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KKR创始人加入投资者财团，收购Peter Lim旗下巴伦西亚俱乐部42%股份；俱乐部估值达14亿美元

新加坡亿万富翁的Meriton Holdings仍是这支西班牙球队的控股股东

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Oct 23, 2026 · 08:42 PM
    • 巴伦西亚主席Kiat Lim表示：“对巴伦西亚感兴趣的各方源源不断。”
    • 巴伦西亚主席Kiat Lim表示：“对巴伦西亚感兴趣的各方源源不断。” 图片来源：巴伦西亚足球俱乐部

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】由美国投资者组成的财团Pitchwise Holdings已从控股股东Meriton Holdings手中收购了西班牙足球俱乐部巴伦西亚42%的股份，此项交易对该俱乐部的企业估值为12.5亿欧元（14亿美元）。

    巴伦西亚在周五（10月23日）的一份声明中表示，该交易包括Pitchwise Holdings注入的1亿欧元资本，这笔资金将立即可用于对俱乐部的直接投资。 这项交易使新加坡亿万富翁Peter Lim的私人投资公司Meriton能保持其控股权，同时引入了包括KKR联合创始人George Roberts和Henry Kravis的家族办公室以及Penner Sports Group在内的知名机构支持者。

    该合伙业务旨在引导俱乐部度过一个关键的基础设施转型期，为西班牙联合主办2030年国际足联世界杯（Fifa World Cup）前迁入可容纳7万人的新梅斯塔利亚球场（Nou Mestalla stadium）做准备。

    身为Peter Lim之子的巴伦西亚主席Kiat Lim表示：“对巴伦西亚感兴趣的各方源源不断；Pitchwise团队是我唯一热衷于寻求的合伙业务。”

    据西班牙媒体《阿斯报》（AS）报道，Peter Lim于2014年通过Meriton以1亿欧元的价格收购了巴伦西亚70.4%的股份。到2024年底，该持股比例已增至91.5%。

    西班牙广播电台Cadena Cope在2025年2月报道称，老Lim（Peter Lim）在与巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）主席Nasser Al-Khelaifi的交谈中承认，巴伦西亚正在出售，其控股股份的要价为4亿欧元。

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    Meriton将继续是这家西甲（La Liga）俱乐部的控股股东。Kiat Lim将继续担任主席一职。

    此次股权出售和投资正值巴伦西亚在西班牙顶级联赛西甲联赛（La Liga）中陷入困境之际。该俱乐部曾赢得六次西甲冠军和七座欧洲主要奖杯（包括欧洲联盟杯和欧洲优胜者杯），目前排名倒数第二，位列第19位，面临降入次级联赛的风险。

    Pitchwise由体育高管Ann Rodriguez和Corey Woolfolk领导，他们将与Kiat Lim一起组成一个新的所有权团队来监督运营。

    小Lim（Kiat Lim）表示：“有了Ann、Corey、George和Pitchwise Holdings，我相信我们正在进入一个新时代，能够为巴伦西亚成就伟业。”

    12.5亿欧元的企业估值涵盖了俱乐部所有资产，包括男子和女子足球队、目前可容纳4.9万人的梅斯塔利亚球场（Mestalla），以及新梅斯塔利亚球场（Nou Mestalla）的开发项目。

    Pitchwise财团

    新加入的Pitchwise财团建立在私人家族办公室和机构资本的基础之上，专为“耐心、价值驱动的体育产业所有权”而量身打造。

    运营将由Rodriguez和Woolfolk负责。Rodriguez是一位拥有“超过25年经验”的高管，曾服务于亚特兰大联（Atlanta United）、美国女子职业篮球联赛（WNBA）和洛杉矶28奥组委（LA28 Olympic committee）等主要品牌；而Woolfolk则将“在美国长达十年的职业足球生涯”与“生物技术和风险投资背景”相结合。

    他们背后有强大的美国资本支持。KKR的Roberts表示，Pitchwise的投资者将这次合伙业务视为“欧洲足球界最激动人心的机遇”。

    该财团还包括Penner Sports Group，这是一家由Greg和Carrie Penner于2022年创立、总部位于丹佛的控股公司。其投资组合包括美国国家橄榄球联盟（NFL）的丹佛野马队（Denver Broncos），以及美国职业棒球大联盟（Major League Baseball）的科罗拉多洛矶队（Colorado Rockies）的少数股权。

    这笔1亿欧元的即时新增资本，正值俱乐部迎来其“百年历史上最重要的里程碑：迁往新梅斯塔利亚球场”。

    新球场的官方预算为3.22亿欧元，预计将于2027年夏季完工。

    Rodriguez和Woolfolk承认，这家俱乐部拥有“辉煌的历史”和“热情的球迷基础”，但需要一个“明确的投资策略和重点”，才能在现代足球的竞争格局中前行。

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