中国出口激增25%，高科技和人工智能需求助力提振经济增长

进口跃升28.2%，相比之下，7月份的同比增幅为27.5%。

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【北京】受海外对高科技和人工智能相关产品的强劲需求提振，中国8月份出口增长加速，为受国内需求疲软拖累的经济提供了重要支持。

弹性出口与国内疲软经济活动之间的分化，凸显了北京方面对外部需求的持续依赖。与此同时，政策制定者正努力振兴消费和投资，以实现2026年4.5%至5%的国内生产总值（GDP）增长目标。

周二（9月8日）公布的海关数据显示，以美元计算，这个世界第二大经济体8月份的出口同比增长了25%，与预期相符，并较7月份23.9%的增幅有所加快。

进口跃升28.2%，而7月份的同比增幅为27.5%，市场预期为增长30%。

荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家 Lynn Song 表示，尽管外部需求已显著超过国内消费，“但关税风险和科技投资周期的持久性是观察这种强劲势头能持续多久的关键因素。”

今年头八个月，以美元价值计算，高科技产品出口增长了42.9%。

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半导体出口额增长了一倍以上，尽管出口量仅微增4.1%；而汽车出口在价值和数量上均增长超过50%。

澳新银行（ANZ）高级中国策略师 Xing Zhaopeng 表示，对人工智能产品以及电动汽车、太阳能电池和锂离子电池的强劲需求，抵消了天气事件带来的影响。

Xing 指出，由于关税的不确定性，企业仍在加紧向美国发货。

人工智能热潮与贸易紧张局势

荷兰国际集团的 Song 表示：“进口增长的主要领域似乎仍与科技产品相关，这表明中国在持续的科技竞赛中继续投入。”

中国在关键技术领域谋求主导地位的努力，极大地激发了投资者对科技股的兴趣，同时，与人工智能相关的需求激增正在推动新一代制造商的崛起。芯片制造商长鑫存储（CXMT）自上市以来的首份财报显示，由于存储芯片价格飙升以及人工智能驱动的计算需求强劲提振了销售，其上半年实现了盈利。

然而，依赖国内市场的行业一直在努力应对生产者价格通胀和需求疲软的问题。

依赖出口来消化工业产能，也使中国面临来自贸易伙伴的限制风险，因为美国和欧盟都已要求北京方面降低其贸易顺差。

中国8月份的贸易顺差从上月的1125亿美元增至1190.9亿美元。今年头八个月的顺差达到8055.1亿美元，这使得年度顺差有望连续第二年突破1万亿美元。

对美贸易顺差从7月份的280亿美元增至291.8亿美元，其中中国对美出口同比增长34.4%，超过了17.8%的进口增幅。

中美两国元首于2025年底会晤时达成的贸易休战协议，尽管时有摩擦，但基本得以维持。两国政府目前正在探讨对双方价值300亿美元的商品相互削减关税，为9月晚些时候的另一次峰会做准备。

中国8月份的稀土出口量环比上升，但仍远低于年初至今的月均水平。与此同时，原油进口量同比下降23.4%。

该贸易数据几乎未对市场产生影响，人民币汇率保持平稳，股市小幅上涨，交易员们正在等待美国通胀数据，以寻找有关美国联邦储备局利率路径的新信号。

依赖外部需求

在4月至6月期间经济增长放缓至4.3%之后，8月份公布的经济数据显示，工业产出和零售额在第三季度初均出现放缓，而前七个月的固定资产投资降幅更大。曾经作为主要增长动力的房地产市场，仍处于长达数年的低迷期。

中国二号领导人、国务院总理 Li Qiang 在8月份呼吁努力稳定外部需求，同时承认国内需求不足、行业面临困境以及国际环境不确定性上升。

政府已加大对经济的财政支持力度，包括动用8000亿元人民币（合1192亿美元）的融资工具来支持基础设施投资。但出口的强劲势头使北京方面暂时无需立即采取大规模行动来提高家庭收入、改善就业保障和振兴房地产市场。

国泰君安证券驻香港分析师 Zhou Hao 表示：“最新的贸易数据并未实质性地支持立即降息的理由。”

“虽然不能排除进一步的政策支持，但弹性外部需求、稳定的工业势头以及日益精准的财政措施相结合，意味着进一步货币宽松的时机和必要性将需要进一步观察。” 路透社