新加坡燃料分销商Global Group斥资1000万美元在东帝汶建储油站 加大投资力度

Global Group旗下子公司计划在新加坡上市

该储油站预计在10个月内完工，将包括两个浮顶储罐，可储存350万公升柴油和250万公升汽油。 效果图：GLOBAL GROUP

[帝力] 新加坡油气公司Global Group于周日（7月12日）开始在东帝汶建设其首个燃料储存站。该公司表示，其在东帝汶占据了近三分之二的陆上燃料市场。

该设施预计在10个月内完工，将包括两个浮顶储罐，可储存350万公升柴油和250万公升汽油。该集团计划在2030年进一步扩大其储存容量。

这个耗资1000万美元的储罐区坐落于利基萨（Liquica），占地两公顷，大约相当于三个足球场的大小。利基萨是这个半岛国家北部海岸的一个市镇。

储存在那里的燃料将用于供应集团在全国的零售和批发业务。该集团目前在全国拥有并经营九个加油站，并为大型建筑项目和停靠该国港口的海军舰艇供应燃料。

董事Julian Chiang在接受《商业时报》采访时表示，建立自己的储油站能为集团的东帝汶子公司提供更强的运营实力，并更好地控制其燃料库存。

Global Group董事Julian Chiang（中）在奠基仪式上与利益相关者交谈。 照片：GLOBAL GROUP

看好增长前景

他表示：“我们正处在一个国家准备迎来大幅增长的阶段。”他列举的原因包括这个年轻的国家最近加入了亚细安、政府打算在2029年担任该区域集团的主席国、其国家的各项发展计划以及日益增长的投资者兴趣。

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Chiang指出，该集团在东帝汶的业务每年都实现至少8%至10%的稳定营收增长，其批发部门的月销量已从2014年的约30万公升增至2024年的超过350万公升。

Global Group由三兄弟创办，于2012年首次进入东帝汶市场，最初作为重型设备供应商以试探市场，随后涉足燃料供应，专注于由外国国有企业开发的私人项目。如今，该公司拥有全国最大规模的车队，约有50辆运油车。

Global Group目前拥有全国最大规模的车队，约有50辆运油车，其中一些停放在该国首都帝力的车场。 照片：GOH RUOXUE, BT

Chiang说，这家燃料分销商已计划于2030年在该地块的剩余部分启动第二阶段建设，那里“可以轻松地”再容纳两个储罐。

他继续说道：“我们非常有信心会需要额外的容量，因为我们看到投资者活动急剧增加。”他指出，商务访问和实况调查团的数量正在增长。“只要这种情况持续，就有可能出现新兴产业和新企业，而这些都需要我们提供额外的容量。”

Chiang表示，建立自己的储存设施也将有助于节约成本，并减少对第三方储存站的依赖。

在过去的六年里，该集团的东帝汶业务一直使用印度尼西亚国有能源巨头Pertamina的子公司运营的储油站，以进行每月的燃料进口。

Chiang说，从集团在新加坡的母公司业务进口燃料的吞吐费每年约为180万美元，这侵蚀了其约5000万至6000万美元的年营业额。

他指出，集团东帝汶业务的利润约为200万至300万美元。

此外，根据政府要求在2018年委托制定的一项环境管理计划，Pertamina的储油站计划停运，并预计将迁至利基萨的一个新地点。

如今，该设施坐落于帝力一个人口稠密的开发区，周围有居民区、咖啡馆和外交使团，包括美国和马来西亚大使馆。

Global Group的储油站一旦建成，将成为东帝汶的第三个此类设施。Pertamina的储油站自1980年代开始运营，总储存容量为530万公升；第二个储罐区由东帝汶能源公司ETO运营，容量为920万公升。

Chiang补充说，新储油站将加强东帝汶的能源安全，并指出将有15万公升的燃料保留给政府随时取用。

虽然这个依赖石油、资源丰富的国家仍有海上石油潜力，但其陆上国库已基本耗尽，生产也已停止——剩余的财富储存在该国的石油基金中，截至5月31日，该基金规模约为187.5亿美元。

国际货币基金组织在2025年9月的一份报告中警告说，持续从该基金中取款以弥补财政赤字，将导致其在2030年代末完全耗尽。

上市计划

Chiang表示，该集团在东帝汶供应燃料的主要项目包括帝巴湾港（Tibar Bay Port），这是一个于2022年投入运营的新国际集装箱海港，也是该国首个公共—私人伙伴关系项目；此外，还有一个由多边金融机构亚洲开发银行支持的高速公路项目。

帝巴湾港是该国于2022年投入运营的新国际集装箱海港，也是该国首个公共—私人伙伴关系项目。 照片：GOH RUOXUE, BT

大约两年前，这位董事曾为集团的东帝汶子公司寻求在新加坡交易所的凯利板上市，但未能成功，因为该国被认为“风险太高”。

Chiang希望，随着集团项目的奠基以及新加坡总理Lawrence Wong的近期到访，情况会有所改变。

总理Lawrence Wong于7月2日至3日访问帝力，这是他对这个年轻国家的首次访问，也标志着新加坡政府首脑首次到访该国。

访问期间，总理指出，新加坡是东帝汶最大的投资国之一，企业正在各行各业探索机会。他补充说，新加坡公司可以把握当地的新兴机遇，本地商业协会也可以考虑组织海外考察团。

当被问及为何决心上市时，57岁的Chiang回答说：“我们在寻求传承。我们希望在我们退休后，这项业务能继续下去。”

他补充说，将公司置于监管审查和严格的公司治理之下，可以限制内部腐败的可能性。他引用了“富不过三代”的魔咒——即第一代创造的财富据说会被第三代挥霍殆尽的现象。

Chiang告诉《商业时报》，如果新加坡上市的目标仍然无法实现，他打算转向香港。

他说：“Global Group自2012年以来一直在东帝汶运营。我们没有从这个国家拿走一分钱——我们赚到的所有商业利润都已重新投回这个国家，我们也将继续在此再投资。”

除了在东帝汶的业务，这家在新加坡成立的多元化家族企业在马来西亚、印度尼西亚、缅甸、柬埔寨和中国的能源、物流和基础设施领域也占有一席之地。