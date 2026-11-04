美国中期选举：民主党攻破共和党票仓后，投资者应关注什么
民主党获胜消息传出后，海峡时报指数和区域指数收复早前失地
- 民主党已赢得众议院和参议院的控制权。 照片来源：彭博社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在美国中期选举中，民主党取得戏剧性胜利，掌控了国会参众两院。 这被视为对总统 Donald Trump 政策的否定。截至新加坡时间周三（11月4日）下午3点，蓝色浪潮已席卷参议院53个席位和众议院222个席位。
选民对美国经济状况、伊朗战争和通货膨胀的不满发出了强烈信号，甚至将共和党人从传统的“红色”票仓中赶了出去。
于周二举行的选举，决定了众议院全部435个席位以及参议院约三分之一席位的归属。此次选举正值 Trump 四年总统任期的中途。
由于白宫和国会之间可能出现对立局面，其影响将远超美国国界。
这对全球市场意味着什么？
股市：民主党的全面胜利可能会使 Trump 更难推行重大的立法变革，从而可能限制进一步的财政刺激措施。
惠誉解决方案 (Fitch Solutions) 旗下机构 BMI 的分析师表示，Trump 可能会面临巨大的立法阻力和政策僵局，不过他仍可以通过行政命令继续推行政策。
BMI 还警告说，数据中心建设和人工智能投资的急剧放缓，可能导致整体投资出现超出预期的下滑，从而对美国经济构成压力。
随着民主党取得优势，美国股指期货下跌。在 BMI 发表评论时，标普500指数期货下跌了约1%。由于对人工智能估值的担忧以及更严格监管审查的前景，科技股也面临压力。
国会助理表示，虽然预计部分关税将被撤销，但 Trump 仍会毫不动摇地继续推行更多关税行动。
在亚洲，股市周三开盘走低，但在民主党获胜的消息传出后强势反弹。新加坡海峡时报指数上午一度下跌76点，但午间休市后跌幅收窄至12点，报5256.93点。
利率与债券：选举结果可能通过对财政支出、政府借贷和通货膨胀的预期，影响美国国债收益率。
对政府支出的更大限制可能缓解市场对额外借贷的担忧，但围绕财政政策的政治纷争也可能带来不确定性。
BMI 指出，明年的美国债务上限谈判是一个主要风险，并警告说，在国债收益率已处高位且财政风险不断加剧的情况下，谈判可能充满争议。
星展集团研究部 (DBS Group Research) 策略师 Philip Wee 周一指出，中期选举、油价下跌以及周五的美国就业报告，可能促使投资者重新评估美国联邦储备局（简称美联储）的紧缩前景。
他表示，市场对12月加息的隐含概率已从10月19日的90.8%高点降至73.5%。
汇率：随着投资者评估选举结果对财政支出和货币政策的影响，美元走弱。
Wee 指出，本周的动态可能会延长美元指数从10月中旬高点的回调趋势。
对于持有以美元计价资产的新加坡投资者而言，美元兑新加坡元的汇率波动，在换算成本地货币时可能会影响投资回报。
大宗商品：在当前中东冲突的背景下，石油和黄金价格也值得关注。
周二纽约交易时段，黄金价格下跌0.5%，至每盎司3925.25美元，原因是投资者正在权衡通过外交途径解决冲突的可能性。此前，这种贵金属价格在10月份已下跌近7%，跌破每盎司4000美元的关口。
油价下跌缓解了通胀担忧，但由于黄金本身不支付利息，上升的债券收益率对其构成了压力。
中期选举结果可能会增加政策的不确定性，但这未必会转化为更高的金价。
这对新加坡股市意味着什么？
星展集团研究部认为，11月为投资者提供了逢低买入的机会，其中新加坡房地产投资信托、房地产开发商和航空相关公司，有望成为民主党获胜的潜在受益者。
在选举结果公布前的周二发布的一份报告中，星展银行点名了 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 、 凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Reit) 、 城市发展 (City Developments Ltd) 、 华业集团 (UOL) 和 新翔集团 (Sats) ，认为这些股票可能在这种情景下受益。
该银行概述了三种可能的选举结果，并指出不同行业将根据国会的构成而受益。
其预测的民主党全面获胜情景现已成为现实，但这些股票的实际表现将取决于美国政策和金融状况的后续演变。
投资者还将密切关注美联储的利率前景、美元走势以及中东局势的发展，这些因素对资产价格的影响可能比选举结果本身更为持久。
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