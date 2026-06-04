从船舶到晶片，新美经济走廊迎向新篇章

随着人工智能与科技吸引投资流向亚细安，新加坡正协助美国企业为区域增长提供融资和管理。

对于在亚洲扩展业务的美国数码基础设施企业而言，新加坡正成为一个可靠的融资基地。 图片：路透社

对于在亚洲扩展业务的美国数码基础设施企业而言，新加坡正成为一个可靠的融资基地。 图片：路透社

数十年来，新美经济走廊的描述相当简单——货物流通、企业投资、工厂发展，而新加坡则为美国企业进入亚细安提供了一条稳定的路径。

如今，这个故事的内涵正在扩展。

今年是新加坡与美国建交60周年。新篇章的重点将不再是“途经”新加坡的商品，而更多地取决于“源自”新加坡的规划、融资和管理活动。

原因之一，在于世界正走向多极化和多边结盟的格局。

简而言之，资本、技术和供应链不再围绕少数几个固定枢纽进行组织。

企业正根据不同需求选择不同市场——一个用于生产，一个用于融资，一个用于数据处理，另一些则面向客户。

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这使得区域增长前景更为广阔，但也变得更加复杂。

对于着眼于亚细安的美国公司而言，挑战不再仅仅是扩张到哪里，而是如何为增长融资、管理风险，以及在运作方式各异的市场间协调决策。

正是在这一点上，新美经济走廊展现出新的重要性。

美国企业正越来越多地将新加坡不仅用作进入亚细安的门户，也将其作为管理整个区域融资、流动性、合同和风险的枢纽。

2025年，美国仍然是新加坡最大的外来直接投资来源国，投资额超过350亿新元。

但更宏大的叙事不仅在于资金流的规模，更在于这些资本被用来支持什么领域。

区域的下一波投资浪潮正由一些建设成本高昂且难以协调的行业所拉动，包括：数据中心、云网络、人工智能部署、半导体、精密工程和先进制造业。

这些业务需要的不仅仅是市场准入。它们还需要长期资本、清晰的监管环境、可靠的数码基础设施、知识产权保护，以及在截然不同的市场中运营的能力。

这也是今年五月早些时候在宿务举行的亚细安峰会之所以重要的原因。

各国领导人再次将区域互联互通、深化经济一体化、数码转型、海事合作以及应对新兴威胁的韧性列为优先议程。

传递的信息很明确：亚细安的增长故事与该区域保持互联、开放和韧性的能力日益紧密地联系在一起。

亚细安提供了规模，但运营环境并不统一。各市场的法规、外汇风险、税收规则、合同执行和融资需求都各不相同。

对于美国跨国公司而言，这意味着区域扩张需要一个能够统筹资本、管理风险并保持决策一致性的基地。

资本、技术和供应链不再围绕少数几个固定中心进行组织。

企业正在从更多市场采购，以不同货币融资，在多个地点生产，并向更广泛的经济体销售产品。

随着新加坡准备在2027年接任亚细安轮值主席国，其在促进区域协调方面的作用可能会变得更加突出。

对于像Standard Chartered这样的机构而言，机遇在于支持该议程的商业层面——帮助资本跨境流动，为区域扩张提供融资，并为企业提供管理整个亚细安地区财资、融资和风险的工具。

数码基础设施的发展说明了这一点的重要性。

新加坡目前拥有超过70个云、企业和托管数据中心，总容量超过1.4吉瓦。

预计到2030年，亚细安的数码经济规模将达到1万亿美元，因此对安全、资金充足且治理良好的数码基础设施的需求只会与日俱增。

对美国公司来说，这不再仅仅是向亚细安销售技术。

现在的重点是构建金融和运营架构，以支持人工智能的应用、云迁移、数据治理和产业数码化。

这些都是大型的长期投资，需要本地货币市场、结构化融资和深厚的投资者基础。Equinix便是一个例子。这家总部位于美国的数据中心公司在进行亚洲扩张的同时，利用新加坡建立了本地货币融资渠道。

该公司于2025年发行的首两笔新元债券募集了超过10亿新元，由Standard Chartered担任全球协调人和主承销商。

第一笔是价值5亿新元的五年期高级无抵押债券，第二笔是价值6.5亿新元的七年期新元债券，定价为2.9%。

这背后更广泛的意义很简单：对于在亚洲扩展业务的美国数码基础设施企业而言，新加坡正成为一个可靠的融资基地。

同样的逻辑也适用于先进制造业。

随着供应链重塑，新加坡持续吸引着高端电子、半导体和精密工程领域的美国公司。

这些行业需要稳定的法规、熟练的人才、可靠的基础设施以及进入区域需求的渠道。它们同样需要能够支持长投资周期的融资。

这就是为什么新美经济走廊的下一阶段将不再是单向流动，而更多地关乎循环互动。

美国资本将继续以新加坡为平台进入亚细安；而总部位于新加坡的公司也将继续通过收购、合伙业务和内生增长的方式向美国扩张。

区域性公司也将继续利用美元市场，同时通过新加坡更协调地管理决策和融资。

与此同时，代币化和数码市场基础设施正在逐步重塑资本的发行、分配和管理方式。

这对企业的启示是实际的——审视财资结构，实现融资渠道多元化，超越传统的银行贷款，并将资本投向亚细安增长动力所在的行业。

新美经济走廊建立在贸易之上。其未来将由晶片、数据以及在整个亚细安地区扩展这两者规模所需的资本所塑造。

作者是Standard Chartered新加坡及亚细安区域全球子公司业务部主管兼董事总经理