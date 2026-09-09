人工智能如何助力重塑亚细安的可持续贸易融资

GLOBAL ENTERPRISE

来自人工智能的更智能数据，或将使亚细安的可持续供应链更易获得融资

要想扩大可持续贸易融资的规模，银行需要确定一批货物、一个供应商或一项活动是否符合可持续性标准，以及其所声称的成果能否得到核实。 图片来源：STANDARD CHARTERED

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】随着亚细安更深地融入全球供应链，人工智能正让企业对数据、风险和可持续性等因素有更清晰的了解——这些因素正日益影响着融资决策。

在贸易紧张、地缘政治分化以及对韧性的追求等因素的推动下，各公司纷纷到该区域进行制造、采购和投资，人工智能的这项能力也因此变得愈发重要。

亚细安已从这一格局重塑中受益，尤其是在半导体和电动汽车领域。

Standard Chartered的Maisie Chong表示，尽管人工智能无法解决所有障碍，但它能让复杂的供应链变得更加透明和可衡量。 图片来源：STANDARD CHARTERED

新加坡经济发展局 (经发局) 在2026年4月的一份分析报告中指出，在2021至2024年间，东南亚每年吸引约120亿美元的绿地半导体投资。

报告称，同期汽车和电动汽车领域的投资平均每年为60亿美元，项目数量从2020年的30个增至2024年的82个。

伴随这一产业扩张，人工智能的采用率也在增长。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

McKinsey、经发局和Tech in Asia在2026年2月的一项研究中，对六个亚细安市场的330名高管进行了调查。研究发现，46%的受访公司已从试行人工智能计划阶段，迈向了扩大其规模的阶段，而全球这一比例为35%。

在年收入超过2.5亿美元的公司中，56%的公司正在扩大规模或已完全实现规模化。

随着亚细安在全球制造业产业群和贸易中扮演更重要的角色，企业必须管理更广泛的供应商网络、更多的跨境流动，并应对更严格的关于货物来源和生产方式的审查。

人工智能可以帮助处理大量信息，提高可追溯性，标记风险，并使可持续性数据更易于贷款方和买方评估。

在一个客户案例中，一家区域性橡胶种植园企业利用人工智能追踪树木、管理种植园数据、监控物流并记录供应链活动，以努力实现其可持续性目标。这使得该公司从种植到运输的整个过程都具有更高的透明度。

这些网络的韧性、效率和透明度，包括其可持续性表现，将日益决定企业的竞争力。

这一转变在采购领域尤为明显。

EcoVadis和Accenture发布的《2026年可持续采购晴雨表》调查了1000家收入超过10亿美元的跨国公司，发现98%的公司已开始将环境、社会和治理 (ESG) 数据融入采购流程。

在表现最佳的公司中，80%将创新视为可持续采购回报的主要驱动力，其重要性超过了单纯的合规。

对于大型企业而言，可持续性可以影响供应商选择、客户关系、运营效率以及抵御冲击的韧性。

星狮地产 (Frasers Property) 就是一个例子：这家总部位于新加坡的集团将ESG考量纳入资产管理和投资决策，与供应商就负责任采购进行接洽，并在采取措施加强气候韧性的同时，使用绿色和可持续融资。

这些变化对融资产生了影响。

可持续贸易融资可以支持营运资金以维持货物周转，帮助战略供应商获得流动性，并为与转型计划相关的合格商品或活动提供资金。

从更广泛的意义上说，供应链金融正成为一种增强韧性的工具。

Standard Chartered在2026年6月指出，企业正更具战略性地使用应付账款融资、应收账款保理、库存融资和经销商融资，将流动性导向关键供应商。

这可能意味着帮助关键供应商提前收款，在供应链中断期间为额外库存提供融资，或支持经销商进入新市场。

由于更广泛的可持续金融市场规模可观，因此机遇众多。

2025年，东南亚通过可持续金融筹集了633亿美元，其中包括203亿美元的ESG债券和430亿美元的ESG贷款。

然而，要扩大可持续贸易融资的规模，银行需要确定一批货物、一个供应商或一项活动是否符合可持续性标准，以及其所声称的成果能否得到核实。

虽然技术可以整理数据，但市场间仍需要统一的标准。

国际商会的《可持续贸易与贸易融资原则框架》是朝着这个方向迈出的一步。

2026年4月，Standard Chartered成为首家将该框架完全整合到其贸易融资业务中的全球性银行。此举标志着在统一可持续贸易融资方法方面，业界迎来了一个重要的里程碑。

随着亚细安下一波投资浪潮的形成，一致性将是关键。

Bain和Standard Chartered估计，未来三到四年，来自数据中心、电动汽车基础设施和绿色产业集群的需求，可能涉及近2000亿美元的已承诺资本支出。

Standard Chartered与Ecosperity、淡马锡 (Temasek) 和新加坡绿色金融中心建立合伙业务，共同发布的《2026年双转型白皮书》指出，东南亚的数据中心运营商已签订了高达2吉瓦的可再生能源购买协议。

如果在2025至2030年间，数据中心30%至50%的电力需求通过专门的可再生能源协议来满足，那将可能为该地区带来数百亿美元的可再生能源投资。

支持这一建设的融资活动已初见端倪。

2026年3月，Standard Chartered协助AirTrunk为其位于新加坡的SGP2超大规模数据中心获得了22.5亿新元的绿色贷款，该中心将提供超过70兆瓦的容量。

在此之前的两个月，该银行还为True IDC在泰国东部经济走廊的新数据中心提供了一笔5.6亿美元的融资。

这些属于基础设施融资，而非贸易融资交易，但如此规模的项目会在整个价值链上创造对设备、供应商和营运资金的需求。

在建立新供应链时，企业可以从一开始就将可持续性和可追溯性融入其中。

尽管人工智能无法解决所有障碍，但它能让复杂的供应链变得更加透明和可衡量，从而为贷款方提供更好的信息来做出决策。

这使得亚细安的可持续贸易融资不再是一个小众产品，而成为一个构建具有韧性、竞争力和为转型做好准备的供应链的实用工具。

作者是亚细安及南亚区贸易与营运资金主管

欲了解更多关于亚细安的多元化机遇，请点击 此处