Marsh调查：地缘政治仍是首要风险，更多投资者寻求增加现金敞口

大型资产所有者亦在增持基础设施，并对私募市场更为挑剔

基础设施投资，特别是能源领域的投资，目前被视为一个提供长期收入的机遇。 图片来源：PIXABAY

【新加坡】专业服务公司Marsh发布的《2026年全球资产所有者晴雨表》调查发现，在全球市场动荡的背景下，大型资产所有者正转向现金、基础设施和新兴市场，而地缘政治仍是这些投资者面临的首要风险。

除了地缘政治风险，这些投资者也在调整投资组合，以应对持续的通胀和不断变化的机遇。

Marsh全球金融机构主管Amit Popat表示，在参与调查的投资者中，超过四分之三的人将地缘经济风险列为首要风险。

他在接受《商业时报》采访时说，他们的应对策略是增加现金敞口，“这在不确定的环境中提供了一种防御性元素”。

他补充说，现金也为这些投资者抓住突现的机遇提供了选择。

Marsh的调查发现，资产类别规划方面最显著的同比变化体现在现金上；38%的受访者计划在明年增加现金配置，这一比例高于2025年的9%。

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该调查收集了430家全球资产所有者的观点，他们管理的资产总额超过5万亿美元。在6月至7月期间，一项在线调查询问了他们在全球市场动荡中如何做出投资组合决策。

受访者包括机构和财富管理集团，其中28%位于亚太地区。

私募市场与选择性

除了增加现金敞口，超过半数的受访资产所有者表示，他们打算在未来12个月内增加对基础设施的投资配置；41%的人表示计划增加对通胀挂钩资产的配置。

报道援引一家健康基金会首席投资官的话说，美国在基础设施项目上，特别是能源领域的投资严重不足。这现在被视为一个能提供长期收入、分享经济和数字发展红利，并进入能源与转型投资领域的投资机会。

谈及投资者关注的另一大关键因素——通胀时，Marsh多元资产主管Cameron Systermans在同一次采访中表示：“人们意识到，当国债收益率可能上升时，其他资产类别可能会承压。”

Marsh多元资产主管Cameron Systermans表示，地缘政治和通胀风险仍是投资者关注的重点领域。 图片来源：MARSH

不过，他补充说，美联储加息增强了投资者对国债市场的信心，也相信美联储会履行其独立行动的职责，将通胀率降回2%的目标。

投资者关注的另一关键资产领域是私募市场，96%的受访者表示增加了对私募市场的配置，高于2025年的80%。

然而，Marsh表示，由于估值原因，投资者正变得更具选择性。

对私募债和私募股权的兴趣已从去年的水平降温，今年仅有略超三分之一（34%）的资产所有者计划增持私募债，低于2025年的48%。

Systermans在谈到投资者选择性增强时表示：“私募股权的退出一直很缓慢，并且出现了积压。因此，如果投资者从过往年份的基金中收回资金的速度变慢，那么他们承诺投资新基金的动力或需求就会减少。”

新兴市场股票是另一大焦点

调查还发现，新兴市场股票正获得增长动力，47%的受访者希望增加对该资产类别的配置。

Popat表示，预计投资者将削减对美国和英国股票的配置，转而投向新兴市场。

Systermans说：“投资者非常清楚，其投资组合因对美国资产的高敞口而面临集中度风险，（现在希望）拓宽投资组合以进行分散投资。”

“亚洲是推动新兴市场配置的核心驱动力。近几个月来，由于韩国和台湾等市场表现非常强劲，投资也更为集中于这些地区。”

他说，该领域的股票是Marsh超配的一个领域，因为人工智能（AI）的应用以及对训练模型和数据中心的需求，已伴随着强劲的盈利增长。

所涉及的资本支出支持了美国的增长，但大部分硬件——尤其是芯片——来自亚洲，特别是台湾和韩国。

他说：“目前的大部分增长……来自那些与人工智能相关的公司。”他补充说，随着AI技术的广泛应用，盈利增长的范围应会从直接相关的AI公司扩大到一般商品和服务公司。

地缘政治风险

尽管难以预测未来走向，但建议投资者重点关注那些将影响增长、经济和企业盈利前景的因素。

Systermans说：“地缘政治风险在过去几年显著加剧。今年的焦点确实是中东的紧张局势；去年则是贸易政策，尽管后者的影响也并未真正减弱。”

“我们无法确切知道未来会发生什么，但必须确保自己能够承受可能发生的潜在冲击。”