「熊猫很可爱，但美国需要的是稀土磁铁」：特朗普与习近平的会晤至今令分析师意犹未尽

两位总统在四个月内第二次会晤，其友好融洽的气氛足以载入史册

9月24日，在白宫举行欢迎仪式后，特朗普在其访问的第二天招待了习近平，并谈到他们“真正伟大的友谊”。 图片来源：路透社

[费城] 在中国国家主席习近平十多年来的首次国事访问期间，尖锐的中美紧张关系被巧妙地掩盖在视线之外。

两位总统在四个月内第二次会晤，其友好融洽的气氛足以载入史册。或者，至少对于捕捉到他们之间一些不经意瞬间的镜头来说是如此，尽管美国主要电视网络拒绝直播此次行程的任何内容。

Donald Trump总统在9月24日招待习近平时谈到了他们“真正伟大的友谊”。这是此次访问的第二天，访问始于白宫的欢迎仪式。访问期间，双方闭门会谈不足两小时，并以一场盛大的国宴告终。

习近平对特朗普的热情给予了非同寻常的回应，他在讲话中指出，两位领导人“建立了个人情谊”。

这位在公众面前鲜少流露情感的中国领导人，在特朗普带他参观白宫时被拍到开怀大笑。当时特朗普向他展示了一张自动签名笔的照片，这张照片取代了前总统Joe Biden的肖像。这幅画作嘲讽了特朗普的论点，即在Biden任期末期，是总统助手而非Biden本人在做关键决策。

然而，美国观察家们大多未能在这场奢华的场面中看到任何幽默感。

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在访问即将结束之际，仍未有任何旨在稳定这两个全球最大经济体及地缘政治对手之间脆弱关系的重大公告发布，这让驻美分析师们感到毫不含糊的失望。

“到目前为止，全是场面，没有实质内容，”中美经济关系领域的著名分析师Stephen Roach告诉《海峡时报》。

“为期两个月的贸易延期短得令人失望，”Roach在评论两位领导人于2025年10月在韩国釜山会晤时达成的关税和贸易休战协议续期时表示。

该协议原定于11月10日到期，现已延长至2027年1月10日，这是迄今为止此次访问唯一具体的成果。财政部长Scott Bessent表示，延期旨在为谈判代表争取时间，以达成更广泛的经济协议。

对于中方而言，成果也好不到哪里去。Roach说。他曾在Morgan Stanley工作近三十年，担任过公司首席经济学家，后又担任Morgan Stanley亚洲区驻香港主席。

“（这次访问）在一定程度上是一个更明确地阐述台湾问题红线的机会，”他在谈到习近平正在进行的访问时说。

访问期间，习近平敦促美国“坚持反对‘台独’的正确立场”。没有迹象表明特朗普会偏离美国长期以来“不支持台湾独立”的立场。

然而，美国政府通过推迟向台湾出售一批武器，安抚了北京方面的担忧。台湾是一个自治岛屿，中国视其为待统一的分裂省份，必要时不惜使用武力。

重“外交娱乐”而轻实质内容

曾在奥巴马政府担任助理国务卿的Daniel Russel将此次峰会称为“外交娱乐” (diplotainment)。

“这令人失望，”他告诉《海峡时报》。“我们或许可以庆幸他们表明了希望防止双边关系跌落悬崖。但两位总统在友好互动的同时，两国仍在贸易、科技、台湾、国防、稀土和产业政策方面陷入激烈竞争。”

他补充道：“让我困扰的是场面与实质内容之间的失衡：戏剧化的盛大场面，但实质性会谈只有大约90分钟。”

“我一直称之为‘外交娱乐’。”

“熊猫很可爱，但美国需要的是稀土磁铁。”

