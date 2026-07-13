新加坡、香港IPO市场回暖预计将持续至2026年下半年，但风险犹存
随着上市活动步伐加快，这两座城市正巩固其作为亚洲主要融资中心的角色
- 新交所在2026年上半年录得五宗IPO，共筹集约11亿新元，与2025年和2024年同期仅有一宗上市相比，增幅显著。 照片：商业时报资料
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【新加坡】随着监管改革和市场流动性的改善持续推动上市活动的强劲复苏，新加坡和香港的首次公开募股（IPO）市场复苏预计将延续至2026年下半年。
新加坡IPO市场已走出长期低迷，今年前六个月共有五宗上市，筹集资金约11亿新元，而过去两年同期每年仅有一宗IPO。
上半年的五宗上市涵盖了房地产投资信托 (Reits)、科技和活动管理等领域的公司。此后，Foundation Healthcare已在主板首次亮相，预计还将有三家公司上市。
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