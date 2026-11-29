运费成本和地缘政治动荡正在重塑印度的原油运输策略

悬挂印度国旗的油轮“Desh Garima”号。印度石油规划与分析小组 (PPAC) 的数据显示，在2025至2026财年，该国88.7%的原油需求依赖进口。 图片来源：路透社

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【班加罗尔】由于运费波动和航运中断推高了原油进口成本，包括 Reliance Industries、Bharat Petroleum Corp 和印度石油公司 (Indian Oil Corp, 简称 IOC) 在内的印度最大炼油商们正通过长期租赁或直接购买的方式来锁定油轮。

根据印度石油规划与分析小组 (PPAC) 的数据，在2025至2026财年，印度88.7%的原油需求依赖进口，较上一财年略有上升。这对印度来说事关重大。

这使得航运成本和运力对于将海外原油运回国内至关重要。

据彭博社上周援引消息人士报道，Reliance Industries 已将其期租的超级油轮船队从大约七八艘增加到约12艘，而 Bharat Petroleum 正寻求将其现有的油轮租约延长三年。

该公司财务总监 Anuj Jain 在其第二季度财报电话会议上表示，印度石油公司 (IOC) 也在寻求收购自有船只，其董事会已批准购买数艘船只，并已发布招标。

石油和货运市场情报公司 Arkline Research 的创始人 Deepak Chelladurai 表示，印度炼油商正逐渐摒弃按航次预订船只的模式，转而将航运与原油采购进行更紧密的协调。

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他解释说，这是因为长期期租允许炼油商以预定的日租金锁定船只，从而能更好地控制货物运输、装载计划和交付规划。

船舶追踪公司 Kpler 的炼油与建模负责人 Sumit Ritolia 表示：“如今，锁定运力在一定程度上是出于保障供应安全的决策，而不仅仅是成本考量。”

原油运输回国的经济学

Chelladurai 表示，炼油商购买原油的价格只是确保一批货物成本的一部分。最终重要的是总到岸成本，其中包括运费、保险、过境时间、融资及其他物流费用。

根据 ANZ Research 的一份报告，从波斯湾运输原油的成本已从美伊冲突前的每桶约3美元上涨到2026年的每桶约20美元。

这种影响在打折的俄罗斯原油上尤为明显。

Ritolia 表示，高昂的运费和保险成本正日益侵蚀这些折扣。他补充道，即使俄罗斯原油的报价诱人，一旦将运输成本考虑在内，所节省的费用也会减少。

锁定运力以管理运费成本

分析师们表示，通过长期合同提前锁定油轮运力，可以使炼油商对运输成本有更清晰的把握，并降低在市场动荡时期遭遇船只短缺的风险。

在印度石油公司 (IOC) 的第二季度财报电话会议上，提前锁定运力的潜在成本节约优势凸显。Jain 表示，当时公司现有的原油油轮期租安排成本约为每桶2至2.5美元，而当时现货市场的成本约为每桶8至10美元。

Chelladurai 表示，虽然这一差价显示了在运费市场飙升前锁定运输能力的潜在优势，但不应将这种差距视为永久性的。

Ritolia 表示，在中东运费居高不下，且各公司正将原油采购来源多元化至非洲、巴西和其他地区之际，期租为炼油商提供了更大的灵活性和成本可预测性。

Chelladurai 认为期租是一种折中方案，它允许炼油商在不必承担拥有船队的全部成本的情况下锁定运力。

航运：一种战略优势

能源、环境和水资源委员会 (Council on Energy, Environment and Water, 简称 CEEW) 的工业可持续发展负责人 Hemant Mallya 表示，印度超过85%的原油进口仅来自六个国家，这使得印度依赖于少数供应商，且在面临中断时较为脆弱。

他补充说，扩大从包括美洲和西非在内的大西洋盆地的采购，可能有助于减少这种依赖。然而，更长的航程、船只的可用性以及炼油厂是否能处理所供应的原油品级，将决定这些替代方案的可行性。

Chelladurai 表示，拥有合适的可用油轮，可以使炼油商更容易在遥远市场寻找有吸引力的原油购买机会，从而管理运输并获取商业收益。

然而，他认为，竞争优势未必来自拥有最大的油轮船队，而是在于炼油商如何有效地协调原油采购、船只可用性、运费成本和炼油厂需求。

Jain 在财报电话会议上表示，这一点也体现在印度石油公司 (IOC) 扩大其航运能力的计划中。除了收购船只的计划，该公司还在考虑响应政府的“印度制造”倡议，在国内建造船只。

安全性与灵活性之间的权衡

Ritolia 表示，运费自11月起已开始回落，但仍高于战前水平。他指出，如果费率进一步下降，长期租赁的成本优势可能会收窄，从而使现货市场预订更具吸引力，特别是对于原油采购需求频繁变化的炼油商而言。

Chelladurai 也提醒道，当船只利用率不足时，长期租赁的成本可能会很高，因为即使船只闲置，炼油商也必须继续支付租金。

他主张不要完全依赖某一种安排，而是倾向于将自有船只、期租运力和现货市场预订相结合。

Ritolia 也预计炼油商将采取混合策略，而不是全面转向自有船队。

然而，尽管多样化的航运安排有助于炼油商管理运输风险，但要加强印度的原油供应链，还需要采取更广泛的措施。

CEEW 提出的旨在加强印度原油供应链的建议包括：将战略储备法定化，通过长期合同和入股上游项目来确保更多供应，以及升级炼油厂以处理更多种类的原油。

Mallya 表示，该智库还建议实现运输燃料的多样化，以减少对进口的依赖。