习近平宣布两只大熊猫——雄性的Ping Ping和雌性的Fu Shuang——“将在几天内”抵达亚特兰大动物园，这成为了一些新闻的头条。

这并非一个全新的消息，但仍然受到欢迎。自2024年中国因早前协议到期召回四只大熊猫后，该动物园就再也没有大熊猫了。

“粉饰实际问题是危险的，”现为亚洲协会政策研究所杰出研究员的Russel说。“对话是有用的；但假装根本性冲突已经解决则不然。”

他列举了存在的差距，包括怀疑中国是否会兑现购买美国农产品的承诺，以及是否会放宽对美国制造业产业群所需的稀土和关键矿产的出口限制。

同样，外界也怀疑中美关于人工智能安全的对话能否取得实质性意义，因为双方都不希望在发展自身实力时受到束缚。而且，到目前为止，没有迹象表明中国会减少购买伊朗石油或停止其被指控的对伊朗战争努力的支持——这些是特朗普试图结束战争的核心问题。

“在贸易方面，真正的考验是关税削减、农产品采购和波音订单是否会真正发生，”Russel说。

“在稀土方面，要看发货量是否增加。在台湾问题上，要关注被推迟的军售案会如何发展。在伊朗问题上，习近平加入美国极限施压行动的可能性为零。”

他补充道：“而在人工智能领域，技术正在飞速发展，而两国政府却花了六个月时间才刚刚开始对话。”

“盛大的场面和礼宾程序不等于进步，峰会公告也并不能很好地预示后续的执行情况。”

“观感确实重要”

驻上海的中国问题专家Han Lin认为，熊猫是解决棘手问题的软性途径。

“在所有注意力都集中在硬性的安全、技术和贸易问题上时，中国为熊猫外交留出空间是一项聪明的策略，”华盛顿战略咨询公司The Asia Group的中国区董事总经理Lin说。

“对北京而言，传递的信息是友谊，而无需做出重大的政策让步。对华盛顿而言，这是一个提醒：即便在激烈竞争中，仍然存在可见的、人与人之间交流的空间。”

Lin指出，当目标是稳定一个承压的关系时，观感确实很重要。

“粉饰棘手问题不是重点；建立足够的护栏来管理它们才是，”他说。

他说，尽管贸易、科技、稀土和伊朗问题上的结构性分歧依然存在，但如果能确认特朗普和习近平将在11月的亚太经合组织（APEC）会议和12月的二十国集团（G20）峰会上再次会晤，那么这次峰会就是值得的。

“我们还有机会窗口来达成更周全的成果，”他告诉《海峡时报》。

来自参议员的强烈批评

对此次访问的一些最尖锐的批评来自美国两党参议员。

参议院军事委员会主席、共和党人Roger Wicker反对习近平的访问，称中国正在寻求地区主导地位，并监督针对美国的军事建设。

“民主党参议员的批评不足为奇，但共和党人的批评则提醒我们，在对华政策上，特朗普与他自己的政府以及国会之间存在多大的分歧，”Lin说。

“特朗普实际上就像那个堵住堤坝的荷兰小男孩，试图阻止国会如雪崩般涌来的反华措施。北京知道这一点。善待特朗普总比应对他鹰派的政府和国会要好，”他指出。

Lin说，北京也有声音认为，鉴于11月3日美国国会选举临近，习近平本应避免此次访问。

“风险实在太高，包括可能让中国成为中期选举的靶子，”他补充道。

但Lin表示，由于特朗普已于2026年早些时候访问过中国，出于对等原则，习近平的出席几乎是不可避免的。

不断变化的地缘政治动态也在起作用。在访问华盛顿之前，习近平出席了两个主要的非西方、“全球南方”外交集会：在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行的上海合作组织峰会，以及在新德里举行的金砖国家峰会。

Lin说，习近平的这些行程传递了一个微妙的信息。

“华盛顿仍然重要，但它已不再是中国外交的重心，”他解释道。Lin说，习近平的这些行程传递了一个微妙的信息。

“华盛顿仍然重要，但它已不再是中国外交的重心，”他解释道。 《海峡时报》