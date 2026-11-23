新加坡金融管理局人民币融资便利将被加强并重组为两个部分

新加坡金融管理局和中国人民银行正在探讨连接快速支付系统，以支持小额支付转账。 图片：MDDI

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[新加坡] 新加坡与中国将扩大企业的人民币融资，包括与其他国家的贸易，以此作为加强人民币合作与金融互联互通新举措的一部分。

这些措施是在周一（11月23日）于新加坡举行的第22届中国新加坡双边合作联合委员会 (JCBC) 会议上公布的。

为了更好地满足区域内日益增长的人民币融资需求，新加坡金融管理局 (金管局) 与中国人民银行 (央行) 将加强金管局人民币融资便利。该便利由金管局与央行之间的双边本币互换协议提供支持。

现有的融资便利将被重组为两个部分：一是人民币企业融资便利，用于支持企业的人民币贸易和融资活动；二是人民币流动性便利。

金管局表示：“符合条件的金融机构将能利用人民币企业融资便利，为更广泛的合格活动提供融资，包括与第三国的贸易融资、营运资金和资本支出，并提供多种期限选择。”

该便利也可用于合格活动的集团内部融资。

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与此同时，人民币流动性便利将“继续为新加坡符合条件的金融机构提供人民币备用资金”，以支持新加坡离岸人民币市场的金融稳定。

金管局表示：“金管局还将扩大这两项便利的合格抵押品范围。除了新元现金，这两项便利也将接受新加坡政府债券和金管局票据作为抵押品。”

此外，金管局和中国人民银行正在探讨接受中国政府债券作为这两项便利的合格抵押品。

周一的会议由新加坡副总理 Gan Kim Yong 和中国国务院副总理 Ding Xuexiang 共同主持。

深化合作

新加坡和中国将在三个领域深化合作：支付互联互通、资本市场互联互通，以及监管交流与监督合作。

金管局和中国人民银行正在探讨连接快速支付系统，以支持小额支付转账，从而补充两国市场之间日益增多的本币支付和结算渠道。

在资本市场互联互通方面，金管局和中国证券监督管理委员会 (中国证监会) 将“根据企业自身的发展需求，支持它们进入彼此的市场进行上市和融资”。

两家机构将通过新加坡交易所 (新交所)、上海证券交易所和深圳证券交易所之间的合作，支持开发新指数和增加新的交易所交易基金产品。

金管局和中国证监会还将扩大证券和期货监管交流与务实合作，包括推进两个组织之间的人员交流安排。

此外，金管局与中国国家金融监督管理总局 (NFRA) 同意“通过定期交流和培训项目，深化银行和保险领域的监管合作”。

“加强直接机构联系”

金管局指出，双方的金融机构正在“加强直接机构联系，并促进在彼此市场的参与”。

例如，作为新加坡第二家人民币清算行的 星展银行 (DBS) ，已经启动清算服务，以促进人民币在该区域经济和投资活动中的使用。

与此同时，中国银行 (BOC) 新加坡分行被纳入金管局一级交易商，将“加强其在新加坡政府债券市场中的作用”。

根据2025年12月宣布的场外债券市场安排，中国银行和星展银行已开始为客户在新加坡提供部分在岸人民币债券的交易和托管服务。

该安排允许新加坡的指定银行为机构投资者提供进入中国银行间债券市场购买部分固定收益产品的渠道。

在投资产品方面，新交所和中国外汇交易中心 (CFETS) 将合作，推动熊猫债券在新加坡上市。

中国工商银行新加坡分行和CGS国际证券也于10月在新交所推出了CGS-ICBC-CFETS“一带一路”债券指数ETF。

新加坡国家发展部长兼金管局副主席 Chee Hong Tat 表示：“新加坡和中国在加强合作与市场互联互通方面取得了切实进展。”

他补充说：“今年的措施在这一进展的基础上，通过探索新的合作领域，以及加强我们金融机构之间更强的商业合伙业务，进一步发展。这些努力将共同促进日益增长的资金流动，并支持我们两个市场之间的贸易和投资联系。”