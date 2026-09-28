特习休战止于人工智能——谁被夹在中间？

若美国强迫各国选边站队，更多国家或将转向中国成本更低、更开放的模式。

在人工智能所需的硬件方面，中美脱钩或许是可能的。 照片：路透社

Donald Trump于周四（9月24日）与习近平在华盛顿举行的峰会延长了贸易休战协议，但在人工智能领域，除了建立一个用于通报人工智能事件的渠道外，几乎没有取得任何成果。

对先进芯片的出口管制甚至没有被列入议程。这本身就说明了问题。关税和稀土可以作为交易筹码，但人工智能能力不行，因为双方都将其视为决定相对实力的关键因素。

休战协议涵盖了所有可以协商的议题，但人工智能被排除在外，相关竞争已转移到第三国。