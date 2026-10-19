加拿大Fairfax以56亿美元收购IDBI银行，重振印度银行业私有化进程

若此项交易完成，将成为该南亚国家金融领域规模最大的外国直接投资。

这笔交易更多地被视为印度银行业审慎开放的举措，而非立即的自由化或私有化进程加速的开端。 照片来源：路透社

【班加罗尔讯】印度以近5300亿卢比（56亿美元）的价格，向加拿大Fairfax Financial Holdings出售IDBI银行的控股权。此举不仅将成为该国金融领域规模最大的外国直接投资，也为一直以来因投资者兴趣疲弱和估值争议而陷入困境的私有化进程注入了新的活力。

AUM资本市场研究主管Rajesh Agarwal表示，这笔交易代表着印度银行业所有权框架的一次审慎开放，而非立即的自由化或私有化进程加速的开端。

周三（10月14日），印度政府批准以5287.8亿卢比的价格出售IDBI银行60.72%的股份。这家受国家控制的印度银行此前一直面临财务困境并需要救援，而这笔交易标志着该加拿大公司在入主该行方面迈出了重要一步。