印度5月通胀率升至3.93%，仍略低于央行目标
印度储备银行本月早些时候将本财年的通胀预测从4.6%上调至5.1%
Sharon Lee
- 食品通胀率从4月份的4.2%加速升至5月份的4.78%。 照片：海峡时报资料图
本文由AI辅助翻译
【新德里】政府周五（6月12日）公布的数据显示，在食品和燃料成本上涨的推动下，印度5月份的零售通胀率升至3.93%。与此同时，中东冲突和疲软季风带来的相关风险，可能进一步加剧价格压力。
5月份的通胀数据略低于路透社预测的4%，并仍接近印度储备银行（Reserve Bank of India）的中期目标。
这也是自1月份采用新的基准年和消费篮子、推出修订后的通胀数据系列以来的最高读数。
数据公布前，国有燃料零售商仅在5月份就四次上调燃油价格，导致运输通胀率从4月份的下降0.01%推高至1.75%。
食品通胀率从4月份的4.2%加速升至5月份的4.78%。如果厄尔尼诺现象导致6月至9月季风季节的降雨减弱，食品通胀可能进一步攀升。
HDFC Bank首席经济学家 Sakshi Gupta表示：“我们预计2027财年的通胀率为5.2%，总体通胀率可能在27财年第三季度超过6%。除了能源价格高企，与厄尔尼诺相关的干扰也给未来的通胀前景带来上行风险。”
季风带来了印度约70%的年降雨量，对农业和农村收入至关重要，因为该国近一半的农田缺乏灌溉设施，且有数百万人依靠农业为生。
印度储备银行（RBI）本月早些时候将本财年的通胀预测从4.6%上调至5.1%，但维持利率不变，以观察第二轮由供应驱动的通胀压力的影响。
到目前为止，不包括波动较大的食品和能源成本、更能反映普遍价格压力的核心通胀率，仍处于可控范围。
根据Kotak Institutional Equities的估计，5月份的核心通胀率为3.9%。
孟买Kotak Mahindra Bank首席经济学家Upasna Bhardwaj表示：“低于4%的总体通胀率和核心通胀率表明近期趋势较为温和。”
Bhardwaj补充说：“尽管原油价格走软和对卢比疲软的限制措施仍是利好因素，但我们将继续监测不利季风对食品通胀的影响。”他预计从10月起将加息50个基点。
为应对能源价格上涨及其对卢比造成的影响，联邦政府和印度储备银行本月早些时候宣布了一系列措施，以吸引美元流入并支撑本国货币。
5月20日，印度卢比跌至96.96的历史新低，自伊朗战争爆发以来的累计跌幅接近5%。疲软的卢比会推高进口商品价格，加剧通货膨胀。路透社
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