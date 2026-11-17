他警告称，从长远来看，人工智能基础设施支出也将下降。

私募债务专业机构Muzinich首席执行官Justin Muzinich表示，在战略性产业上不相互依赖符合中美两国的利益。 照片来源：MUZINICH & CO

【新加坡讯】私募债务专业机构Muzinich首席执行官Justin Muzinich表示，在地缘政治紧张局势日益加剧的背景下，中美两国在人工智能和稀土等战略性产业领域的分歧可能会日益加深。

他表示，随着这两大超级大国日益将对方视为战略竞争对手，两国在未来的战略依赖方面希望脱钩是“合理”的。

Muzinich于星期二（11月17日）表示：“在我看来，分界线在于战略性产业和非战略性产业之间将存在差异。”

他发表此番言论的背景是，有报道称先进人工智能芯片通过包括新加坡在内的其他国家被非法转移至中国，此后美国宣布了针对海外数据中心的先进人工智能半导体的新出口管制措施。

Muzinich是在汇丰财富管理峰会（HSBC Wealth Summit）一场关于在碎片化世界中投资的小组讨论上发表上述言论的。与他同台的还有新加坡前外交部长、新加坡国立大学（国大）李光耀公共政策学院访问学者George Yeo。

该场讨论由汇丰（HSBC）国际财富管理和卓越理财业务首席执行官Barry O’Byrne主持。

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Muzinich表示，在战略性产业上不相互依赖符合中美两国的利益，尽管对于服装出口等非战略性领域而言情况并非如此。

在接受《商业时报》的另一次采访时，Muzinich预计，在不被视为战略性的领域，“仍有很大的合作空间”，因为两国都有意采购最便宜的商品。

与此同时他表示，旨在阻止中国在第三方国家租用产能的新出口管制措施，是源于最初阻止出口目标的一个可预见的、并且“完全合乎逻辑的后果”。

他补充说：“如果你要阻止出口，你可能也会阻止通过允许一些国家在第三方国家租用空间来规避这些规则的行为。”

尽管美国似乎决心通过新的出口管制措施阻止中国获得Nvidia芯片，但George Yeo也不认为这会限制住中国。他说：“很明显，中国的人工智能发展是无法阻挡的。”

Muzinich在小组讨论中表示，要想分离战略性产业，政府必须介入，自上而下地强制执行。

他说：“公司最终关心的是盈利。国家应该愿意为确保战略性产业的供应链安全等付出代价；私营企业不会自发地这样做。”

人工智能基础设施（建设）可能放缓

另外，Muzinich警告说，从长远来看，人工智能基础设施支出将会下降，尤其是在目前全球在人工智能投资上花费“如此之多”的情况下。

他说：“我们有相当大的可能性正处于某种盈利泡沫之中。到某个时候，我们将拥有足够的数据中心来满足人们想做的任何人工智能应用，届时我们不再需要更多，而所有这些（相关的）收入都将下降。”

他还对不断攀升的主权债务表示担忧，尤其是在美国。

他表示，美国的债务和赤字状况是“不可持续的”，而美国政府不太可能愿意允许大幅通胀、削减开支或增税。

这可能导致在未来10年内，主权债券不再被认为是世界上最安全的投资，政府债券的收益率将超过企业债券。

在另一次采访中，Muzinich指出，企业风险与政府并非完全脱节，因为政府也能影响企业。

尽管如此，他表示，世界正在迈向一个新时代。与政府相比，持有多元化公司的投资组合风险更低。这是因为这些公司的决策者是理性的，并受数字驱动；而政府则债务高企，且决策可能受到极端政治的影响。

他以2012至2013年的意大利为例，当时即使在存在主权风险的情况下，企业表现依然良好。

他说：“市场可以非常理性。你宁愿把钱投给债务水平较低的企业。”

补充报道：Jean Low