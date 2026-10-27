MPACT、新加坡置地跻身全球房地产ESG基准顶级行列；香港置地排名下滑

GRESB年度报告评估各实体对其投资组合中楼宇的管理表现

怡丰城是丰树泛亚商业信托投资组合中的一项核心资产，该信托目前在GRESB报告中位列全球行业领导者。 图片来源：商业时报资料照片

[新加坡] 丰树泛亚商业信托 (Mapletree Pan Asia Commercial Trust, MPACT ) 与新加坡置地 (Singapore Land, Singapore Land ) 在2026年版的备受关注的房地产ESG基准评估中首次位列榜首，而香港置地 (Hongkong Land, Hongkong Land ) 的排名则有所下滑。

在周二（10月27日）发布的全球房地产可持续性基准 (Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB) 最新年度报告中，丰树泛亚商业信托和新加坡置地在持续性投资基准评估中被评为上市实体中的全球行业领导者。

持续性投资基准是GRESB用于评估房地产公司的两大基准之一。该基准用于比较房地产公司和房地产投资信托 (Real Estate Investment Trusts, Reits) 对其已投入运营的楼宇投资组合的管理表现。

GRESB使用的另一项基准是开发基准，该基准为评估持有未完工建筑和重大翻新项目的投资组合质量设定了标准。

房地产开发商香港置地在过去三年蝉联开发基准的全球行业领导者称号后，今年不再位列其中，但它在持续性投资基准评估中保住了其地位。

凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, CICT ) 在2025年跌出持续性投资基准的全球行业领导者行列后，于2026年重新夺得该殊荣。它上一次获此荣誉是在2024年。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

联实全球商业房地产投资信托 ( Lendlease Global Commercial Reit ) 也在其上次被评为全球行业领导者的三年后，重获此地位。

除香港置地外，凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust, Clas ) 和星狮物流商业信托 (Frasers Logistics and Commercial Trust, FLCT ) 是另外两家自2025年以来在持续性投资基准下保持其全球行业领导者排名的新加坡上市房地产公司。

GRESB每年根据这两项基准对实体进行排名，超过170家机构和金融投资者使用其评估结果来为决策提供信息，包括与可持续发展挂钩贷款相关的利率节省。

凯德投资 (CapitaLand Investment, CLI ) 在早前的一份声明中表示，其上市和私募基金在今年的评估中取得了优异的成绩。

凯德综合商业信托、凯德中国信托 ( CapitaLand China Trust ) 和凯德印度信托 ( CapitaLand India Trust ) 均保持了其五星评级。

凯德雅诗阁信托从四星评级晋升为五星评级。在过去几年中，它因在酒店类别中得分最高而获评为全球行业领导者。

凯德投资、凯德腾飞房产投资信托 ( CapitaLand Ascendas Reit ) 和凯德马来西亚信托 (CapitaLand Malaysia Trust) 获得了四星评级。

凯德投资在一份声明中表示，其可持续发展表现继续支持其融资策略。截至6月底，凯德投资及其上市基金已获得33亿新元的可持续融资，其中包括29亿新元与其GRESB表现指标挂钩的可持续发展挂钩贷款。

凯德投资首席可持续发展与可持续投资官 Andrew Jasudasen 表示，公司将继续专注于通过可持续增长、卓越运营和严谨的资本管理，为投资者和利益相关者提供具有韧性的长期回报并保障其价值。

星狮地产 (Frasers Property, Frasers Property ) 在一份声明中表示，其六家实体获得认可，反映了集团持续的优异可持续发展表现，以及在其多元化投资组合中不断深化对ESG因素的整合。

除星狮物流商业信托外，另外五家实体分别是星狮地产新加坡 (Frasers Property Singapore)、辉盛国际信托 (Frasers Hospitality Trust)、星狮地产工业（澳大利亚）(Frasers Property Industrial (Australia))、星狮地产越南 (Frasers Property Vietnam) 和星狮地产中国 (Frasers Property China)。

声明补充说，公司将继续其可持续发展之旅；计划在2026财年扩大其可再生能源产能，并在集团的投资组合中实施节能措施。

由于GRESB是房地产行业的关键基准，星狮地产将其GRESB表现纳入部分可持续融资安排中，从而加强了投资组合的可持续发展表现与融资成果之间的联系。

星狮地产集团首席战略与可持续发展官 Zheng Wanshi 表示，在不断变化的全球形势下，将ESG考量融入业务决策能够保护并提升公司的长期价值。