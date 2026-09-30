淡马锡计划于2027年开设利雅得和阿布扎比办事处，深化中东市场布局

部分投资组合公司预计也将共同入驻

淡马锡表示，此次扩张将使其能更好地把握中亚和非洲的机遇。 图片来源：海峡时报

【新加坡】淡马锡（Temasek Holdings）计划于2027年上半年在利雅得和阿布扎比开设办事处，这将是这家新加坡投资公司在中东的首次实体落地，以深化其在该地区的业务布局。

淡马锡于周三（9月30日）表示，这些办事处在获得法定批准后，将成为该投资公司及其投资组合公司的“战略枢纽”，预计部分投资组合公司也将共同入驻。

该公司补充说，其在沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国（阿联酋）和卡塔尔看到了广泛的机遇，并将加强与卡塔尔机构的接洽，以寻求投资和合伙业务机会。

该公司指出，此次扩张也将使淡马锡能更好地把握中亚和非洲的机遇。

淡马锡首席执行官 Dilhan Pillay 表示，中东已成为其全球网络的重要组成部分。他指出，该地区经济转型步伐迅速，并具备他所称的“具有吸引力的长期基本面”。“我们看到该地区的优先发展方向与淡马锡自身的关注领域高度契合。”

他补充说，淡马锡与沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔的关系是多年来通过合伙业务、联合投资及其投资组合公司建立起来的。

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扩大区域业务版图

淡马锡全球投资公司（Temasek Global Investments）首席执行官 Chia Song Hwee 表示，在当地设立办事处将加强淡马锡与合作伙伴的联系，并有助于把握中东及其他地区的投资机会。

Chia 于9月1日被任命为中东和非洲区主席，将负责监督淡马锡在这些市场的业务往来和长期增长。该区域董事总经理 Ankit Khemka 将继续推动公司的战略和扩张。

待利雅得和阿布扎比办事处启用后，到2027年，淡马锡的全球网络将从目前遍布9个国家的13个办事处，扩大到遍布11个国家的15个办事处。

其现有办事处地点包括亚洲的北京、河内、孟买、上海、深圳和新加坡，以及布鲁塞尔、伦敦、墨西哥城、纽约、巴黎、旧金山和华盛顿特区。

在此公告发布之前，淡马锡主席 Teo Chee Hean 在6月接受《商业时报》（The Business Times）采访时曾表示，该投资公司正在“积极考虑”在中东建立业务据点。

曾任副总理的 Teo 当时表示，淡马锡只会在看到投资机会的地方增设海外办事处，而非仅仅为了地域扩张。

在截至2026年3月31日的财年中，淡马锡的投资组合净值达到创纪录的5180亿新元，高于一年前的4690亿新元。其一年期股东总回报率为10.5%，10年期和20年期的回报率则分别为7.1%和6.8%。

总部位于新加坡的投资组合公司占淡马锡投资组合的43%，其在全球范围内的公司直接投资占另外38%。剩余的19%通过合伙业务、基金和资产管理业务进行投资。