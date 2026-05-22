Vista Global亚太区私人飞机业务增长25%，马来西亚正成为亚细安主要目的地

按流量计算，上海和香港是该公务航空公司最热门的目的地之一

Vista的环球8000型飞机可不间断飞行17个小时，航程达8000海里。 图片来源：VISTA

【新加坡讯】公务航空公司Vista Global周四（5月21日）表示，其2025年亚太地区的年度航班流量同比增长了25%。

其中，大中华区的年度航班流量自2024年以来增长了32%，而来自中国大陆的流量则增长了28%。

Vista表示，按流量计算，上海和香港是其最热门的目的地之一。

Vista总部位于迪拜，通过旗下品牌VistaJet和XO等，为商业或企业客户提供私人飞机服务。

该集团表示，其服务过的客户包括国家领导人和超高净值（UHNW）人士，已将他们送达200多个国家和地区，航线覆盖全球96%的范围。

为配合其新款庞巴迪环球8000型飞机的发布，该公司从周三起，在上海和香港为媒体及主要利益相关者举办了参观活动。

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作为环球7500型的升级版，这款旗舰机型提升了最高巡航速度和航程。它可不间断飞行17小时，航程达8000海里（14816公里），而环球7500型的航程为7700海里。

Vista表示，该飞机拥有“同级别中最大的四区客舱”。机上可容纳14名乘客，或为最多8名乘客提供卧铺。

VistaJet亚太、印度、中东及非洲区市场营销副总裁Amy Yang表示，这些性能提升非常重要，能让乘客更快、更舒适地抵达目的地。

VistaJet亚太区总裁Crystal Wong告诉《商业时报》，过去一年，亚洲的大量业务流向香港，需求同比增长了35%。

Vista表示，这得益于该地区“全球商业兴趣浪潮高涨”所带来的超高净值客户群的增长。该公司引证美国总统Donald Trump近期与人工智能、科技和金融等领域的商界领袖一同访问北京的例子。

Wong表示，虽然香港仍是亚太地区的“主要金融中心”，但有更多旅客是为休闲目的到访该市，甚至有越来越多的人前往那里“只为吃顿便饭”。

公司数据显示，2025年，香港至上海的航线是Vista在该地区最热门的三大航线之一，仅次于东京至香港的往返航线。

Vista表示，2025年，亚洲、欧洲和北美之间的跨洲旅行需求较前一年录得“稳定增长”。

在东南亚国家中，马来西亚作为一个主要目的地表现突出，其入境公务航空流量同比增长约70%。

不过，Wong指出，前往这个亚细安国家的旅行目前仍主要以商务为目的。