印度卢比的复苏面临油价和资本外流的考验

印度储备银行抑制美元需求后，该国货币出现反弹

向石油公司供应美元会消耗国库，但这可能意味着印度储备银行（RBI）只需在现货市场卖出更少的美元来支撑卢比。 图片来源：路透社

【班加罗尔】印度央行通过引导国有石油公司的美元采购以及收紧外汇交易规则，对备受打击的卢比发起了新一轮的捍卫行动。

然而，分析师表示，由于居高不下的原油价格和资本外流使该货币持续承压，这些措施只能提供暂时的缓解。

花旗银行 (Citi) 分析师预计，这些措施将引发卢比的“膝跳反射式”升值，随后进入盘整。但他们补充说，虽然该一揽子计划提高了近期做空该货币的成本，但对于缓解印度面临的潜在国际收支压力几乎没有作用。

此前，印度储备银行（RBI）上周加息25个基点至5.5%，并将其立场从“中性”转为“校准收紧”。

周二（10月13日），卢比兑美元汇率从10月9日收盘时接近历史低点的96.73反弹至95.2左右。未来几周的表现将显示印度央行的努力是否能带来持久的稳定。

引导美元需求以提供即时缓解

印度央行为印度石油公司 (IOC)、巴拉特石油公司 (BPCL) 和印度斯坦石油公司 (HPCL) 设立的专用美元窗口，是该一揽子计划中最重要的措施之一，因为它能大幅减少这些公司在公开市场上的美元采购量。

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新德里 Eforexindia 的资金顾问 Srijit Dutta 表示，这些公司合计占印度原油进口总额的约56%。该窗口可满足它们每日3亿至3.5亿美元的美元需求。

Emkay Research 的分析师 Avinash Singh 估计，该安排可以使每月110亿至120亿美元的美元需求从现货市场分流出去。

该窗口将石油公司的美元需求移出市场，但印度仍需为其进口原油付款。印度央行将从其外汇储备中供应这些美元。

Singh 警告说，这可能会在一段时间内掩盖印度国际收支面临的压力。如果在外部条件改善前关闭该窗口，压力可能会重新涌入市场。

然而，他表示，这其中存在一种权衡。向石油公司供应美元会消耗国库，但这可能意味着印度央行只需在现货市场卖出更少的美元来支撑卢比。

对各行业的影响

Dutta 表示，印度石油公司 (IOC)、巴拉特石油公司 (BPCL) 和印度斯坦石油公司 (HPCL) 是专用美元窗口最明确的直接受益者。该机制使它们能够获得美元，而无需在公开市场上争夺相同的供应。

另一方面，由于新规使货币对冲变得更加昂贵，进口商可能面临更高的成本。Kshitij Consultancy Services 的首席货币策略师 Vikram Murarka 表示：“对冲成本的增加对进口商的影响最大，使他们的对冲成本更高。”

分析师警告称，更高的成本和更严格的文件要求可能会促使一些进口商缩短其对冲期限，或将交易转移至离岸无本金交割远期外汇市场。另一些进口商则可能推迟对冲，并在付款到期时在现货市场购买美元。

这些转变可能使真正的套期保值者更难进行货币保护，并影响市场流动性。

卢比压力：全球因素大于本土因素

Murarka 表示，高昂的原油价格和外国投资者从印度股市撤资，是重创卢比的主要因素，他还补充说，美元走强也加剧了压力。他说，印度央行可以减缓跌势，但扭转颓势需要这些压力的缓解。

Murarka 认为，布伦特原油价格跌破每桶94美元是卢比趋势持续逆转的一个关键条件。他说，这可能取决于美伊之间持久的休战，而他认为这在目前不太可能实现。

Dutta 预计，近期卢比兑美元汇率将在95至96的区间内波动，如果外部压力持续，未来几周可能会滑向96至97的区间。

他指出需要监控的指标包括：油价、美国通胀、印度通胀数据、远期保费以及国内流动性。

相比区域同类货币，卢比更显脆弱

该比较显示，卢比是2026年亚洲表现最差的货币之一，但同时也表明，区域内各货币对全球形势的反应并不一致。

在所追踪的六种亚洲货币中，卢比兑美元的跌幅最大，其次是印尼盾、泰铢和比索。

林吉特的表现相对较好，而新加坡元则有所升值，这凸显了区域货币表现的分化。

尽管如此，花旗银行分析师更看好卢比和印尼盾，而非比索，理由是他们认为印度央行（RBI）和印度尼西亚银行（Bank Indonesia）有意愿支持货币稳定。

捍卫卢比的代价

法国兴业银行 (Societe Generale) 的分析师 Galvin Chia 警告称，以往政策冲击的影响通常在两到三周后减弱，因此未来几周卢比的表现将是判断最新干预措施是否产生持久影响的重要指标。

他警告说，如果油价、投资组合外流和美国国债收益率的趋势不逆转，央行可能需要进一步收紧政策或采取其他措施来支持该货币。

目前，印度央行为卢比赢得了一些喘息空间。未来几周将揭示，央行是否能够在不必升级应对措施的情况下维持更大的稳定，或者捍卫卢比是否会成为一项代价越来越高的行动。

三井住友银行 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 亚洲宏观策略主管 Jeff Ng 认为，受印度央行近期措施影响，卢比兑美元汇率在11月中旬前将保持在96以下。如果地缘政治紧张局势和对全球财政可持续性的担忧有所缓解，该水平可能会维持到年底。

如果这些担忧持续存在，该行早前预测的12月底96.40和2027年3月底96.80的汇率仍有可能实现。

印度央行采取更多行动的可能性，也可能让交易员在大量做空卢比之前有所顾忌。Ng 表示，他预计这将抑制“过度的美元/印度卢比多头头寸”，即做多美元的押注。