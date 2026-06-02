Blackstone完成第三支亚洲私募股权基金的最终募集，以131亿美元的规模创下其亚洲基金之最

过去24个月，该公司在亚洲通过12笔交易投资了超过70亿美元

该基金BCP Asia III的规模已超过其100亿美元的募集目标。 图片来源：路透社

【新加坡】Blackstone宣布，其亚洲私募股权（PE）基金Blackstone Capital Partners Asia III (BCP Asia III) 已完成最终募集，总额达131亿美元。

这是该公司在亚洲募集的规模最大的私募股权基金，BCP Asia III已达到其募资硬顶，超过了100亿美元的募集目标。

Blackstone私募股权策略全球主管Joe Baratta表示：“亚太地区是全球增长最快的区域，为我们围绕高度确信的投资主题进行大规模投资提供了极具吸引力的机会。”

在过去24个月里，Blackstone通过12笔交易在亚洲投资了超过70亿美元。投资对象包括印度的人工智能云平台Neysa，该平台用于训练和推理人工智能模型。今年2月，这家私募股权公司领投了对该人工智能平台的12亿美元投资，其中包括6亿美元的股权融资和6亿美元的债务融资。

去年12月，Blackstone以约35亿美元的报价将日本IT服务提供商TechnoPro私有化。该公司未来将作为一家人工智能应用人才服务公司重新上市。

Blackstone在亚洲完成的另一笔交易是投资韩国美发沙龙连锁品牌Juno，据报道投资额为5.9亿美元。这家私募股权公司很可能在为该公司的全球扩张做准备，这也符合Blackstone支持在海外市场具有强大吸引力的韩国中端市场公司的策略。

过去两年中，Blackstone也完成了多笔投资退出，包括推动实验室培育钻石认证机构International Gemological Institute以及印度经济适用房融资企业Aadhar Housing Finance在印度国家证券交易所上市。

此外，据媒体报道，该私募股权公司于2024年7月将日本的Alinamin Pharmaceutical以约22亿美元的价格出售给了北亚收购基金MBK Partners。

Blackstone私募股权亚洲区主管Amit Dixit表示：“我们相信，我们的差异化优势在于我们的规模、强劲的业绩表现以及以控股为导向的策略。我们的规模由遍布该地区主要市场的本土团队提供支持，而我们的策略使我们能够亲身参与、积极主动地支持企业转型。”