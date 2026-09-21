The Business Times
business-time-50
Global Enterprise logo
BROUGHT TO YOU BYsc logo

Marsh调查：地缘政治仍是首要风险，更多投资者寻求增加现金敞口

大型资产所有者亦在增持基础设施，并对私募市场更为挑剔

Jean Low

Jean Low

Published Mon, Sep 21, 2026 · 01:00 PM
    • 基础设施投资，特别是能源领域的投资，目前被视为一个提供长期收入的机遇。
    • 基础设施投资，特别是能源领域的投资，目前被视为一个提供长期收入的机遇。 图片来源：PIXABAY

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】专业服务公司Marsh发布的《2026年全球资产所有者晴雨表》调查发现，在全球市场动荡的背景下，大型资产所有者正转向现金、基础设施和新兴市场，而地缘政治仍是这些投资者面临的首要风险。

    除了地缘政治风险，这些投资者也在调整投资组合，以应对持续的通胀和不断变化的机遇。

    Marsh全球金融机构主管Amit Popat表示，在参与调查的投资者中，超过四分之三的人将地缘经济风险列为首要风险。

    他在接受《商业时报》采访时说，他们的应对策略是增加现金敞口，“这在不确定的环境中提供了一种防御性元素”。

    他补充说，现金也为这些投资者抓住突现的机遇提供了选择。

    Marsh的调查发现，资产类别规划方面最显著的同比变化体现在现金上；38%的受访者计划在明年增加现金配置，这一比例高于2025年的9%。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    该调查收集了430家全球资产所有者的观点，他们管理的资产总额超过5万亿美元。在6月至7月期间，一项在线调查询问了他们在全球市场动荡中如何做出投资组合决策。

    受访者包括机构和财富管理集团，其中28%位于亚太地区。

    私募市场与选择性

    除了增加现金敞口，超过半数的受访资产所有者表示，他们打算在未来12个月内增加对基础设施的投资配置；41%的人表示计划增加对通胀挂钩资产的配置。

    报道援引一家健康基金会首席投资官的话说，美国在基础设施项目上，特别是能源领域的投资严重不足。这现在被视为一个能提供长期收入、分享经济和数字发展红利，并进入能源与转型投资领域的投资机会。

    谈及投资者关注的另一大关键因素——通胀时，Marsh多元资产主管Cameron Systermans在同一次采访中表示：“人们意识到，当国债收益率可能上升时，其他资产类别可能会承压。”

    Marsh多元资产主管Cameron Systermans表示，地缘政治和通胀风险仍是投资者关注的重点领域。 图片来源：MARSH

    不过，他补充说，美联储加息增强了投资者对国债市场的信心，也相信美联储会履行其独立行动的职责，将通胀率降回2%的目标。

    投资者关注的另一关键资产领域是私募市场，96%的受访者表示增加了对私募市场的配置，高于2025年的80%。

    然而，Marsh表示，由于估值原因，投资者正变得更具选择性。

    对私募债和私募股权的兴趣已从去年的水平降温，今年仅有略超三分之一（34%）的资产所有者计划增持私募债，低于2025年的48%。

    Systermans在谈到投资者选择性增强时表示：“私募股权的退出一直很缓慢，并且出现了积压。因此，如果投资者从过往年份的基金中收回资金的速度变慢，那么他们承诺投资新基金的动力或需求就会减少。”

    新兴市场股票是另一大焦点

    调查还发现，新兴市场股票正获得增长动力，47%的受访者希望增加对该资产类别的配置。

    Popat表示，预计投资者将削减对美国和英国股票的配置，转而投向新兴市场。

    Systermans说：“投资者非常清楚，其投资组合因对美国资产的高敞口而面临集中度风险，（现在希望）拓宽投资组合以进行分散投资。”

    “亚洲是推动新兴市场配置的核心驱动力。近几个月来，由于韩国和台湾等市场表现非常强劲，投资也更为集中于这些地区。”

    他说，该领域的股票是Marsh超配的一个领域，因为人工智能（AI）的应用以及对训练模型和数据中心的需求，已伴随着强劲的盈利增长。

    所涉及的资本支出支持了美国的增长，但大部分硬件——尤其是芯片——来自亚洲，特别是台湾和韩国。

    他说：“目前的大部分增长……来自那些与人工智能相关的公司。”他补充说，随着AI技术的广泛应用，盈利增长的范围应会从直接相关的AI公司扩大到一般商品和服务公司。

    地缘政治风险

    尽管难以预测未来走向，但建议投资者重点关注那些将影响增长、经济和企业盈利前景的因素。

    Systermans说：“地缘政治风险在过去几年显著加剧。今年的焦点确实是中东的紧张局势；去年则是贸易政策，尽管后者的影响也并未真正减弱。”

    “我们无法确切知道未来会发生什么，但必须确保自己能够承受可能发生的潜在冲击。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    GeopoliticsPrivate capitalInvestment portfolios

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    MAS notes that the possible reassessment of AI-related asset valuations is a key risk factor.

    One-third of Singapore-listed firms at risk in severe AI downturn: MAS

    “Even though we were making good profits, the valuation we attracted from the market was not that attractive,” says Keppel CEO Loh Chin Hua on the group’s old conglomerate structure.

    ‘Not done’: Keppel CEO Loh Chin Hua transformed the group, but says there’s ‘still a lot to do’

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    Patrick Ng, CEO and executive director at Huationg Global, was named the Best CEO in the small-cap category at the 2026 Singapore Corporate Awards. 

    ‘We don’t want to stay as we are’: CEO Patrick Ng builds a more resilient Huationg

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More