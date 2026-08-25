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印度尼西亚、马来西亚、新加坡承诺维护马六甲海峡和新加坡海峡的自由开放

三个沿岸国家于周二在第17届合作论坛上重申了这一承诺。

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Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Tue, Aug 25, 2026 · 12:08 PM
    • 交通部长Jeffrey Siow表示，在地缘政治与经济紧张局势加剧的背景下，维护马六甲海峡和新加坡海峡的自由、开放与安全，展现了另一种可行的合作方式。
    • 交通部长Jeffrey Siow表示，在地缘政治与经济紧张局势加剧的背景下，维护马六甲海峡和新加坡海峡的自由、开放与安全，展现了另一种可行的合作方式。 摄影：TAY CHU YI, BT

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡讯】印度尼西亚、马来西亚和新加坡重申共同承诺，将维护马六甲海峡和新加坡海峡对国际航运的自由、开放与安全。

    这三个沿岸国家于周二（8月25日）在第17届合作论坛上重申了此项承诺，并发布了联合媒体声明。

    新加坡交通部长Jeffrey Siow在活动开幕致辞中表示：“在我们所在的区域，我们将努力维护马六甲海峡和新加坡海峡对国际航运的自由、开放与安全。”

    每年有超过10万艘船只通过这条水道，承载着全球近四分之一的海运贸易量，全球近三分之一的石油和天然气供应也流经此地。

    他指出，开放的海上航道并非理所当然。他举例称，霍尔木兹海峡的船只交通量已降至冲突前水平的十分之一以下；自今年2月美国和以色列对伊朗发动军事打击以来，该地区的船只也持续遭受攻击。

    Siow评论道：“在全球地缘战略冲突和经济竞争日益激烈之际，我们在马六甲海峡和新加坡海峡的经验表明，可以有另一种不同的合作方式。”

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    印度尼西亚、马来西亚和新加坡也重申，海峡使用国、国际组织、海运业以及马六甲海峡和新加坡海峡的其他利益相关者，在促进海峡航行安全与环境保护方面扮演着重要角色。

    在本届合作论坛上，沿岸国家与利益相关者将讨论多项提案，包括在海峡安全引入新技术和替代燃料，以及审查旨在加强航行安全的现有技术项目。本届论坛在新加坡举行，吸引了来自超过125个国家和组织的参与者。

    通过这一合作机制，各国将采取集体行动，以期及早预见风险、定期升级基础设施并有效应对突发事件。

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