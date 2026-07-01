从鱼子酱到鹅肝：中国的下一波出口冲击

中国生产商正进入长期与欧洲声望挂钩的市场

“连法国鹅肝都要被中国超越了！”

我的朋友在看到一则新闻报道称中国的鹅肝产量正迅速逼近法国后，给我发来了这条信息。

鹅肝曾是法式高级餐饮的代名词，但如今在中国已逐渐“祛魅”。它不再是专属的奢侈品，而是一种日益普及的食材，从鹅肝炒饭到火锅涮鹅肝，无处不见其身影。即使在高档餐厅，一度新奇的“鹅肝樱桃”也已成为菜单上的常见菜品。

中国的鹅肝产量迎头赶上

这一转变的背后，是中国鹅肝产业的迅猛发展。

据Reuters援引行业估算报道，中国在2025年生产了高达14,000吨的鹅肝，同比增长30%，是十年前的七倍。与法国去年的15,044吨产量相比，中国距离成为世界最大的鹅肝生产国仅一步之遥。

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目前，中国仍对鹅肝出口实施严格限制。但这并未阻止生产商们觊觎海外市场。业内人士依然相信，中国鹅肝出现在世界各地的餐桌上只是时间问题。

然而，中国鹅肝产业的崛起也让法国生产商感到不安。法国鹅肝行业组织CIFOG主席Fabien Chevalier承认，中国的发展速度让他始料未及，并形容其“令人担忧”。

鱼子酱的故事早已上演

事实上，类似的变化早已在鱼子酱领域发生。

作为欧洲“三大珍馐”之一，鱼子酱长期以来一直面临着来自中国的不可阻挡的挑战。法国媒体去年末报道，中国鱼子酱正在全球市场悄然崛起，挤压了法国和伊朗等传统生产国的产品。此后，中国已成为世界最大的鱼子酱出口国。

根据联合国国际贸易中心的数据，2024年中国出口了322吨鱼子酱，是五年前出口量的两倍多。该领域的中国企业也已从代工生产转向建立自有品牌。

位于浙江千岛湖的大型鲟鱼养殖和鱼子酱生产商Kaluga Queen就是一个例子。该公司于6月22日开始公开募股，预计将于6月30日在香港证券交易所敲钟上市。

在发展自有品牌之前，Kaluga Queen曾作为原始设备制造商（OEM）为法国、瑞士和美国品牌生产鱼子酱。如今，其产品已进入巴黎和纽约的米其林星级餐厅，成为国际航线的头等舱餐食，并帮助公司成为全球行业领导者。

中国冲击2.0

无论是在鹅肝还是鱼子酱领域，中国企业在餐饮市场的崛起都反映了一种新的竞争力。这也反映了近年来许多中国产业升级的普遍模式：首先在国内的激烈竞争中生存下来，然后重塑行业格局，并最终在海外竞争中胜出。

西方学者和评论员将中国在全球贸易和先进制造业领域带来的新一轮竞争形容为“中国冲击2.0”。

这与21世纪初中国加入世界贸易组织（WTO）后的第一波冲击不同，当时中国产业凭借其庞大的低成本劳动力在劳动密集型行业获得了优势。

然而，中国方面认为，如今的竞争力是产业升级、经济结构优化和竞争力提升的自然结果。中方将中国不断扩大的全球市场份额归因于市场力量，同时反驳了“中国冲击2.0”只是“产能过剩”论调的又一版本的说法。

中国的“绝对优势”

麻省理工学院长期研究中国经济的学者Yasheng Huang最近在一篇文章中指出了中国发展的一个显著特点：中国在整体发展水平提高后，并未遵循东亚模式，即在进入高端产业的同时逐渐退出低端制造业。

这导致了一种罕见的局面。中国如今在纺织、服装和廉价家居用品等低端领域与非洲国家竞争，同时又在人工智能、电动汽车和电子等先进领域与美国正面交锋。

这挑战了传统的“比较优势”经济学概念，使中国成为Yasheng Huang所描述的“绝对优势经济体”——一个在产业谱系的两端同时竞争的经济体。

Yasheng Huang认为，中国在各行业的优势很大程度上仍归结于价格，因为工资在制造成本中占比极小。与此同时，许多欧美人则将中国的竞争力归因于产业政策和津贴。

无论作何解释，中国在全球贸易中的“绝对优势”无疑已在海外市场引发了日益加剧的不安。

当中国企业将竞争带到海外

近年来，在与新加坡商界人士讨论中国企业出海时，一个词被反复提及：内卷。

一种普遍的看法是，中国企业“在国内卷完了，又把竞争带到国外，让别人无路可走”。

“内卷”背后的驱动力是复杂的。激烈的国内竞争赋予了中国企业强烈的危机感，也促使它们采取更具攻击性的“适者生存”策略。

中国企业家也思维敏捷，适应能力强。他们不再满足于简单地采纳现有想法，而是日益专注于技术改良、供应链管理创新和重塑行业格局。这些都是积极的力量。

但当这种“内卷”过度或走向歧途——演变成破坏性竞争或赢家通吃的争斗时——问题便随之而来。它可能引发关税壁垒和反倾销调查，同时加剧海外对中国竞争长期影响的担忧。

这就像中国的鹅肝：尚未大规模进入全球市场，法国的生产商们就已经拉响了警报。

随着越来越多的中国企业走向海外，如何塑造中国产品和企业全球化的故事，已是亟待思考的问题。

本文首发于联合早报旗下的英文线上杂志ThinkChina。