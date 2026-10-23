Waymo创始人预测：高昂拥车成本将推动机器人出租车在新加坡迎来“压倒性”普及

Sebastian Thrun表示：该技术虽推高了自动驾驶汽车的初始成本，但其运营成本更低、更安全、也更环保。

在加利福尼亚州洛杉矶的道路上，一辆Waymo Ojai自动驾驶汽车。这是一款由中国制造商极氪(Zeekr)生产的电动汽车。 照片：路透社

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【新加坡】自动驾驶汽车先驱 Sebastian Thrun 预测，自动驾驶汽车 (AVs) 将在新加坡得到广泛普及，甚至会早于旧金山等城市，原因很简单，因为这在经济上更具合理性。

他表示：“一旦自动驾驶汽车的经济效益超过私家车——出于显而易见的原因，这在新加坡会比在旧金山更早实现——我们将会看到压倒性的趋势，民众将普遍接受自动驾驶汽车。”

他在10月初于阿布扎比举行的全球城市发展与投资展LIVEX期间，通过远程通话向《商业时报》(The Business Times)发表了上述言论。