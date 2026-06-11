数字资产托管如何成为数字金融的下一个支柱

在高度数字化的经济体中，数字资产的安全存储和管理比以往任何时候都更加重要

Standard Chartered预测，全球实体资产代币化市场（不包括稳定币）的规模到2028年将激增至2万亿美元。 照片：商业时报资料图

Standard Chartered预测，全球实体资产代币化市场（不包括稳定币）的规模到2028年将激增至2万亿美元。 照片：商业时报资料图

随着金融日益数字化——从支付到代币化资产——问题不再是资金和金融资产是否会通过数字渠道流动，而是如何保障其安全。

正是在此背景下，数字资产托管正成为金融基础设施的关键一环。

虽然托管业务并非新生事物，但其角色在数字时代正在被重塑。

资产保管的概念可以追溯到18世纪，尤其是在欧洲。当时，金匠和银行家需要储存金币等实物资产及其他贵重物品——这种做法至今仍在沿用。

现代托管业务的诞生源于19世纪证券的兴起，当时人们开始持有纸质股票和债券。

到了20世纪初，银行开始向机构客户提供专门的托管服务，服务范围增加了结算支持、收益收取和公司行动处理等。

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如今，像Standard Chartered这样的银行已开始为欧洲、中东、非洲以及亚洲市场的企业或机构客户提供数字资产托管服务，即保管加密密钥或密码。

这得益于数字资产的兴起，它能提供更高的效率、透明度和安全性。

随着企业对全天候（24/7）、即时、可编程和透明的解决方案（如支付、汇款和投资）的需求日益增长，数字资产及其托管业务在金融生态系统中的地位也自然变得更加稳固。

数字金融的支柱

目前，全球传统托管市场的托管资产规模约为200万亿至250万亿美元。

相比之下，全球数字资产托管市场规模仍然较小，预计2025年约为7000亿美元。然而，包括基金、国债和稳定币在内的代币化资产的兴起，将不可避免地推动对强大数字资产托管基础设施的需求。

Standard Chartered预测，全球实体资产代币化市场（不包括稳定币）的规模到2028年将激增至2万亿美元。

Boston Consulting Group预测，到2030年代币化资产规模可能达到约16万亿美元，而McKinsey的预测则接近2万亿至4万亿美元。

目前，基金的代币化主要通过资产管理公司进行。这些公司希望向尚未开发的Web3投资者进行分销，或者作为一种抵押品策略，让投资者优化其部署抵押品的用途和速度。

通过区块链（一种统一的数字账本），机构投资者可以进行即时交易。这一点至关重要，因为它能显著降低结算风险、优化资本效率，并实现全天候的实时流动性。

随着代币化资产的利用和稳定币的采用规模不断扩大，数字资产托管将成为数字金融的支柱。

Standard Chartered预测，到2028年底，稳定币的总市值将达到2万亿美元。

监管清晰与机构采纳

监管是推动数字资产托管发展的另一个关键因素。

在新加坡，用于支付活动的数字资产托管受《支付服务法》监管，而代币化的资本市场产品托管则受《证券与期货法》监管。

根据实体所提供的服务，数字资产服务也受到新加坡金融管理局制定的《金融服务与市场法》的广泛管辖。

托管机构必须持有牌照，并将客户资产与自有资产隔离。此外，它们还必须在账户和客户记录管理、技术风险、网络安全和洗钱风险等方面实施严格的控制措施。

公司还必须接受独立审计，并明确披露客户资产的持有和保护方式，以及处理因欺诈或疏忽导致的客户资产损失的流程。

这种监管的清晰度也正在影响机构扩展其数字资产能力的方式。

亚洲的机构需求已经从理论转向实际应用。

在香港，2025年上半年，银行处理了价值261亿港元（约合42.9亿新元）的数字资产相关产品和代币化资产交易，同比增长233%。这是因为有更多的银行获准分销此类产品并提供托管服务。

这一势头也表明了明确监管的重要性——在规则明确的环境下，机构更愿意投入资本和建设基础设施。

托管机构面临的阻力

尽管前景光明，但数字资产托管机构仍面临一系列复杂的结构性阻力，其中最主要的是跨司法管辖区的监管碎片化问题。

目前，全球尚无统一的数字资产托管标准，各司法管辖区在资产分类、隔离和资本要求方面的规定各不相同。这为寻求跨市场扩张的机构带来了运营上的复杂性，并给数字资产的持有和保护方式带来了法律上的不确定性。

互操作性是另一大挑战。

随着数字资产市场在多个区块链、协议和市场基础设施中出现碎片化，代币化基金、稳定币和数字债券越来越多地在不同的网络上发行。

如果缺乏互操作性，数字资产可能会沦为分散的流动性池，而非统一的市场，这限制了它们对机构投资者的实用价值。

为了克服这一难题，以Standard Chartered为例，该银行正在设计能够连接传统市场和数字市场的托管平台。

这包括建立能够跨多个区块链和资产类型运作的基础设施，同时保持传统托管所要求的治理、控制和风险管理标准。

克服挑战

在实践中，当今大部分的代币化仍然沿用传统结构。

例如，许多代币化货币市场基金仍由传统工具支持，实际上只是现有产品的数字形式。

至关重要的是，要确保代币化货币市场基金在法律和运营上都与其基础资产完全保持一致。

这种方法也反映了一种转变，即从单一网络或专有系统转向让托管平台在多个数字生态系统中运作。这种转型使机构能够接触更广泛的资产，同时避免技术锁定。

归根结底，要建立长期的数字资产托管服务，不仅需要技术创新，还需要在监管框架、市场基础设施和资产标准方面进行协调。

随着越来越多的资金转向数字化轨道，跨系统保障和调动资产的能力将定义金融市场基础设施的下一阶段。

本文作者是Standard Chartered亚细安与南亚融资与证券服务区域主管