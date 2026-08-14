中国饮料大王Zhong Shanshan：电商正在扼杀“实体”商业

电商平台是否已变得过于强大？最终代价又将由谁承担？

8月8日，中央电视台（CCTV）财经栏目《对话》播出了对农夫山泉创始人Zhong Shanshan的最新专访。这位中国商界巨头兼前首富因其对电商平台的尖锐批评而迅速重登新闻头条。

这档时长超过40分钟的节目在广西横州的茉莉花田和茉莉花茶加工厂录制。在探讨传统农业产业转型的同时，Zhong Shanshan也谈到了中国日益恶化的价格竞争，并对国内的电商平台提出了详细的批评。

Zhong Shanshan坦言，中国当前最大的担忧应该是竞相降价，而不是围绕高质量或获得保费的能力展开竞争。

他认为，这种竞争形式对社会生产力的破坏最大。他说，中国企业试图通过不断降价来赢得市场份额，这正体现了“市场经济的不成熟”。

新的中间商

对于已深度融入中国人生活的电子商务，他的看法同样直率。

Zhong Shanshan将电商平台形容为“毫无疑问的中间商”。他表示，传统的交易平台按固定规则和标准化费用运营。相比之下，中国的电商平台对每笔订单动态调整收费。他认为，尽管它们被冠以“科技平台”之名，但其本质功能仍是“中间商”。

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当主持人指出电商也让农民能够接触到更广阔的市场时，Zhong Shanshan进一步表示，电商这个中间商如今无处不在，并且已经“消灭了”中国城市中的许多零售商。

他还警告说，电商正在扼杀感性和即时性消费。他说，人们花费大量时间盯着手机屏幕，这限制了他们的思维，削弱了他们的情感反应和创造力。“平台的权力必须受到限制，”他主张道。

这番言论迅速引发了两极化的反应。

支持者认为，Zhong Shanshan说出了电商行业从业者和消费者对“平台霸权”普遍存在但又不敢公开言说的担忧。

电商平台最初以“去中介化”为基础建立业务，取代了传统上介于制造商和消费者之间的层层中间商。然而，它们最终却变成了更大的超级中间商，在挤压两端的同时，确保自身稳赚不赔。

两极化的反应

对于中小企业而言，平台在价格和流量分配上拥有巨大的影响力。

希望获得更多曝光的商家别无选择，只能大手笔购买流量并提供折扣，导致其利润空间越来越薄。

Zhong Shanshan（图为2016年）表示，中国当前最大的担忧应该是竞相降价，而不是围绕高质量或获得保费的能力展开竞争。 图片来源：商业时报资料图

与此同时，消费者仍受制于算法的力量。尽管屡遭整治，“大数据杀熟”（即算法价格歧视）现象依然存在，且平台的手法变得愈发复杂和难以察觉。它们持续“收割”消费者，无孔不入。

一些网民说得更直白：当今许多拥有话语权的企业家本身就是平台经济的受益者。至少，Zhong Shanshan是少数几个愿意站出来说“平台权力过大”的人之一。

更有人猜测，作为中国的国家广播电视台，中央电视台选择在此时报道Zhong Shanshan的言论，可能是一个信号，表明国家高层正在关注平台公司所拥有的过度权力。

对Zhong Shanshan的反对声音也同样尖锐。批评者中包括经济学家和财经评论员Li Daokui和Wu Xiaobo等人。他们的反对意见大致可分为几类。

首先，他们认为Zhong Shanshan的批评忽视了电商平台带来的效率、竞争和便利。

电商的崛起缩小了消费者和制造商之间的巨大信息鸿沟，让企业得以在质量、价格和服务上竞争，而不是从信息不对称中获利。

消费者获得了更透明的价格和足不出户的购物便利。与此同时，小企业也获得了曝光度。这些都是传统模式无法提供的优势。

其次，批评者称Zhong Shanshan错误地将平台经济与线下实体经济对立起来，却没有解决零售业疲软或价格战恶化的根本原因。

他们认为，Zhong Shanshan将矛头指向平台，回避了中国经济中需求疲软和供给过剩等更根本的问题，这实际上是选错了攻击目标，同时加剧了不同商业形态之间的紧张关系。

一些批评者还指责他固守传统经济，以老派商人的立场攻击新兴的平台经济。他们认为，他的批评最终是为了维护农夫山泉几十年来所依赖的传统多层分销体系。

随着电商的扩张和线下零售的衰退，农夫山泉在旧有商业秩序下建立的分销优势已被削弱。

Zhong Shan Shan表示，中国企业试图通过不断降价来赢得市场份额，这正体现了“市场经济的不成熟”。 图片来源：路透社

过去难以进入传统线下渠道的新兴品牌，如今在消费者中获得了曝光度，侵蚀了农夫山泉的市场份额。从这个角度看，Zhong Shanshan对电商的崛起有如此强烈的情绪也就不足为奇了。

事实上，在两年前农夫山泉遭遇网络抵制和反弹后，Zhong Shanshan就对互联网平台心怀怨恨。此后，他多次在不同场合攻击互联网平台，曾将电商斥为“中国经济的绞肉机”，以及中小企业的“周扒皮”——这是一个用来形容特别会剥削的恶霸地主的著名角色。Zhong Shanshan的言论背后显然有个人恩怨和商业考量，但这并不意味着他在央视采访中提出的问题是无效的。

更大的问题依然存在

过去几年里，商家被迫接受平台的“二选一”安排；消费者遭受大数据歧视性定价；为平台工作的外卖骑手则发现自己被算法和不透明的系统所困。

平台经济产生的问题屡屡成为头条新闻。平台打破了传统商业的许多壁垒。但是，它们对分销渠道、流量、数据甚至游戏规则的控制，是否已将它们从交易撮合者转变为市场规则的制定者？

随着算法深度融入市场，少数巨头获得了对商家和消费者的控制权，我们该如何防止权力集中和垄断的出现？

技术变革不可避免地会重塑经济利益的分配格局。那么，我们该如何保护依赖这些平台谋生的中小企业和灵活就业人员的利益，以及数亿消费者的利益？

Zhong Shanshan的立场远非无懈可击，他的抨击很可能带有其自身利益的色彩。但是，反思这些问题并不意味着否定平台的价值，更不意味着要让市场化开倒车。

相反，这意味着要对平台权力模糊的边界和市场机制的失灵保持必要的警惕。只有这样，我们才能使市场更有效率，竞争更加公平。