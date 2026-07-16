新加坡银行：中国先进制造业将受益于人工智能上升周期

该银行预计，人工智能相关支出的“强劲”增长将提振电气机械和设备行业

新加坡银行（BOS）全球首席投资官 Jean Chia（中）在周四的投资组合峰会上指出：“中国是人工智能资本支出的最大受益者之一。” 照片来源：新加坡银行

【新加坡】新加坡银行 (Bank of Singapore, 简称BOS) 表示，中国先进制造业将成为人工智能上升周期的主要受益者。

该私人银行认定的潜在受益领域包括电动汽车、太阳能设备、工业机械和机器人技术。

BOS预计，未来几年，中国领先的科技和平台公司在人工智能相关的资本支出将实现“强劲增长”，复合增长率超过20%。

鉴于电气集成电路在人工智能基础设施中的广泛应用，这项支出的增加将为电气机械和设备行业带来对此类产品的持续需求。

BOS的《2026年超级趋势》报告指出，在2026年第一季度，这个东亚巨头14.5%的出口同比增长中，有一半来自电气机械和设备。

该银行还预计，人工智能在中国带来的益处将是“分散而非集中的”，因为人工智能的影响范围将超越科技公司和制造商，遍及整个市场。

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该银行补充说，总体而言，这将转化为整个国家供应链更高的生产力和竞争力。

BOS全球首席投资官 Jean Chia 在周四（7月16日）的BOS投资组合峰会开幕致辞中表示：“中国是人工智能资本支出的最大受益者之一。”

表现分化

然而，BOS预计，此轮产业上升周期在中国股市的反映将不均衡，在岸A股可能提供比离岸市场更好的回报。

Chia 在金沙会展中心表示：“就国内市场和离岸市场而言，中国确实是‘一个故事，两个市场’。”

在岸股票是在中国境内交易所上市的股票，而离岸股票则指在其他市场上市的股票。

BOS表示：“在离岸中国股票市场，市场情绪受到疲软的经济活动数据（尤其是零售销售数据）以及对境外投资新监管条例的担忧所拖累。”

该银行指出，即将公布的2026财年第二季度业绩将是一个“拐点”，并补充说，指数权重较高的科技公司在食品配送和即时零售领域的津贴“可能已见顶”。

“如果2026财年第二季度的业绩显示出实质性改善，这可能会支持对这个指数权重较高的子行业的盈利预期进行上调。”

另一方面，BOS重申其对中国在岸A股的支持，同时提倡采用“杠铃策略”。

这意味着倡导投资优质收益型股票以缓冲市场波动，同时通过人工智能相关股（如上游电力设备和储能）来获得上行潜力。