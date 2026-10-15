宾利在亚太地区发布其首款也是门槛最低的电动汽车

Torcal起售价为24.5万美元，预计将为这一英国豪华汽车品牌吸引新客户

宾利汽车首席执行官兼董事长 Frank-Steffen Walliser 在首尔的区域首发仪式上介绍该公司首款电动汽车 Torcal。 照片：DERRYN WONG，《商业时报》

【首尔讯】超豪华汽车制造商宾利于周四（10月15日）在首尔为其首款电动汽车 Torcal 举行了亚太地区发布会。

该车在韩国的起售价为3.3亿韩元（约24.5万美元），在新加坡不含拥车证（COE）和选装件的起售价为98.5万新元。

作为这家英国汽车制造商产品系列中价格最低的车型，这款SUV比现有的添越（Bentayga）大型SUV更小，成本也更低。

与竞争对手法拉利（Ferrari）和劳斯莱斯（Rolls-Royce）将其电动汽车定位于中高端车型不同，Torcal的目标客户是那些从宝马（BMW）、梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）和保时捷（Porsche）等主流豪华品牌升级而来的新客户。

宾利汽车首席执行官兼董事长 Frank‑Steffen Walliser 此前曾向媒体透露，对 Torcal 感兴趣的客户中，一半是现有客户，另一半则是该品牌的新客户。

宾利汽车亚太区区域总监 David Hayter 告诉《商业时报》：“通过我们已经举办的私密预赏会，我们看到（Torcal）在吸引新客户方面非常成功”。“这些人过去可能从未考虑过宾利。”

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他补充道：“这样的产品总是有助于吸引新客户，而且我认为它的设计——以及它作为一款电动汽车——改变了人们对宾利的看法。”

该公司已开始在韩国接受该车型的订单，预计将于2027年底开始交付。亚太其他地区也将很快推出该车型。

发布会上并未公布该地区早期的定价信息，但在欧洲，其起售价为20万欧元（约22.36万美元）。

对新加坡而言，这意味着不含拥车证或选装件的零售价约为100万新元。

快速充电

宾利Torcal的内饰采用了美利奴羊毛和木材边角料等可持续材料。 照片：BENTLEY MOTORS

Torcal 旨在通过该品牌在设计、性能和豪华方面的传统卖点来吸引买家，同时融合了可持续性和电动推进技术。

汽车咨询公司 Lampaki Consulting 的 Hal Serudin 表示，这款新车遵循了与法拉利和劳斯莱斯类似的策略，承担着吸引年轻客户的角色。

他补充道：“它也是一个品牌塑造者，为品牌新客户提供了一座桥梁，这体现在其‘入门级’的定价上，是从宝马或保时捷等主流豪华车型升级而来的选择。”

该车配备113千瓦时电池，官方宣称续航里程可达600公里。其800伏电气系统支持使用400千瓦（kW）的高速直流充电器，可在16分钟内将电量从10%充至80%。

Torcal 提供标准版和速度更快的 S 版，标准版功率为604千瓦，S版功率为653千瓦，两款车型均配备双电机。

标准版0至100公里/小时（kmh）加速时间为3.4秒，最高时速为250公里/小时；S版0至100公里/小时加速时间为2.9秒，最高时速为260公里/小时。

为了给驾驶员提供反馈，该车配备了一种合成“引擎”声，该声音基于宾利经典的V8引擎声浪，并融合了贝斯、中提琴和鼓等乐器的声音。

其外观设计采用了醒目的方形背光格栅和垂直线条，旨在唤起人们对过去宾利车型的回忆。内饰方面也注重可持续性，采用了新开发的美利奴羊毛织物，以及由1000层胡桃木边角料和再生工艺纸制成的饰面。

市场反响不一

成功的超豪华电动汽车是例外，而非普遍现象。

虽然电动汽车已在全球大众市场和豪华车领域普及，但超豪华车领域对此一直存在抵触，因为富裕的买家仍然追求汽油发动机的声浪和性能。

由于市场需求未能实现，欧洲汽车制造商，尤其是超豪华品牌，已经放弃了早前设定的目标或推迟了电动车型的推出。宾利自己也已放弃其在2020年宣布的——到2030年实现全面电动化的目标。

但一些汽车制造商也看到了电动汽车的局部需求并加以利用。宝马旗下的劳斯莱斯凭借其闪灵（Wraith）电动轿跑车取得了初步成功，而法拉利的Luce尽管设计广受批评，但其首批产量也已售罄。

其他超豪华电动汽车的表现则不尽如人意，一些品牌甚至没有推出纯电动车型的计划。电动汽车先驱、布加迪（Bugatti）首席执行官 Mate Rimac 表示，这个法国品牌近期没有推出全电动车型的计划。同时也是同名高性能电动汽车品牌负责人的 Rimac 指出，Nevera 超级跑车的销量未达到最初预期。

宾利的下一款电动车型可能会在2030年后推出，因为它将基于母公司大众集团（Volkswagen Group）的可扩展系统平台（Scalable Systems Platform），这是一个将取代集团内现有解决方案的全新汽车架构。

隶属于奥迪（Audi）的宾利是大众集团的一部分。同属奥迪旗下的姊妹品牌兰博基尼（Lamborghini）要到2030年才会推出电动汽车，而英国的迈凯伦（McLaren）则表示没有推出电动汽车的计划，两者都将原因归结为市场需求不足。