TWG Tea全球扩张，在樟宜机场开设最大旗舰店

FOOD & DRINK

这家新加坡品牌增设博物馆并推出冰糕与夹心巧克力，加速拓展旅游零售业务。

TWG Tea位于樟宜机场3号航站楼的新店占地2700平方英尺，店内陈列着珍稀茶具，并提供24小时不间断服务。 图片来源：TWG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] TWG Tea正加大对旅客市场的投入。

这家本土茶叶品牌已在樟宜机场3号航站楼开设其全球最大的旗舰店，同时加速在机场、豪华酒店及其他旅游目的地进行扩张。

这家“TWG Tea Gallery”旗舰店位于离境过境区，占地2700平方英尺，全天候营业。除了常规销售茶叶、配件和礼品外，店内还设有该品牌的首家博物馆。

店内最引人注目的设计特色之一是近8米高的手绘茶叶世界地图天花板。天花板下方则是一面陈列着超过1200个茶叶罐的墙壁。

TWG的品牌形象在很大程度上建立于将品茶打造成一种仪式感体验，而樟宜机场门店则通过颂扬茶饮的历史，将这一理念进一步升华。

馆内收藏了超过170件历时15年收集的古董茶具和装饰品，其中包括50多个可追溯至17至20世纪的俄罗斯茶炊（一种煮茶器具）、宜兴紫砂壶、中式伊斯兰陶瓷和西式茶具。

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“远航探索”茗茶（Grand Voyage Tea）的设计灵感源自TWG Tea画廊新店的手绘天花板。 图片来源：TWG

“TWG Tea画廊是迄今为止对TWG Tea品牌最权威的诠释，”联合创始人Taha Bouqdib表示，他同时也是母公司V3 Gourmet的总裁兼首席执行官。“这家旗舰店不仅是一家茶叶精品店，它更将茶的过去、现在和未来融合成一种沉浸式体验。”

然而，从商业角度看，这家旗舰店的选址更为重要。

TWG表示，旅游零售是其国际增长的关键支柱，品牌正不断向机场、豪华酒店和邮轮航线扩张。

近期在沙特阿拉伯和蒙古新开设的门店，进一步扩大了其零售网络，该网络已覆盖首尔、伦敦和吉隆坡等城市。同时，公司计划在亚洲、欧洲和中东地区实现进一步增长。

TWG在全球拥有超过70家门店，但樟宜机场的这家画廊旗舰店的独特之处在于，它能接触到源源不断的国际旅客，其中包括那些可能在自己国家从未接触过该品牌的旅客。

TWG樟宜机场店的独家产品包括斑兰椰糖椰子茶冰淇淋，以及红毛榴莲Temi茶冰糕。 图片来源：TWG

公司也因此为该店量身定制了一些商品：“远航探索”茗茶（Grand Voyage Tea），其设计灵感源自手绘天花板，是一款带有果园水果、玫瑰花瓣、锦葵花和温暖香料风味的绿茶。

此外，还有一款“新加坡惊喜”（Singapore Surprise）礼品套装，其中包含新加坡早餐茶（Singapore Breakfast Tea）、银月茶（Silver Moon Tea）和1837黑茶（1837 Black Tea）。

对于行李空间有限的乘客，TWG提供外带茶饮、马卡龙、夹心巧克力以及茶味冰淇淋和冰糕。3号航站楼的独家产品包括斑兰椰糖椰子茶冰淇淋，以及红毛榴莲Temi茶冰糕。

TWG押注，即使是匆忙赶往登机口的旅客，也仍有时间带上一杯茶。