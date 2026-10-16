中东战事影响新加坡9月份的船用燃料销售

尽管有更多船只抵达新加坡

当北亚港口舟山的价格更具竞争力时，新加坡可能面临需求转移至中国港口的风险。 照片：《商业时报》资料图

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【新加坡】尽管有更多船只抵达，但作为全球最大的船用燃料补给中心，新加坡9月份的船用燃料销量有所下降，因为中东战事正从价格和实物供应两方面影响新加坡。

新加坡9月份的船用燃料销量超过470万公吨，分别比2025年9月和2026年8月的销量低1%。

新加坡海事及港务管理局于周三（10月14日）发布的数据显示，自4月至8月，船用燃料销量一直在增长。4月是战争导致全球石油供应紧张问题开始显现的第一个月。