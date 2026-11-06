Databricks认为，围绕人工智能投资回报率的讨论对其有利

这家帮助企业管理数据的公司表示，目前的对话核心在于如何让 人工智能 发挥作用

Databricks 联合创始人 Arsalan Tavakoli-Shiraji 在其新加坡办事处的正式开幕仪式上发表讲话。 图片来源：DATABRICKS

[新加坡]今年10月，由于市场日益怀疑人工智能相关公司的收入能否匹配其巨额的资本支出，美国和亚洲几家主要科技和半导体公司的股价大幅下跌。

10月初，Broadcom 首席执行官 Hock Tan 在新加坡的一场会议上发表评论，称企业正在“浪费金钱、徒劳投入”，并且仍在寻找具有可观投资回报率 (ROI) 的人工智能用例，这更是让情况雪上加霜。

然而，对于近期围绕投资回报率和人工智能投资的讨论，一些人工智能公司或许并非完全不乐见。

Databricks 联合创始人兼现场工程高级副总裁 Arsalan Tavakoli-Shiraji 表示：“六个月或一年前，大家的问题是如何获得最新的模型。但现在，每个人和我交谈时都会说，‘嘿，我需要搞清楚上下文，才能让这东西起作用，因为我的人工智能效果不好’。”

周三（11月4日），Tavakoli-Shiraji 在 Databricks 位于 IOI Central Boulevard Towers 的新加坡新办事处接受《商业时报》采访时承认，当前围绕人工智能投资回报率的讨论可能对 Databricks 有利。

他表示：“这与我们过去十多年来的定位非常契合。”

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Databricks 成立于2013年，提供解决方案帮助企业组织和管理人工智能模型所使用的数据，旨在产生更好的输出或更高效的工作流程。

这家总部位于旧金山的公司也是亚马逊 AWS 和微软 Azure 等主要云服务提供商的战略合作伙伴。

Tavakoli-Shiraji 解释说，企业所做的大部分工作并不需要前沿的人工智能模型，而 Databricks 的解决方案可以帮助公司找出完成所需工作的最佳工具。

五个等级

可以说，推动这场围绕人工智能投资回报率讨论的部分原因在于，企业可能并未完全理解如何最好地利用人工智能应用。

Tavakoli-Shiraji 在最近接受 TechCrunch 采访时表示，他将公司分为一到五个等级——一级意味着员工可以使用 ChatGPT，而五级则意味着公司已经采纳了足以改变其业务流程的新人工智能能力。

他认为，大多数公司自认为处于第三或第四等级，但实际上他们只处于第一和第二等级，这意味着他们尚未了解如何充分利用最新的人工智能工具。

这可以说也为 Databricks 提供了一个机会，通过其解决方案帮助企业更好地了解自身需求以及如何利用其人工智能投资。

Databricks 在新加坡

Tavakoli-Shiraji 与《商业时报》的这次对话，是在该公司新加坡办事处正式开幕期间进行的。该办事处同时也是 Databricks 的亚太及日本地区总部。

该公司在9月份表示，计划在三年内向其新加坡业务投资超过3.5亿美元，并将其员工人数翻倍至500人以上。

增加的员工将不仅限于销售岗位，还将包括超过200个技术职位，例如前线部署工程师和研发等领域的技术专家。

Tavakoli-Shiraji 表示，产品的关键部分现在“完全由新加坡团队推动”，并称这个城市国家是 Databricks 少数设有研发工程师的办公地点之一，理由是新加坡拥有强大的技术人才库。

他补充说，对 Databricks 而言，设立新加坡办事处是一个“极具吸引力的”选择，因为这个国家兼具“蓬勃发展的生态系统、传统企业以及具有前瞻性的公共部门”。

当被问及蓬勃发展的生态系统意味着什么时，Tavakoli-Shiraji 以 Grab 等数字原生公司为例。Grab 向 Databricks 提供了关于如何改进其产品的反馈。Grab 是 Databricks 的客户，在区域范围内，Xendit 和 Maya 等其他数字原生客户也向 Databricks 提供了类似的反馈。

但除了新加坡的基础设施外，这个城市国家也是 Databricks 在亚太地区的基地。

其新加坡客户包括政府科技局 (GovTech) 和负责管理该国社会保障储蓄计划的中央公积金局 (Central Provident Fund Board) 等法定机构，以及新电信 (Singtel) 等企业。

在区域范围内，Databricks 与从 Reliance 和 Toyota 等企业集团到 Lenovo 等科技公司在内的各类企业均有合作。

Tavakoli-Shiraji 还表示，与 Standard Chartered 就帮助该银行建立一个人工智能工厂以及在智能体时代运营其业务的对话，是由亚洲团队而非该银行的伦敦总部主导的。

Databricks 告诉《商业时报》，其亚太及日本地区在第三季度（截至10月31日的三个月）的收入同比增长了100%。该公司拒绝透露该地区收入占其总收入或第三季度收入的比例。 Databricks 曾在8月表示，其在第二季度（截至7月31日的三个月）的年化收入已超过70亿美元，同比增长超过80%。该公司还在8月表示，已完成一轮50亿美元的战略融资，估值为1900亿美元。