减少了55亿美元。

然而，这家美国公司的节省税款被一笔25亿美元的额外补足税款开支部分抵消，该开支源于新加坡实施15%的全球最低税率。

在2024年的财政预算案中，新加坡宣布将对2025年1月1日或之后开始的财年征收该税，此举是国际框架的一部分，旨在确保在新加坡运营的大型跨国公司支付15%的最低实际税率。

尽管新加坡的标准企业所得税税率为17%，但激励措施和豁免可以降低公司的实际税率。当根据最低税规则计算出的实际税率低于15%时，就需要缴纳补足税。

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Apple没有披露其在新加坡的确切实际税率。

包括补足税和另外3.11亿美元的其他地方税收调整后，与美国基准相比，因新加坡政策而为Apple带来的税务开支净减少额约为27亿美元。

其2025年的年度报告未单独披露在新加坡的现金税款支付额或由此产生的税收优惠。因此，这些报告无法确定Apple在2026财年在新加坡的纳税额是增加还是减少。

这家科技巨头的全球现金所得税支付额从一年前的434亿美元降至2026财年的346亿美元。

作为背景信息，新加坡在2025/26财年（指2025年4月1日至次年3月31日期间）征收了344亿新元的企业所得税。新加坡预计2026/27财年的企业所得税收入为378亿新元。

企业所得税是新加坡最大的税收来源，占总税收的35.4%。在2025/2026财年，新加坡共征收了973亿新元的税收以支持国家发展。

全球范围内，得益于收入增长15%至4788亿美元，Apple在2026财年的净利润从一年前的1120亿美元增长18%，达到1322亿美元。

增长主要由iPhone Pro机型更强劲的需求带动，iPhone总销售额同比增长21%，达到2541亿美元。服务收入增长13%，达到1233亿美元，主要受广告和云服务驱动。

大中华区收入在2025财年下降4%后，于2026财年增长了28%。Apple将这一复苏主要归因于iPhone和Mac销量的增长，以及人民币走强的提振。

Apple还在2026财年发布了其Siri人工智能和新产品，包括iPhone Duo和MacBook Neo。

然而，Apple表示，内存等零部件成本的上升部分抵消了收益。研发支出增长32%，达到458亿美元，主要由基础设施成本（包括对人工智能的投资）和员工相关费用所驱动。

11月9日，Apple股价报收于350.69美元，自美国中期选举以来上涨了超过7%。