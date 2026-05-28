运抵新加坡的俄油量上升，背后有何原因？
新加坡也是全球最大的燃油补给中心
- 分析师称，中国和印度对俄罗斯石油的需求日益增长。 照片来源：路透社
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 船舶追踪数据显示，由于一场战争导致中东供应受限，运抵新加坡水域的俄罗斯燃料油数量已升至一年来的最高水平。
货物追踪与能源市场情报公司 Vortexa 告诉《海峡时报》，今年四月约有126万吨该燃油运抵新加坡。这是自2025年4月以来的最高月度记录。
根据 Vortexa 的数据，来自俄罗斯的装运量从二月的每日160,155桶（bpd）增至四月的每日273,565桶。此前，美国和以色列于2月28日对伊朗发动了攻击。
针对《海峡时报》近期关于本地水域俄罗斯石油交易报告的询问，贸易及工业部 (贸工部) 的一位发言人表示，新加坡并未禁止进口俄罗斯石油。
贸工部表示，尽管新加坡在2022年俄罗斯入侵乌克兰后，对四家俄罗斯银行实施了制裁，并禁止向俄罗斯出口部分商品，但这些“制裁的范围是针对性的”。
该部门补充道：“与俄罗斯实体的商业往来，包括进口俄罗斯石油，并未被禁止，除非涉及新加坡实施制裁范围内的产品或金融交易。”
这些石油去向何处？
Argus Media 亚太区燃料油定价主管 Tng Yong Li 女士表示，俄罗斯是全球最大的燃料油出口国之一，也是新加坡的主要供应国之一。
她表示，由于伊朗战争“切断了来自中东的燃料油供应，而这部分供应通常占新加坡总流入量的约15%至25%”，从而推高了进口量。
然而，她指出，俄罗斯的货物通常需要一到两个月才能抵达新加坡，这表明部分船只可能是在中东冲突爆发前装船的。
Rystad Energy 石油市场副总裁 Lin Ye 女士观察到，低硫燃料油的进口量显著增加，这类燃料油主要由海运业的货船、油轮和邮轮使用。
她表示：“俄罗斯燃料油通常在新加坡被混合成船用燃料，然后供应区域市场或再出口（到更远的地方）。”
她补充说，四月份从新加坡出口的燃料油主要运往韩国、中国和尼日利亚，这印证了新加坡作为再分配中心的角色。
新加坡也是全球遥遥领先的最大燃油补给中心，其年度燃油销售额是第二大目的地鹿特丹的五倍多。燃油补给是指为船舶供应燃料的过程。
但该行业正面临挑战，因为中东冲突已导致霍尔木兹海峡被有效关闭，而该海峡对亚洲的石油、天然气及其他大宗商品的供应至关重要。
新加坡海事及港务管理局的数据显示，新加坡四月份的燃油销售额降至435万吨，为14个月来的最低点。
据《海峡时报》看到的、由新加坡企业发展局与行业观察人士分享的数据显示，同月约有47.1万吨俄罗斯燃料油被卸入陆上库存——意味着被储存起来。目前尚不清楚这批库存是否已被使用或转售。
制裁如何影响贸易？
虽然全球并未禁止俄罗斯燃料油的贸易，但包括欧盟、英国、加拿大和澳大利亚在内的市场已经削减了该产品的进口。
与此同时，曾对俄罗斯石油实施制裁的美国在三月发布了一项临时豁免，允许为帮助受伊朗战争影响的“能源脆弱”国家而进行的采购。
自2022年底以来，七国集团与欧盟协调，也对俄罗斯石油实施了价格上限。这些国家包括法国、美国、英国、德国、日本、意大利和加拿大。
目前燃料油的价格上限设定为每桶45美元。这意味着，如果该石油的交易价格超过此上限，国际买家可能无法获得西方的海事服务，例如航运和保险。
Tng Yong Li 女士说：“由于存在船对船过驳和不透明的航运安排，很难准确追踪俄罗斯燃料油的货物动向。”
路透社一月份报道称，在对西方制裁的担忧日益加剧的背景下，俄罗斯油轮越来越多地将新加坡列为占位符目的地，以掩盖其最终买家。
该报道称，新加坡附近水域已被用于船对船过驳，许多船只最终在马来西亚附近卸货。
据报道，其他地区的制裁催生了一支俄罗斯“影子船队”的崛起，这些船只会关闭或操纵其追踪系统以进入受限水域。
Tng Yong Li 女士表示，俄罗斯石油的交易伴随着“障碍和风险”。
她说：“如果交易涉及受制裁的实体，就可能产生制裁风险。这些实体可能包括生产商、贸易商、船东、船只、保险公司或金融机构。”
进口量会继续攀升吗？
Tng Yong Li 女士说，由于新加坡是一个燃油补给中心，它面临着确保燃料油稳定供应的压力。
即便如此，她认为对俄罗斯燃料油的需求取决于伊朗战争的进展，因为“霍尔木兹海峡恢复正常过境将有助于恢复中东的供应流，从而减少对俄罗斯等其他供应国的依赖”。
俄罗斯的供应能否保证也存在不确定性。
Lin Ye 女士表示，随着中国和印度炼油厂的需求加剧，新加坡在获取俄罗斯石油方面将面临“越来越大的竞争压力”。
中国是俄罗斯化石燃料的最大买家。根据独立研究机构能源与清洁空气研究中心的数据，四月份，中国为俄罗斯贡献了73亿欧元（109亿新元）的出口收入。
中国采购的大部分是原油，其次是管道天然气和包括燃料油在内的石油产品。
五月初，印度石油部的一位官员表示，该国将继续购买俄罗斯石油，因为“购买俄油对我们来说基本上是符合商业逻辑的”。
乌克兰对俄罗斯能源设施的无人机袭击也削减了其产量。
国际能源署表示，俄罗斯四月份的石油产品出口量降至每日220万桶，这是该机构有记录以来的最低水平。
Vortexa 亚太区分析主管 Ivan Mathews 先生表示：“考虑到航行时间，我预计从五月开始，运抵新加坡的俄罗斯燃料油将有所减少。” 《海峡时报》
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