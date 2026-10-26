“因为不断挖到金子，所以才买更多镐和铲”：为什么人工智能支出需要看到成效

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分析师表示，拥有可行的用例和切实的生产力提升，对于当前的人工智能热潮能否持续至关重要。

在星展银行 (DBS) 亚洲前瞻峰会期间，由星展银行首席执行官 Tan Su Shan 主持的小组讨论中，Intel 首席执行官 Tan Lip-Bu（右）与 Broadcom 首席执行官 Hock Tan（左）进行交流。 图片来源：海峡时报

【新加坡】这只是 Broadcom 首席执行官 Hock Tan 在一次会议上的评论，但它总结了近期投资者对当前人工智能驱动的热潮所持的不确定性。

在本月早些时候于新加坡举行的一场由星展银行主办的论坛上，Hock Tan 指出，大多数公司都在努力寻找投资回报，许多公司只是花钱购买“代币”(tokens)，试图借此了解人工智能。

“有没有想过，小时候去游戏厅，父母给你10新元，你10分钟就花完了，却什么也没学到？这就是当今企业正在发生的事情，”他在一个小组讨论中说道。该讨论由星展银行首席执行官 Tan Su Shan 主持，参与者还包括 Intel 首席执行官 Tan Lip-bu。