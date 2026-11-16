与哥伦比亚签署的谅解备忘录将允许「两国探讨共同感兴趣的潜在减排活动」

这份与肯尼亚的协议由新加坡部长 Grace Fu（左）和肯尼亚内阁秘书 Dr Deborah Mlongo Barasa 签署，是新加坡达成的第13份此类协议。 照片来源：COP31新加坡馆

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡已与肯尼亚签署一项碳信用转移协议，为新加坡向这个东非国家购买碳信用以抵消其国内排放铺平了道路。

这是新加坡签署的第13份此类协议，此前已与巴布亚新几内亚、加纳、不丹、秘鲁、智利、卢旺达、巴拉圭、泰国、越南、蒙古、菲律宾和老挝达成了类似协议。

能源、贸易和工业部 (METI) 于周一（11月16日）表示，该双边协议为根据《巴黎协定》第六条规定开展的减碳项目生成和转移碳信用，建立了一个具有法律约束力的框架。

根据第六条的规定，为避免双重计算，东道国在向新加坡转移碳信用后，必须相应调增其报告的排放量，这一过程被称为相应调整。

一个碳信用单位代表减少或清除一吨二氧化碳当量的排放。

METI 表示，这份被称为执行协议的文件，能让项目开发商利用其框架来开发符合第六条规则手册的高质量碳信用项目。

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与肯尼亚的协议由新加坡永续发展与环境部长 Grace Fu 和肯尼亚环境、气候变化和林业部内阁秘书 Dr Deborah Mlongo Barasa 在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会期间签署。

此外，新加坡也在COP31会议期间与哥伦比亚签署了一份关于碳信用的谅解备忘录 (MOU)。

METI在周一的另一份声明中表示，该谅解备忘录是一个初步框架，旨在深化两国在碳市场方面的合作，并为最终签署执行协议制定了工作计划。

然而，该谅解备忘录并非执行协议，因此其本身并不允许两国开始转移碳信用。

只有具备法律约束力的执行协议，才能为根据第六条规定授权和转移碳信用建立双边框架。

该谅解备忘录下的合作领域包括碳市场政策、监管框架以及技术性事务。

METI补充道：「该合作将支持可持续发展和环境完整性，同时使两国能够探讨共同感兴趣的潜在减排活动。」

该谅解备忘录由新加坡的 Fu 和哥伦比亚环境与可持续发展部长 Fabio Arjona Hincapie 签署。