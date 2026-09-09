The Business Times
business-time-50
Global Enterprise logo
BROUGHT TO YOU BYUOB logo
GLOBAL ENTERPRISE

人工智能如何助力重塑亚细安的可持续贸易融资

来自人工智能的更智能数据，或将使亚细安的可持续供应链更易获得融资

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 要想扩大可持续贸易融资的规模，银行需要确定一批货物、一个供应商或一项活动是否符合可持续性标准，以及其所声称的成果能否得到核实。
    • 要想扩大可持续贸易融资的规模，银行需要确定一批货物、一个供应商或一项活动是否符合可持续性标准，以及其所声称的成果能否得到核实。 图片来源：STANDARD CHARTERED

    Maisie Chong

    Published Wed, Sep 9, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】随着亚细安更深地融入全球供应链，人工智能正让企业对数据、风险和可持续性等因素有更清晰的了解——这些因素正日益影响着融资决策。

    在贸易紧张、地缘政治分化以及对韧性的追求等因素的推动下，各公司纷纷到该区域进行制造、采购和投资，人工智能的这项能力也因此变得愈发重要。

    亚细安已从这一格局重塑中受益，尤其是在半导体和电动汽车领域。

    Standard Chartered的Maisie Chong表示，尽管人工智能无法解决所有障碍，但它能让复杂的供应链变得更加透明和可衡量。 图片来源：STANDARD CHARTERED

    新加坡经济发展局 (经发局) 在2026年4月的一份分析报告中指出，在2021至2024年间，东南亚每年吸引约120亿美元的绿地半导体投资。

    报告称，同期汽车和电动汽车领域的投资平均每年为60亿美元，项目数量从2020年的30个增至2024年的82个。

    伴随这一产业扩张，人工智能的采用率也在增长。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    McKinsey、经发局和Tech in Asia在2026年2月的一项研究中，对六个亚细安市场的330名高管进行了调查。研究发现，46%的受访公司已从试行人工智能计划阶段，迈向了扩大其规模的阶段，而全球这一比例为35%。

    在年收入超过2.5亿美元的公司中，56%的公司正在扩大规模或已完全实现规模化。

    随着亚细安在全球制造业产业群和贸易中扮演更重要的角色，企业必须管理更广泛的供应商网络、更多的跨境流动，并应对更严格的关于货物来源和生产方式的审查。

    人工智能可以帮助处理大量信息，提高可追溯性，标记风险，并使可持续性数据更易于贷款方和买方评估。

    在一个客户案例中，一家区域性橡胶种植园企业利用人工智能追踪树木、管理种植园数据、监控物流并记录供应链活动，以努力实现其可持续性目标。这使得该公司从种植到运输的整个过程都具有更高的透明度。

    这些网络的韧性、效率和透明度，包括其可持续性表现，将日益决定企业的竞争力。

    这一转变在采购领域尤为明显。

    EcoVadis和Accenture发布的《2026年可持续采购晴雨表》调查了1000家收入超过10亿美元的跨国公司，发现98%的公司已开始将环境、社会和治理 (ESG) 数据融入采购流程。

    在表现最佳的公司中，80%将创新视为可持续采购回报的主要驱动力，其重要性超过了单纯的合规。

    对于大型企业而言，可持续性可以影响供应商选择、客户关系、运营效率以及抵御冲击的韧性。

    星狮地产 (Frasers Property) 就是一个例子：这家总部位于新加坡的集团将ESG考量纳入资产管理和投资决策，与供应商就负责任采购进行接洽，并在采取措施加强气候韧性的同时，使用绿色和可持续融资。

    这些变化对融资产生了影响。

    可持续贸易融资可以支持营运资金以维持货物周转，帮助战略供应商获得流动性，并为与转型计划相关的合格商品或活动提供资金。

    从更广泛的意义上说，供应链金融正成为一种增强韧性的工具。

    Standard Chartered在2026年6月指出，企业正更具战略性地使用应付账款融资、应收账款保理、库存融资和经销商融资，将流动性导向关键供应商。

    这可能意味着帮助关键供应商提前收款，在供应链中断期间为额外库存提供融资，或支持经销商进入新市场。

    由于更广泛的可持续金融市场规模可观，因此机遇众多。

    2025年，东南亚通过可持续金融筹集了633亿美元，其中包括203亿美元的ESG债券和430亿美元的ESG贷款。

    然而，要扩大可持续贸易融资的规模，银行需要确定一批货物、一个供应商或一项活动是否符合可持续性标准，以及其所声称的成果能否得到核实。

    虽然技术可以整理数据，但市场间仍需要统一的标准。

    国际商会的《可持续贸易与贸易融资原则框架》是朝着这个方向迈出的一步。

    2026年4月，Standard Chartered成为首家将该框架完全整合到其贸易融资业务中的全球性银行。此举标志着在统一可持续贸易融资方法方面，业界迎来了一个重要的里程碑。

    随着亚细安下一波投资浪潮的形成，一致性将是关键。

    Bain和Standard Chartered估计，未来三到四年，来自数据中心、电动汽车基础设施和绿色产业集群的需求，可能涉及近2000亿美元的已承诺资本支出。

    Standard Chartered与Ecosperity、淡马锡 (Temasek) 和新加坡绿色金融中心建立合伙业务，共同发布的《2026年双转型白皮书》指出，东南亚的数据中心运营商已签订了高达2吉瓦的可再生能源购买协议。

    如果在2025至2030年间，数据中心30%至50%的电力需求通过专门的可再生能源协议来满足，那将可能为该地区带来数百亿美元的可再生能源投资。

    支持这一建设的融资活动已初见端倪。

    2026年3月，Standard Chartered协助AirTrunk为其位于新加坡的SGP2超大规模数据中心获得了22.5亿新元的绿色贷款，该中心将提供超过70兆瓦的容量。

    在此之前的两个月，该银行还为True IDC在泰国东部经济走廊的新数据中心提供了一笔5.6亿美元的融资。

    这些属于基础设施融资，而非贸易融资交易，但如此规模的项目会在整个价值链上创造对设备、供应商和营运资金的需求。

    在建立新供应链时，企业可以从一开始就将可持续性和可追溯性融入其中。

    尽管人工智能无法解决所有障碍，但它能让复杂的供应链变得更加透明和可衡量，从而为贷款方提供更好的信息来做出决策。

    这使得亚细安的可持续贸易融资不再是一个小众产品，而成为一个构建具有韧性、竞争力和为转型做好准备的供应链的实用工具。

    作者是亚细安及南亚区贸易与营运资金主管

    欲了解更多关于亚细安的多元化机遇，请点击 此处

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Standard CharteredESGSupply chainsArtificial Intelligence

    Share with us your feedback on BT's products and services

    Feedback

    TRENDING NOW

    The weakness is a near-term market adjustment rather than a crack in Malaysia’s fundamentals, says Christopher Wong, FX strategist at OCBC.

    Singdollar hits 10-month high against MYR; analysts still bullish on ringgit

    “I consider myself lucky. I don’t consider myself successful,” says Ng Yih Pyng, the second-generation leader of Tomei Consolidated.

    What’s luck got to do with it? Everything, says Malaysian jewellery king Tomei’s chief

    Price increases are still working their way through the system, with much of the underlying cost pressures yet to show up on supermarket shelves.

    The coming food price shock: How war, weather and fuel are colliding

    Canadian Prime Minister Mark Carney speaking at a press conference in Ottawa, on Aug 22, after trade talks with the US collapsed.

    Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More