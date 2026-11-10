Skyscanner首席执行官Bryan Batista：市场需求与技术实力助推亚太和人工智能成为公司下一增长前沿

他表示，该地区是人工智能主导产品（如代理式预订）的理想试验场。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Skyscanner正利用亚太地区对旅行的旺盛需求、激增的航班运力以及民众的数字技术熟练度，规划一条发展路线，以加强其在欧洲大本营以外的影响力。

在亚太地区建立更稳固的立足点，也将有助于其推出以人工智能为主导的新产品。

据首席执行官Bryan Batista介绍，Skyscanner主要作为一个聚合平台，提供“最深入、最全面的旅行供应和库存，以及最具竞争力的价格”，以帮助旅客做出明智的预订决策。

由于使用Skyscanner的旅客中约有一半没有固定计划，该平台也充当了探索发现的渠道。

他补充说，目前该平台拥有超过500万个住宿房源，并与100多家汽车租赁合作伙伴合作。

预订过程并非在Skyscanner上完成。相反，它通过每次点击成本（cost-per-click）和每次获客成本（cost-per-acquisition）的模式实现盈利，其合作方包括在线旅行社（OTA）和直接服务提供商。

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该平台最初是在苏格兰推出的一个航班价格比较工具，多年来已扩展到不同地区并增加了多种产品，目前平均每月独立旅客超过1.6亿人次，每年促成超过42亿次旅行搜索。

2016年，公司被携程集团（Trip.com Group，当时名为Ctrip）收购，加入了该全球旅游平台的产品组合。

Batista表示，如今Skyscanner正加码投资亚太地区，将其作为关键的增长前沿，同时利用该地区精通科技的人群来推动其更大规模的人工智能战略。

他预计公司运营的所有地区都将同步增长，但亚太地区预计将成为公司增长最快的区域。

旅游业的各项指标也支持了这一看法。Batista援引国际航空运输协会（International Air Transport Association）的数据强调，亚太地区是航班需求增长最快的市场，预计2025年将同比增长7.8%。

Skyscanner也观察到亚太地区的搜索需求同比增长了9%。

Batista补充说，约82%的亚太地区旅客表示，他们在2027年的旅行次数将多于或等于2026年；在新加坡，这一比例更是高达89%。

该地区的吸引力还在于其民众对数字技术的熟练掌握以及对人工智能的高度接纳。

这位首席执行官指出，Anthropic最近在新加坡开设了办事处，并补充说，相对于其人口规模，新加坡在Claude AI使用方面于121个国家中排名第二。Skyscanner还发现，已有65%的旅客使用人工智能来规划和预订旅行。

Batista说：“我们预计，人工智能搜索推荐乃至最终的行动（预订）功能，将很快被我们的亚太消费者所接受。”

他承认亚太消费者对人工智能持开放态度，并补充道：“我预计，当这些产品推出时，我们将首先在这些市场进行测试。”

成功之旅

该公司在亚太地区并非全无根基，但目前正加大在该地区的投资。

Batista指出，韩国对Skyscanner来说是一个成熟市场，公司也意识到本土品牌Naver是一个强大的“元搜索竞争对手”。“韩国消费者非常习惯在预订前比较价格。”

与此同时，印度是一个高增长市场，Skyscanner已在该国投入巨资。大约两年前，Skyscanner在印度开设了办事处，此后其月度用户数翻了一番，达到每月约2100万。

Batista表示：“就未来五年将投入运营的飞机运力而言，这是全球最具进取性的市场。”

其次是东南亚，从（Skyscanner的）投资角度来看，这里“更像一个发展中市场”，但蕴含着高增长机遇。

Batista表示，这家旅游业者已在新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚开展业务，并与本地合作方开启了强大的品牌合伙业务。他补充说，公司目前正在该地区加大对产品本地化和发布的投资。

在进入任何市场时，Skyscanner都会评估当地偏好（如是否需要本地化的应用程序界面）和供应方面的细微差异（如在线旅行社与航空公司的市场主导地位对比），以调整其策略。

Batista指出，这一点在亚太地区的营销中尤为重要。在其成熟的西方市场，“直接流量是制胜关键”，搜索引擎优化和Google付费搜索广告是业务的主要驱动力。

但在亚太地区，更为细致的品牌战略、品牌合伙业务和社交渠道则更具影响力，因为旅客在熟悉Skyscanner的过程中“会参考其他值得信赖的平台”。

新时代

与Skyscanner对亚太地区的关注相辅相成的是其对新型人工智能产品的开发。目前已有多项此类功能上线。

人工智能在旅行探索发现方面正扮演着越来越重要的角色。

Batista补充道：“我们希望在旅客常去的地方与他们互动，如果他们在这些（人工智能）平台上，我们希望确保他们能获得最好的旅行比价体验。”

这就是为什么Skyscanner今年早些时候在ChatGPT的应用市场中推出了一个应用程序。

他解释说，对于大型语言模型而言，要实时抓取数百个界面的价格数据是“一项极其艰巨的任务”，因此其回应可能不够全面或可靠。

但Skyscanner通过直接的应用编程接口与其合作伙伴的网站连接，能够实时访问信息。

Batista说，因此，这项合伙业务将Skyscanner值得信赖的数据与ChatGPT“出色的对话界面”结合了起来。

他称这是“未来的趋势”，并补充说：“我预计，随着其他平台的出现，我们也会在上面推出类似的举措。”

Skyscanner已经推出了几款由人工智能驱动的测试版工具。

“AI探索”（Explore with AI）功能帮助Skyscanner网站上的旅客使用自然语言查找优惠。该公司表示，早期测试显示用户参与度很高，并特别指出查看航班选项的点击率高达60%。

此外，“自驾游规划器”（Road Trip Planner）利用人工智能技术，为不同旅行风格的用户创建个性化的自驾行程。

Batista补充说，在公司内部，人工智能也提高了生产力并加快了产品交付速度。去年，类似上述功能的产品发布数量增加了一倍，这些功能“在几周内就完成了编码或开发”。

在这项新兴技术的推动下，代理式预订（agentic booking）目前已成为一个“重点关注领域”。

Batista说：“仅在过去一年里，我们就看到人们使用这类工具的意愿大幅增加。”他同时提到了市场对Meta的Muse AI和Instinct基础旅行预订功能的兴奋反应。

“但问题是：他们难道不更愿意使用一个值得信赖的旅游平台来完成这些操作吗？我们认为是这样。”

Skyscanner正在对这项技术进行严格测试，Batista相信公司进展顺利，产品有望在几个月内问世。

从需求生成的角度来看，这位首席执行官预测，人工智能产品将成为日益重要的收入来源。

他说：“我认为，在帮助（用户）比较价格和路线方面，我们即便不是最好的，也是最好的之一。”

但他补充说，借助人工智能，Skyscanner将能够为客户提供更具相关性的回复。

他总结道：“我们将能更好地为他们提供个性化的答案，然后还能帮助他们采取后续行动。”