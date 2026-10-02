因安全与测试需要，新山-新加坡捷运系统将推迟一个月，于2027年2月启用

该系统原定于1月投入服务

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【新加坡】新山-新加坡捷运系统（RTS）的运营商RTS Operations（简称RTSO）于周五（10月2日）表示，该系统将推迟一个月，至2027年2月启用。

RTSO表示，预计将在2026年12月31日前完成所有系统测试和试运行。

然而，考虑到“工程的预期时长、获得第三方认证以及双方授权方批准所需的时间”，乘客服务将于2027年2月启动。

根据原计划，新柔捷运系统定于2027年1月启用。

在周五发布的另一份联合声明中，该项目的两个授权方——新加坡陆路交通管理局和马来西亚交通部表示，他们已接到RTSO关于新时间表的通知。

他们表示：“经修订的时间表仍需RTSO为新柔捷运系统获得独立安全认证，并取得最终的监管批准。”

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两国境内的系统基础设施已“基本完成，并有望在剩余的测试和调试活动圆满结束后，为乘客服务提供支持”。

他们补充说，在2026年12月31日前完成最终系统测试和试运行后，RTSO将需要从独立安全评估机构获得安全认证。

“在两国当局审查并对独立安全认证感到满意后，便可授予启动乘客运营的监管批准。”

新马合资企业

RTSO是一家合资企业，由持有52%股份的马来西亚公共交通运营商Prasarana Malaysia与持有48%股份的新加坡铁路运营商SMRT集团 (SMRT Corp) 共同组建。

今年8月，马来西亚交通部长Anthony Loke表示，该铁路系统正处于新马两国间的最后整合测试阶段，为2027年开始的乘客服务做准备。

新柔捷运系统是一个全长4公里的轻轨系统，将在新加坡的兀兰北站和新山的武吉查卡站之间接载乘客。

该工程于2021年动工。武吉查卡站于8月18日完工，而兀兰北站则于9月4日完工。

该系统将配备八列由中国中车株洲电力机车有限公司制造的列车，高峰时段单向载客量可达每小时10,000人次。

新柔捷运系统是一项涉及两国政府的重大跨境基础设施项目，它将加强两地互联互通，并有望将新柔长堤的拥堵情况减少高达35%。

新加坡交通部长Jeffrey Siow于2025年6月在首列新柔捷运系统列车亮相仪式上表示：“新柔捷运系统将促进我们两国之间的互联互通。它将增进两国人民的紧密联系，并创造共享的经济和社会效益，无论是日常通勤、探索两岸丰富的休闲选择，还是与亲人保持联系。”

Loke在同一活动上表示：“我们必须明确一点——这个项目并非普通的基础设施。它代表着马来西亚和新加坡之间友谊、信任和相互尊重的纽带得到加强，向这个贸易保护主义日益抬头的世界展示了我们携手合作所能取得的成就。”

他补充说，新柔捷运系统是“柔佛-新加坡经济特区的一个重要组成部分”。