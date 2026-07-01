全球电动汽车排名：中国、韩国和新加坡引领亚太地区
在这份涵盖25个国家的指数中，欧洲国家占据了前十名的大部分席位
- 在Compare the Market的电动汽车友好国家指数中，新加坡是跻身前十名的三个亚太国家之一。 图片来源：DERRYN WONG, BT
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 一项指数显示，在电动汽车的普及和准备方面，中国、韩国和新加坡在亚太地区处于领先地位。
在由澳大利亚保险比较服务公司Compare The Market创建的“电动汽车友好国家指数”中，西欧国家也排名靠前。
该指数根据充电设施便利性、2025年市场份额、运行成本、政府激励措施以及燃油车禁令等因素，对25个国家进行百分制评分。
挪威以75.43分的成绩位居第一。
中国以75.27分位居第二，韩国以68.17分排名第三。
新加坡是前十名中唯一的另一个亚太国家，以54.59分的成绩排名第七。
在该指数的电动汽车市场份额指标上，新加坡总体排名第二。其充电设施便利性也名列前茅，每千名司机拥有10.54个充电桩，位列第三。然而，该国的驾驶成本是最高的之一，每百公里为56.10美元。
前十名中的其余席位均由欧洲国家占据。法国排名第四，其后是荷兰和瑞典。
芬兰排名第八，英国第九，德国位列第十。
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亚太地区其他国家的表现则不尽如人意，印度排名第16，澳大利亚第19，日本第20，新西兰则位列第22。
指数显示，例如，澳大利亚的充电成本相对较低，但充电桩可用性低，电动汽车市场份额也小；该国还缺乏针对电动汽车的政府激励措施。
Compare The Market表示，于五月首次发布的该指数其调查结果表明，高昂的充电费用并不会阻碍电动汽车的普及。
这是因为一些电动汽车普及率高于平均水平的国家，其每百公里的成本也很高，这意味着在推动普及方面，其他因素可能更为重要。
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